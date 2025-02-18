ما المقصود بمورِّد البرامج المستقل (ISV)؟

يطوِّر مورِّدو البرامج المستقلون (ISVs) -من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبرى- حلولًا برمجية تساعد الشركات على تحسين الكفاءة، وتبسيط العمليات، وحل مجموعة متنوعة من التحديات. من بين الحلول الشائعة التطبيقات العامة مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأدوات إدارة الموارد البشرية (HRM). كما يقدمون برامج متخصصة لقطاعات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والتجارة الإلكترونية.

يقدِّم مورِّدو البرامج المستقلون (ISV) البرمجيات عادةً على شكل تراخيص دائمة، أو اتفاقيات محددة المدة، أو كخدمة برمجية سحابية (SaaS)، مع احتفاظ المورِّد المستقل بحق الملكية. في الوقت الحاضر، يرتبط ترخيص برمجيات ISV ارتباطًا وثيقًا بشراكات البرمجيات المستقلة، والتي غالبًا ما تشمل تعاونًا بين ISV وشركات أخرى -مثل مزودي الأجهزة، أو خدمات الحوسبة السحابية، أو مزودي المنصات الكبرى- لتوزيع البرمجيات أو دمجها أو دعمها بطرق مختلفة.