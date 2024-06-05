ما هي Oracle؟

تأسست شركة Oracle في كاليفورنيا على يد Larry Ellison وBob Miner وEd Oats تحت اسم Software Development Laboratories في عام 1977. واستوحى المؤسِّسون هذا النظام من ورقة بحثية بريطانية تحدد نموذج قواعد البيانات العلائقية، ورأى المؤسسون أن هذا النظام يتمتع بإمكانات فائقة. وبعد ذلك بعامين، أصدرت الشركة Oracle، وهي أول قاعدة بيانات علائقية تجارية تستخدم لغة الاستعلام المركبة (SQL).4 ثم تغير اسم الشركة لتُسمى باسم أول منتج لها في عام 1982 وطُرحت للاكتتاب العام في عام 1986، حيث دخلت بورصة نيويورك (NYSE) تحت اسم Oracle Corp (ORCL).

وبعد مرور 40 عامًا على تأسيسها، استحوذت Oracle على عدد كبير من الشركات لتوسيع نطاق عروضها وخدماتها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك PeopleSoft وSiebel وBEA وSun Microsystems وNetsuite وCerner.

وفي عام 2010، استحوذت الشركة على Sun Microsystems، وهي شركة تطوير البرمجيات التي طورت لغة البرمجة Java، ما عزز تواجدها في عالم أنظمة الكمبيوتر والبرمجيات. كما أدى ذلك الاستحواذ إلى دخول الشركة في مجال الأجهزة الواسع، ما جعل الإشراف على نظام التشغيل Solaris وJava من اختصاص الشركة.5 واستحوذت الشركة أيضًا على قاعدة البيانات مفتوحة المصدر الشهيرة MySQL.

في عام 2020، نقلت Oracle مقرها الرئيسي القديم من Redwood Shores، California إلى Austin، Texas. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة Cerner، وهي شركة سجلات الرعاية الصحية، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن.6 واعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي إيرادات الشركة الفصلية أكثر من 200 مليون دولار أمريكي واستمرت في النمو بشكل حاد، وفقًا لـ Forbes.7 وفي خريف عام 2023، أعلنت الشركة أنها ستستثمر بكثافة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمات Fusion Cloud.8