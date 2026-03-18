تولد سلاسل التوريد كميات هائلة من البيانات. من خلال جمعها معاً، تكتسب المؤسسات صورة أوضح لعملياتها وللمواضع التي قد تتطلب إجراء تغييرات.

عملياً، تساعد تحليلات سلسلة التوريد الفرق على فهم ما يحدث عبر سلسلة التوريد، ولماذا وما قد يحدث لاحقاً. هذا النهج يجعل من الممكن التخطيط المسبق، بدلاً من مجرد الاستجابة للمشكلات بعد وقوعها. على سبيل المثال، يمكن للتحليلات أن تكشف عن أنماط في الطلب، وتسليط الضوء على التأخيرات في أوقات التسليم، أو تحديد مخاطر الموردين، أو إظهار أين تكون مستويات المخزون مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.

ينطبق نفس النهج الأساسي على معظم قرارات سلسلة التوريد: استخدام تحليل البيانات لقياس الأداء، وتحليل أسباب المشكلات أو عدم الكفاءة، والتنبؤ بالظروف المستقبلية، وتحديد أفضل مسار للعمل.

يمكن أن تأتي البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة المستودعات والنقل، ومستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) وسجلات المبيعات، وتقارير الموردين، وبيانات السوق الخارجية. إنّ تجميع كافة البيانات معاً يتيح للمؤسسات تحسين العمليات اليومية، وفي الوقت ذاته الاستعداد للتغييرات طويلة الأمد في شبكة سلاسل التوريد.

تشمل حالات الاستخدام الشائعة لتحليلات سلسلة التوريد ما يلي: