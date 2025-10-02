في اتحاد البوابات، يعالج مستوى التحكم المركزي الإدارة والمراقبة والحوكمة ولكن يتعذر على العملاء الوصول إليه بشكل عام. يتفاعل مستهلكو واجهة برمجة التطبيقات مباشرةً مع البوابات التي تشكِّل النظام الموحَّد (الاستعلام من خلال نقطة النهاية المسؤولة عن الخدمات ذات الصلة) ولكنهم لا يستعلمون عن مستوى التحكم نفسه. لا يتلقى المستوى البيانات الوصفية والسجلات إلا بعد إجراء استدعاء واجهة برمجة تطبيقات بالفعل.

ورغم أن هذا النهج قد يضيف بعض التعقيد التشغيلي، فإنه يعزز أيضًا الاستقلالية. على سبيل المثال، يساعد ذلك فرق المنصة على تكوين بواباتهم وخدماتهم الخاصة لتلبية احتياجاتهم المحددة، واختيار البروتوكولات الخاصة بهم، وتنفيذ التحديثات بشكل مستقل. تتميز البنى الموحَّدة أيضًا بمقاومة أكبر للأخطاء الأمنية وسوء التكوين؛ لأن الأخطاء تظل محصورة في البوابة التي نشأت فيها ولا يُحتمل انتشارها إلى بوابات أخرى في الشبكة.

في المقابل، في اتحاد GraphQL، تُدمج المخططات الخاصة بعدة خدمات مستقلة (مخططات فرعية) في مخطط موحَّد واحد يُعرف باسم المخطط الفائق. توفِّر بوابة واحدة، أو جهاز توجيه، نقطة إدخال واحدة لاستعلامات العميل، ما يوفر تجربة واجهة برمجة تطبيقات موحَّدة.

يعمل جهاز التوجيه على تقسيم الاستعلامات بذكاء إلى طلبات فرعية أصغر، واسترجاع المعلومات ذات الصلة من عدة طلبات فرعية وتجميعها في استجابة متماسكة للعملاء.

تخيَّل منصة رعاية صحية مع خدمات منفصلة من أجل ما يلي:

المرضي: إدارة تفاصيل المريض ومعلومات التواصل والتاريخ الطبي.





إدارة تفاصيل المريض ومعلومات التواصل والتاريخ الطبي. المواعيد: جدولة الزيارات القادمة وتتبُّعها.





جدولة الزيارات القادمة وتتبُّعها. الفوترة: التعامل مع الفواتير وإشعارات الفوترة.

بدلًا من استعلام كلٍّ من نقاط النهاية هذه عبر استدعاء واجهة برمجة تطبيقات منفصل، يوفر اتحاد GraphQL واجهة موحَّدة تُتيح للعملاء -في هذه الحالة تطبيق أو لوحة تحكم تخدم الأطباء أو المرضى- الوصول إلى السجل الطبي للمريض، وتحديد موعده التالي، ومعرفة الرصيد المستحق، عبر استدعاء واجهة برمجة تطبيقات واحد فقط بدلًا من ثلاثة استدعاءات منفصلة.

يوفر اتحاد GraphQL طريقة لإنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL قابلة للتوسع في بيئة موزعة. يُتيح إطار العمل التطوير المستقل للخدمات ونشرها مع توفير واجهة أمامية موحَّدة لاستعلامات العميل. ومع ذلك، يمكن أن يكون اتحاد GraphQL عرضة لتحديات التكلفة والتعقيد، والثغرات الأمنية، والازدحام والتكرار.

تم تقديم اتحاد Apollo في عام 2019، وهو أحد تطبيقات اتحاد GraphQL، ويستخدم توجيهات خاصة (مثل @key‎ أو @extends‎) داخل لغة تعريف مخطط GraphQL لتحديد العلاقات بين الأنواع المختلفة عبر الرسوم البيانية الفرعية.

على الرغم من أن Apollo يُعَد حلًا شائعًا، فإنه ليس خيار اتحاد GraphQL الوحيد المتاح. تشمل البدائل الشائعة Hive وMesh وIndigo وWunderGraph Cosmo، والتي يقدِّم كل منها مستويات متفاوتة من التخصيص.

بينما كانت أقل من 5% من الشركات تمتلك أنظمة GraphQL موحَّدة في عام 2024، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 30% بحلول عام 2027، وفقًا لشركة الأبحاث Gartner. تدعم شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure، بالإضافة إلى مستودعات الأكواد مثل GitHub، واجهات برمجة تطبيقات GraphQL مع أدوات مدمجة لقابلية الملاحظة والتحقق.

يتمتع اتحاد GraphQL بالعديد من المزايا المميزة، لا سيما في قدرته على تبسيط الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للعملاء. يمكن للفرق الحفاظ على درجة من الاستقلالية من خلال نشر الرسوم البيانية الفرعية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها.

ولكن كإطار عمل مركزي، يكون اتحاد GraphQL أكثر عرضة للثغرات الأمنية ومشكلات الازدحام وعدم كفاءة الأداء. كما أنه يعتمد على مخططات GraphQL، في حين أن اتحاد بوابات واجهة برمجة التطبيقات متوافق مع بروتوكولات متعددة.

عند وضع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقات، تقرر المؤسسات إذا ما كانت ستعتمد إطار عمل واجهة برمجة تطبيقات GraphQL أو ستستخدم أسلوبًا بنائيًا آخر، مثل REST، لواجهاتها.

في النهاية، قد تختار المؤسسات دمج كلٍّ من اتحاد GraphQL وأساليب بنائية أخرى في أنظمتها، بحيث تتولى كل منها مسؤولية وظائف مختلفة. في أحد التكوينات الشائعة، تستخدم المؤسسة GraphQL داخليًا (مع ضوابط صارمة لتقليل مخاطر الأمان والتكاليف أو التعقيد)، وتستخدم أسلوبًا بنائيًا مختلفًا مثل REST (الذي يوفر مستوى أعلى من التحكم وسهولة أكبر في الاعتماد) لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية. في هذا السيناريو، قد يتم استخدام بوابة واجهة برمجة تطبيقات موحَّدة أيضًا لدمج هذه الأساليب البنائية المختلفة عبر لوحة التحكم المركزية.