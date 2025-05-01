ما المقصود بالأجهزة كخدمة (HaaS)؟

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تُعَد الأجهزة كخدمة (HaaS) نموذج شراء، تستأجر فيه الشركات الأجهزة التي تحتاجها من مزود خدمات مُدارة (MSP) بنظام اشتراك بدلًا من شرائها مباشرةً.
باستخدام نموذج الاشتراك، الذي عادةً ما يكون بتسعير متغير، يمكن للشركات الحصول على مجموعة واسعة من المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الشبكات، وحلول الأتمتة، وغيرها مما قد لا تتمكن من شرائه بطريقة تقليدية.
عندما تدفع الشركة (المشار إليها في اتفاقية HaaS باسم "المستخدم النهائي") رسومًا شهرية لمزود الخدمات المُدارة (MSP) مقابل استخدام جهاز HaaS، يكون MSP عادةً مسؤولًا عن تركيب الجهاز وصيانته في مقر الشركة، وتوفير التحديثات اللازمة، والالتزام بالضمانات، ومن ثم إيقاف تشغيل الجهاز وإزالته عند انتهاء الاتفاقية.
إلى جانب البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، أصبحت الأجهزة كخدمة (HaaS) وسيلة شائعة وفعَّالة من حيث التكلفة تمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأجهزة المتقدمة نفسها التي تستخدمها المؤسسات الكبرى دون الحاجة إلى دفع تكاليف أولية كبيرة.
البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نموذج خدمة لتوفير موارد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل الخوادم والأجهزة الافتراضية (VMs) وغيرها للمستخدمين عبر الإنترنت، بنظام الدفع حسب الاستخدام.
ومثله مثل HaaS، يُتيح نموذج IaaS للمستخدمين الاستفادة من أحدث التقنيات التي يحتاج إليها بجزء بسيط من تكلفة الملكية التي تترتب على شرائها مباشرةً. كما أنه يعمل وفقًا لشروط اتفاقية مستوى الخدمة (SLA ) المماثلة، حيث يتحمل مزود الخدمة مسؤولية تأمين الموارد التي يوفرها وتحديثها وصيانتها. بخلاف HaaS، يوفر IaaS موارد الحوسبة بشكل شبه حصري عبر سحابة عامة أو سحابة خاصة، ونادرًا ما يتم تثبيت أي منها في البيئة المحلية.
المنصة كخدمة (PaaS) هي نموذج خدمة يوفر للمؤسسات منصة حوسبة سحابية متكاملة عند الطلب -تشمل الأجهزة والبرمجيات والبنية التحتية- لتطوير التطبيقات.
مثل HaaS، يُتيح نموذج PaaS للمستخدمين الاستفادة من أحدث تقنيات تطوير التطبيقات وإدارتها، مثل الأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات، وغيرها، دون الحاجة إلى تحمُّل تكاليف وتعقيدات إنشاء منصة خاصة بهم وصيانتها داخل الشركة.
على عكس HaaS، يستضيف مزودو PaaS موارد الحوسبة التي يدفع المستخدم مقابلها -بما في ذلك الخوادم والشبكات وقواعد البيانات وغيرها- في مركز البيانات الخاص بهم. بينما توفِّر نماذج خدمات HaaS أجهزة مادية لأغراض متنوعة، يركِّز PaaS بشكل حصري على موارد الحوسبة اللازمة لدعم بيئة تطوير التطبيقات الحديثة.
نموذج الأعمال العام لخدمة الأجهزة كخدمة (HaaS) بسيط نسبيًا - حيث يفرض مزود HaaS رسومًا على العميل مقابل استخدام موارد الحوسبة المادية التي يمتلكها، والتي يُشار إليها عادةً في اتفاقية HaaS باسم "البنية التحتية المادية". يدفع العميل رسومًا شهرية مقابل الحصول على الأجهزة دون الحاجة إلى استثمار أوَّلي كبير.
تتشارك المؤسسات العديد من أنواع الأجهزة والمكونات المختلفة ضمن نموذج HaaS. تُتيح مرونة نموذج الأجهزة كخدمة (HaaS) للمزود الواحد تقديم الخدمات لمستخدمين نهائيين في قطاعات متنوعة، بدءًا من استخدام وحدات المعالجة المركزية والخوادم إلى مراكز البيانات والأجهزة الطبية المتقدمة. وفيما يلي بعض الأمثلة.
تحتاج المؤسسات إلى تزويد موظفيها بأحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، لكن التكنولوجيا تتغير باستمرار. قد يكون إنفاق مبلغ كبير مقدمًا على شيء قد يصبح قديمًا خلال عام أو عامين إهدارًا للموارد. ضمن نموذج HaaS، يمكن للمؤسسات استئجار أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، بل ويمكنها أيضًا الاستعانة بمصادر خارجية لتركيبها وصيانتها. وعند تغيُّر التكنولوجيا، تُلزم بعض اتفاقيات HaaS المزود باستبدال النماذج القديمة بأخرى أحدث.
مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، تُعَد أجهزة التوجيه والمحولات وغيرها من أدوات تمكين الشبكات ضرورية للحفاظ على قوى عاملة متقدمة ومترابطة بشكل مكثف. ولسوء الحظ، فهي أيضًا باهظة الثمن وتتطور بشكل مستمر وسريع. يساعد نموذج خدمة HaaS المؤسسات على إبقاء الموظفين والعملاء على اتصال بأحدث التقنيات، مع تجنُّب الاستثمارات الأولية الكبيرة ومخاطر تقادم الأجهزة التي تم شراؤها مع ظهور نماذج أحدث.
في حين أن الحلول السحابية تهيمن على مشهد البنية التحتية الحديثة للبيانات لسهولتها وقابليتها للتوسع، تحتاج بعض الشركات إلى الاحتفاظ بالبيانات في الموقع لأسباب أمنية. من بين حلول التخزين الشائعة في نموذج HaaS، يَبرُز التخزين المتصل بالشبكة (NAS)، حيث يُتيح خادم مركزي موجود في مقر العميل للمستخدمين تخزين البيانات والوصول إليها عبر شبكة تعتمد على بروتوكول TCP/IP باستخدام Wi-Fi أو كابل Ethernet. ومثل معظم حلول HaaS الأخرى، يُعَد NAS حلًا للتخزين في البيئة المحلية مع وجود الخوادم نفسها فعليًا داخل الشبكة المحلية أو المبنى المحلي للمستخدم.
هناك العديد من الأجهزة الطرفية –مثل الطابعات والشاشات ولوحات المفاتيح وأجهزة الماوس وأجهزة المسح الضوئي- التي تُعَد ضرورية لتشغيل أجهزة الحوسبة الأساسية مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول. ضمن نموذج HaaS، تستأجر المؤسسات هذه الأجهزة بدلًا من شرائها مقدمًا. وبهذه الطريقة، تستفيد المؤسسات من خبرة مزوِّد الخدمة في تحديث هذه الأجهزة وصيانتها، مع ضمان استخدامها لأحدث الإصدارات دائمًا.
غالبًا ما يخدم نموذج HaaS صناعات ذات احتياجات ومتطلبات متخصصة للغاية. على سبيل المثال، في قطاع الرعاية الصحية، يمكن الحصول على أجهزة متخصصة مثل تلك المستخدمة في التصوير الطبي، أو السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، أو تخزين البيانات ضمن إطار HaaS. يتيح نموذج HaaS لمقدمي الرعاية الصحية استخدام هذه الأجهزة المتخصصة والباهظة الثمن دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.
تُعَد الأجهزة كخدمة (HaaS) ضرورية للمؤسسات على اختلاف أحجامها وفي مختلَف القطاعات. فهي تُتيح للشركات التركيز على قدراتها الأساسية مع تفويض إدارة الأجهزة إلى أطراف خارجية مؤهلة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، بلغ حجم سوق HaaS العالمي 70 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 25% خلال السنوات الخمس المقبلة.1
لكن نموذج HaaS لا يخلو أيضًا من التحديات. يمكن أن يكون تنسيق عمليات تركيب وصيانة الأجهزة مع أطراف خارجية مكلفًا ومعقدًا. قد تكون هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالأمن والامتثال في الصناعات الخاضعة للتنظيم الشديد.
تقرِّر العديد من المؤسسات أن فوائد HaaS تفوق مخاطره، ويعمل مزودو الخدمات المُدارة (MSPs) باستمرار على تعزيز قدراتهم في مجالَي الأمان والامتثال لطمأنة العملاء في القطاعات المتخصصة مثل الصحة والقانون. في نهاية المطاف، يُعَد قرار اعتماد HaaS من القرارات الاستراتيجية التي ينبغي اتخاذها على أعلى المستويات، بعد دراسة المزايا والعيوب بعناية. وفيما يلي نظرة فاحصة على مزايا HaaS وعيوبه.
تستخدم العديد من الشركات نموذج الأجهزة كخدمة (HaaS) لأغراض متعددة. بدءًا من إدارة أساطيل المركبات المستخدمة في توصيل البضائع، ووصولًا إلى توفير قدرات متقدمة لعقد مؤتمرات الفيديو التي تضمن تواصل فرق العمل عن بُعد، إليك نظرة على أبرز حالات الاستخدام الشائعة.
يعتمد العديد من الشركات على أساطيل المركبات لتنفيذ عملياتها التجارية الأساسية، بدءًا من سلاسل توصيل البيتزا ووصولًا إلى شركات الطيران. يُتيح نموذج HaaS لمزود الخدمة المُدارة (MSP) امتلاك المركبات وصيانتها بمختلَف أنواعها وطرازاتها، ما يُتيح للطهاة والطيارين وغيرهم من المتخصصين التركيز على المهام التي تدربوا عليها في مجال عملهم.
تشهد بيئات المكاتب والتقنيات التي تقوم عليها تطورًا مستمرًا، لكن معظم الشركات لا تسعى إلى مواكبة أحدث الأدوات والتقنيات المتوفرة. يُعَد نموذج الأجهزة كخدمة (HaaS) حلًا محوريًا لتجهيز الشركات بالطابعات، وأجهزة النسخ، وشاشات التلفاز، وغيرها من الأجهزة الأساسية لمكاتب العمل، وذلك بتكلفة أقل بكثير من تكلفة الملكية.
تحتاج المؤسسات الحديثة إلى إبقاء موظفيها على اتصال بأحدث تقنيات الأجهزة المحمولة، وغالبًا ما تلجأ إلى نماذج HaaS لتحقيق ذلك. يوفر نموذج HaaS للمستخدمين أحدث الهواتف الذكية وأكثرها تطورًا، ويرفع عن كاهل أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات عبء التحديث والحماية.
يساعد مقدمو خدمات HaaS المؤسسات على تتبُّع البضائع وإدارتها منذ نقطة التصنيع وحتى شحنها عبر السفن والطائرات والشاحنات إلى العملاء. يستفيد مزودو خدمات HaaS من أحدث التقنيات، مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) لتوفير تحديثات حالة فورية، وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين إدارة المخزون، وذلك ضمن نموذج اشتراك يُغني المستخدمين عن الحاجة إلى امتلاك هذه التقنيات.
بالنسبة إلى الشركات التي تمتلك مكاتب في مدن ومناطق زمنية بل وحتى قارات مختلفة، من الضروري أن يستخدم الموظفون أحدث أدوات الاجتماعات عن بُعد للحفاظ على التواصل. تعتمد حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) مثل Zoom وMicrosoft Teams، رغم طبيعتها السحابية، على أجهزة مادية مثل كاميرات الويب وسماعات الرأس والشاشات لتعمل بشكل فعَّال. يضمن مقدمو خدمات HaaS تزويد عملائهم بأحدث أجهزة الاتصال، مع دمجها بشكل آمن في عملياتهم.
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