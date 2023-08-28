إذا كنت مستعدًا لتوسيع — أو حتى بدء — استراتيجية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لديك، فأنت في المكان المناسب. يقدّم لك هذا المقال مجموعة من الخطوات العملية التالية التي يمكنك الاستفادة منها لفهم AIOps بشكل أفضل، وإقناع الأطراف المعنية بقيمته، والبدء في تطبيقه داخل مؤسستك. تبرز حجّة قوية لاعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات تكنولوجيا المعلومات، نظرًا لما يوفّره من فوائد ملموسة وحالات استخدام استراتيجية.
ولنبدأ من مسلّمة بسيطة: كلما ازدادت أنظمة تكنولوجيا المعلومات تعقيدًا وتشابكًا، أصبحت الأتمتة الأداة الأهم المتاحة لديك. ونعرّف الأتمتة بأنها استخدام التقنية أو البرامج أو الروبوتات أو العمليات بما يساعدك على تحقيق النتائج المرجوّة بأقل تدخّل بشري ممكن، وعلى نطاق يتجاوز القدرة البشرية.
الآن لنلقِ نظرة على الكيفية التي تساعدك بها الأتمتة — عند تطبيقها على بيئات تكنولوجيا المعلومات — في تحقيق نتائج أعمال أفضل في ثلاثة مجالات رئيسية، وما ينبغي لكل مبتدئ معرفته للانطلاق.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
توفّر حلول قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة متقدّمة تمنحك السياق اللازم لمعالجة الحوادث وحلّها بسرعة أكبر. قد توفّر أدوات المراقبة التقليدية مقاييس وبيانات، لكنها غالبًا لا تمنح صورة متكاملة عن سلوك النظام. بينما تركّز قابلية الملاحظة على جمع بيانات في الوقت الفعلي، وسجلات الأحداث، وتتبع الطلبات لتكوين رؤية شاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات لديك.
ما الذي ينبغي للمبتدئين معرفته عن قابلية الملاحظة؟
بينما تزداد التطبيقات الحديثة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات تعقيدًا، لا يزال الكثير من مستخدمي السحابة يلجؤون إلى العادة المألوفة المتمثّلة في الإفراط في تخصيص الموارد لتقليل أي مخاطر على الأداء. ومع ذلك، يقدِّر ما يقرب من ثلث المؤسسات أنها أهدرت جزءًا كبيرًا من إنفاقها على السحابة. يمكن للعمليات المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) أن تساعدك على التخلّص من هذا الأسلوب المكلف وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات التحتية لديك وتخصيص الموارد واستخدام السحابة. ومن خلال تحليل البيانات التاريخية والمقاييس في الوقت الفعلي، يمكن للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، بما يضمن زيادة التوسّع أو خفضه تبعًا لمستوى الطلب. والنتيجة أنك تستطيع ضمان أداء التطبيقات بأقل تكلفة ممكنة.
ما الذي ينبغي للمبتدئين أن يعرفوه عن العمليات المؤتمتة:
تُعَد إدارة الحوادث جزءًا أساسيًا من عمليات تكنولوجيا المعلومات. فالسرعة التي يتمّ بها اكتشاف المشكلات وإصلاحها — أي متوسط الوقت اللازم للحل (MTTR) — غالبًا ما تُحدِّد ما إذا كانت خدمات تكنولوجيا المعلومات ستشهد انقطاعات متكررة أم سيحصل العملاء على تجربة سلسة ومستقرة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لأتمتة اكتشاف الحوادث وتحليلها وحلّها.
يُعتبَر اعتماد منصة AIOps خطوة أولى ممتازة لأي مؤسسة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مراقبة سجلات الخوادم وبيانات الشبكة في الوقت الفعلي، واكتشاف الأنماط التي تشير تلقائيًا إلى حدوث خلل، ثم تنبيه فريق تكنولوجيا المعلومات. يساعد هذا النهج الاستباقي فرق تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بسرعة، والحدّ من الاضطرابات، وتحسين رضا العملاء.
ما الذي ينبغي للمبتدئين معرفته عن منصات إدارة الحوادث والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات:
بغضّ النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلة التحوّل الرقمي، فإن IBM جاهزة لدعمك. نقدّم حلولًا تساعدك على الانتقال من نموذج "الإصلاح بعد العطل" التقليدي إلى نهج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّنك من تقديم تجارب استثنائية للعملاء، وضمان أداء التطبيقات، وخفض التكاليف، والتعامل مع مختلف التحديات في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
تعرف على كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتحسين أداء الأعمال.
من خلال أتمتة العمليات، يمكن للفرق ضمان أداء التطبيق الفعال من حيث التكلفة بشكل ديناميكي ومستمر.
تعرَّف على كيفية إعادة هيكلة فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديك وإضافة الذكاء الاصطناعي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى مؤسستك لتحقيق النجاح في الأعمال.
توسيع نطاق البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك تلقائيًا لحسين الأداء بتكاليف أقل.
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.
انتقل إلى ما يتجاوز عمليات أتمتة المهام البسيطة لمعالجة العمليات عالية المستوى الموجهة للعملاء وتدرّ الإيرادات من خلال التبني المدمج وتوسيع النطاق.
اكتشِف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات لتوفير الرؤى والمعارف اللازمة لتحقيق أداء استثنائي للأعمال.