ما المقصود بمفهوم network functions virtualization (NFV)؟

يتطلب النهج التقليدي لأجهزة الشبكة التقليدية تشغيل كل وظيفة من وظائف الشبكة مثل موازِنات الأحمال وجدران الحماية والبوابات والموجّهات على أجهزة مخصصة، وهو ما قد يكون مكلفاً وصعباً فيما يتعلق بتوسيع النطاق.

يمكن أن يستغرق إجراء ترقيات للأجهزة المخصصة شهوراً أو يتطلب شراء أجهزة جديدة متوافقة مع التقنية الجديدة. يتيح فصل وظائف الشبكة هذه عن الأجهزة لمقدمي الخدمات زيادة سرعة نشر الخدمات الجديدة بشكل كبير مع تقليل الحاجة إلى الأجهزة المادية.

تستخدم بنية NFV ميزة المحاكاة الافتراضية والأجهزة الافتراضية لإنشاء شبكة رشيقة قابلة للتوسع والتخصيص والإدارة من خلال لوحة تحكم واحدة. تتيح لوحة التحكم المركزية لمشغلي الشبكات إمكانية أتمتة توفير موارد الشبكة وتنسيقها والاستجابة بسرعة لأنماط حركة البيانات المتغيرة ومتطلبات الشبكة.

تخدم NFV العدد المتزايد من المؤسسات التي تسعى إلى الاحتفاظ بالسيطرة على البنية التحتية لشبكتها أثناء الانتقال من الأجهزة المادية إلى الأجهزة الافتراضية والحوسبة السحابية. لهذا السبب، أدرجت Forbes تقنية NFV ضمن أفضل خمس خدمات اتصالات متطورة في مجال الاتصالات إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI) و التعلم الآلي (ML) وحوسبة الحافة وواجهات برمجة التطبيقات ورؤية الكمبيوتر.1