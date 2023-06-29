ما المقصود بتخطيط الأعمال المتكامل (IBP)؟

يركز التخطيط التشغيلي على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط قابلة للتنفيذ على المستوى التشغيلي. ويتضمن ذلك تقسيم الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف ومبادرات محددة تحتاج الإدارات والوظائف المختلفة إلى تنفيذها.

على سبيل المثال، قد يضع قسم المبيعات خطة لدخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات جديدة، بينما يركز قسم سلسلة التوريد على تحسين المخزون وضمان كفاءة اللوجستيات. ويكمن المفتاح في مواءمة الخطط التشغيلية مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لضمان الاتساق والتماسك في جميع أنحاء المؤسسة.