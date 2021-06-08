ما المقصود بتحليلات سلسلة التوريد؟

في الماضي، كانت تحليلات سلسلة التوريد تقتصر في الغالب على التحليل الإحصائي ومؤشرات الأداء القابلة للقياس الكمي لتخطيط الطلب والتنبؤ به. وكانت البيانات تُخزن في جداول بيانات واردة من مختلف المشاركين في سلسلة التوريد.

بحلول التسعينيات، تبنت الشركات أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لربط وتبادل المعلومات بين شركاء سلسلة التوريد. وقد وفرت هذه الأنظمة سهولة الوصول إلى البيانات لتحليلها، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في تصميمها وتخطيطها وتوقعها.

في العقد الأول من الألفية الثالثة، بدأت الشركات في التوجه نحو حلول برمجيات ذكاء الأعمال والتحليل التنبؤي. ساعدت هذه الحلول الشركات على اكتساب معرفة أكثر تعمقًا حول أداء شبكات سلسلة التوريد الخاصة بها، وكيفية اتخاذ قرارات أفضل وكيفية تحسين شبكاتها.

يتعلق التحدي اليوم بكيفية استخدام الشركات على أفضل وجه الكميات الهائلة من البيانات المتولدة في شبكات سلاسل التوريد الخاصة بها. ففي عام 2017 وحده، وصل حجم البيانات التي اطلعت عليها سلسلة التوريد النموذجية إلى 50 ضعفًا مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات فقط.¹ ومع ذلك، لم يتم تحليل أقل من ربع هذه البيانات. علاوة على ذلك، بينما يمثل ما يقرب من 20% من جميع بيانات سلسلة التوريد بيانات منظمة يمكن تحليلها بسهولة، فإن 80% من بيانات سلسلة التوريد غير منظمة أو بيانات مظلمة.² وتبحث مؤسسات اليوم عن طرق لتحليل هذه البيانات المظلمة على أفضل وجه.

تشير الدراسات إلى أن التقنيات المعرفية أو الذكاء الاصطناعي يمثلان الحدود التالية في تحليلات سلسلة التوريد. تتجاوز حلول الذكاء الاصطناعي مجرد الاحتفاظ بالمعلومات وأتمتة العمليات. يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي أن تفكر وتستنتج وتتعلم بطريقة تشبه الإنسان. كما يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات والمعلومات—سواء كانت منظمة أو غير منظمة—وتقديم ملخصات وتحليلات لتلك المعلومات في لحظة.

تقدّر مؤسسة IDC أنه بحلول عام 2020، ستتضمن 50% من جميع برامج الأعمال بعض وظائف الحوسبة المعرفية.³ لا توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي منصة لربط وتفسير البيانات القادمة من مختلف الأنظمة والمصادر بقوة فحسب، بل إنها تسمح للمؤسسات أيضًا بتحليل معلومات وبيانات سلسلة التوريد في الوقت الفعلي. وبالاقتران مع تقنيات سلسلة الكتل الناشئة، ستتمكن الشركات في المستقبل من التنبؤ بالأحداث والتوقع بها بشكل استباقي.