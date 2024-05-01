ما هي التحليلات الإلزامية؟

التحليلات الإلزامية هي تخصص فرعي ضمن تحليلات البيانات، وهي في حد ذاتها ممارسة تقع ضمن تخصصات تحليلات الأعمال وذكاء الأعمال التي يتم تعريفها على نطاق واسع على أنها تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

ثمة أربعة أنواع رئيسية من تحليلات البيانات، وتُعد التحليلات الإلزامية هي الأكثر تقدمًا:

التحليلات الوصفية : "ما الذي حدث؟"

التحليلات التشخيصية : "لماذا حدث ذلك؟"

التحليلات التنبئية : "ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟"

التحليلات الإلزامية: «ما الذي يجب علينا أن نفعله حينئذٍ؟»

على الرغم من أن كل أنواع التحليلات الأربعة مفيدة لتكوين قصة من البيانات، إلا إن التحليلات الإلزامية تختلف عن الأنواع الأخرى في تركيزها ليس فقط على التنبؤ بالنتائج المستقبلية ولكن أيضًا على التوصية بالإجراءات أو القرارات لتحقيق النتائج المرجوة أو منع النتائج غير المرغوب فيها. فالأمر ليس مقتصرًا على "ما الذي قد يحدث في المستقبل؟" بل يتضمن كذلك "ما الذي يجب علينا أن نفعله للاستعداد للمستقبل؟"

تستخدم المؤسسات التحليلات الإلزامية لمهام متنوعة مثل تجزئة العملاء، والتنبؤ بالاضطرابات، والكشف عن الغش، وتقييم المخاطر، والتنبؤ بالطلب، والصيانة الإلزامية والتوصيات الشخصية. في حين أن هذه الممارسة تسبق ظهور البيانات الكبيرة، فإن انتشار كميات كبيرة من البيانات التاريخية داخل المؤسسات قد أدى إلى تسريع هذه الممارسة.

في الوقت الحالي، تستخدم أدوات التحليلات الإلزامية العديد من التقنيات الإحصائية من النمذجة التنبئية ولكنها أيضًا تستفيد من الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي ونماذجه. يستخدم برنامج التحليلات نماذج التعلم الآلي المدربة على كميات كبيرة من البيانات، ما يُمكن المحللين من تحديد المخاطر والفرص بدقة أكبر، وذلك بدوره يدير عملية صنع القرار لدى قادة الأعمال ويحسنها.