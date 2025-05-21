ما المقصود بأجهزة الكمبيوتر؟

تشمل العناصر الأساسية وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة العشوائية (RAM)، ومحركات التخزين مثل محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، ولوحة النظام التي تربط بينها. يتفاعل المستخدمون مع أجهزة الكمبيوتر عبر أجهزة الإدخال مثل لوحات المفاتيح، وأجهزة الماوس، وشاشات اللمس، والماسحات الضوئية.تعمل أجهزة الإخراج، مثل الشاشات والطابعات ومكبرات الصوت، على نقل المعلومات إلى المستخدم. تُتيح أجهزة الشبكة، بما في ذلك أجهزة التوجيه والمحولات وبطاقات واجهة الشبكة (NICs)، اتصال النظام.

على عكس الأجهزة، يتكون البرنامج من برامج وتعليمات توجِّه الجهاز إلى تنفيذ مهام محددة. في حين أن الأجهزة ملموسة وتقوم بالعمل الفيزيائي للمعالجة، فإن البرمجيات غير ملموسة وتوفِّر المنطق والأوامر التي تجعل الأجهزة تعمل.

اليوم، تتجاوز أجهزة الكمبيوتر حدود أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية بكثير. فهي تشغِّل كل شيء بدءًا من الخوادم المؤسسية ومراكز البيانات السحابية، ووصولًا إلى الهواتف الذكية، والمركبات المتصلة، والأجهزة الطبية الذكية، وغيرها من تقنيات إنترنت الأشياء. يُسهم هذا الانتشار الواسع لأجهزة الحوسبة في تشكيل طريقة عمل الشركات، وأسلوب عيش الناس، وعملهم، وتواصلهم. بالنسبة إلى المؤسسات، لا تُعَد الأجهزة مجرد عنصر خلف الكواليس، بل هي العمود الفقري للعمليات، حيث تُتيح تدفق البيانات بكفاءة وتدفع عجلة الابتكار.