في الأنظمة المركزية، تتعامل بوابة واحدة (متصلة بواجهة برمجة التطبيقات المتعددة ومسؤولة عن إدارتها) مع جميع استفسارات العميل. وفي الوقت نفسه، تُتيح البوابة الموحَّدة للمؤسسة استخدام شبكة موزعة من بوابات واجهات برمجة التطبيقات، حيث تكون كل منها مسؤولة عن مجموعة مميزة من الخدمات.
في نظام البوابة الموحَّدة، يمكن للفرق إضافة خدمات حسب الحاجة دون التأثير في النظام بأكمله، ما يُتيح استخدام الموارد وإدارة حركة المرور بكفاءة. يمكن للأقسام المنفصلة أيضًا استخدام بروتوكولات مختلفة لإدارة بوابات كلٍّ منها. يُتيح إطار العمل للفرق حرية التصرف في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم، ما يحسِّن المرونة والكفاءة التشغيلية وغير ذلك.
يساعد هذا النهج أيضًا على تجنُّب عوائق حركة المرور وغيرها من المشكلات المرتبطة ببوابات واجهات برمجة التطبيقات المركزية، ويمكن أن يحقق فوائد في الأداء من خلال نشر وظائف البوابة بالقرب من المستخدمين النهائيين. يمكن تطبيق استراتيجيات البوابة الموحَّدة على مختلَف الأنماط والبروتوكولات البنائية لواجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك REST وgRPC وSOAP، ولكلٍّ منها فوائد وعيوب.
من منظور تكنولوجيا المعلومات، تُعَد البوابة الموحَّدة مفيدة لأنها تمكِّن فرق عمليات التطوير من تطوير ونشر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم مع الحفاظ على الالتزام بإدارة منصة واجهات برمجة التطبيقات والحوكمة وسياسات الأمان على مستوى المؤسسة. يمكن للفرق التحرك بسرعة وبشكل مستقل لإكمال المشاريع ضمن نطاق اختصاصها (ما يساعد على تسهيل الابتكار وتسريع الوصول إلى السوق)، مع الحفاظ على المعايير على مستوى المؤسسة، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين استقلالية الفرق والرقابة المركزية.
يُعَد اتحاد GraphQL مفهومًا ونهجًا بنائيًا بديلًا يُستخدم لإنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL موحَّدة. يعتمد على GraphQL، وهي لغة استعلام يمكنها استهداف الموارد بدقة من خدمات متعددة باستخدام استعلام واجهة برمجة تطبيقات واحد.
يربط اتحاد GraphQL بين خدمات مختلفة (تُعرَف باسم الرسوم البيانية الفرعية) -لكل منها مخططها الخاص الذي يحدِّد البيانات التي تديرها- بمخطط موحَّد يُعرف باسم "المخطط الفائق". تعرض بوابة واحدة المخطط الفائق هذا لتطبيقات العملاء، وتوحِّد العديد من الخدمات والحقول الأساسية، وتوجِّه جميع استفسارات واجهة برمجة التطبيقات. في المقابل، يربط اتحاد البوابات عدة بوابات واجهة برمجة تطبيقات عبر طبقة تحكم مركزية، حيث تتعامل كل بوابة مع استعلاماتها الخاصة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
الاتحاد هو نهج عام لإدارة النظام يربط العناصر المستقلة من خلال مستوى تحكم مشترك.
في نظام البوابة المركزية، تتدفق جميع طلبات العميل عبر بوابة واحدة، والتي تدير وظائف مثل التوجيه والمصادقة والتفويض والمراقبة. على عكس البنى الموحَّدة، لا يتم توزيع هذه المسؤوليات عبر مثيلات متعددة.
يمكن لهذا النهج تبسيط عمليات التسجيل وإدارة حركة المرور وإنفاذ الأمان والمهام الأخرى لأن كل هذه العمليات تمر عبر البوابة. كما يمكن للمؤسسات إطلاق التحديثات من نقطة واحدة، ما يُلغي الحاجة إلى تحديث الإصدارات عبر عدة بوابات وخدمات.
ومع ذلك، قد تكون الشركات التي تعتمد على إطار العمل المركزي أكثر عرضة لمواجهة العوائق، خاصةً عندما تعمل على توسيع نطاق العمليات. باعتبارها نقطة المرور الفردية للنظام، يمكن أن تصبح البوابة مزدحمة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا النهج نقطة فشل واحدة؛ فإذا حدث خطأ، فإنه يؤثِّر في النظام بأكمله.
على عكس الأنظمة المركزية، تتكون بنى البوابة الموحَّدة من بوابات متعددة، كل منها مسؤول عن مجموعة مميزة من الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات المرتبطة بها. تعمل البوابات بشكل مستقل، على الرغم من أن كلًّا منها تتم إدارتها بواسطة مستوى تحكم مركزي.
بالمقارنة مع أُطر العمل المركزية، تعمل الأنظمة الموحَّدة على تعزيز المرونة والاستقلالية من خلال منح فرق التطوير مستوى أكبر من التحكم في مجالاتها الخاصة. كما أن هذا التصميم اللامركزي يجعل الأنظمة الموحَّدة أكثر مرونة ضد الانقطاعات وفشل النظام.
ومع ذلك، فإن الأنظمة الموحَّدة أكثر تعقيدًا من الناحية التشغيلية، ما قد يؤدي إلى تفاوتات في الحوكمة وسوء التواصل بين الفرق. يمكن أن تستغرق عمليات الطرح وقتًا أطول، ويمكن أن تكون الصيانة أكثر تكلفة، لأنه يجب إدارة كل بوابة وتحديثها بشكل منفصل.
هناك عدة أسباب تجعل المؤسسة تختار نظام البوابة الموحَّدة.
أولًا، يُستخدم اتحاد البوابات بشكل شائع في حالات الاندماج والاستحواذ، حيث ترث الشركة مجموعات تكنولوجيا وأنظمة مختلفة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات من الشركات التي تستحوذ عليها. وبدلًا من إدارة كل بنية منفصلة بشكل فردي -لكل منها بروتوكولات أمان ومعايير تقنية وهياكل حوكمة مختلفة- أو محاولة تكييف الأنظمة المكتسبة مع أنظمة المؤسسة القائمة، تلجأ المؤسسات إلى اتحاد البوابات. يمكِّن هذا النهج المؤسسات من دمج بوابات واجهة برمجة التطبيقات الحالية وأنظمتها الأساسية في الهيكل الأساسي الذي يوفره مستوى التحكم المركزي.
وبالمثل، غالبًا ما يتم استخدام بوابات متعددة في بيئات بها العديد من الخدمات المصغرة التي تم إنشاؤها بواسطة فرق مختلفة وتنتشر عبر إعدادات مختلفة. قد تختار المؤسسة أيضًا نظامًا موحَّدًا للحصول على الفوائد المتعلقة بالأداء.
على سبيل المثال، تخيَّل شركة لوجستية لها العديد من المكاتب حول العالم، كل منها يخدم منطقة معينة. فمن خلال وضع البوابات والخوادم والخدمات والموارد الأخرى في مكان أقرب للعملاء الذين يصلون إليها، يمكن للشركة تحسين زمن الانتقال وعوامل الأداء ذات الصلة.
في اتحاد البوابات، يعالج مستوى التحكم المركزي الإدارة والمراقبة والحوكمة ولكن يتعذر على العملاء الوصول إليه بشكل عام. يتفاعل مستهلكو واجهة برمجة التطبيقات مباشرةً مع البوابات التي تشكِّل النظام الموحَّد (الاستعلام من خلال نقطة النهاية المسؤولة عن الخدمات ذات الصلة) ولكنهم لا يستعلمون عن مستوى التحكم نفسه. لا يتلقى المستوى البيانات الوصفية والسجلات إلا بعد إجراء استدعاء واجهة برمجة تطبيقات بالفعل.
ورغم أن هذا النهج قد يضيف بعض التعقيد التشغيلي، فإنه يعزز أيضًا الاستقلالية. على سبيل المثال، يساعد ذلك فرق المنصة على تكوين بواباتهم وخدماتهم الخاصة لتلبية احتياجاتهم المحددة، واختيار البروتوكولات الخاصة بهم، وتنفيذ التحديثات بشكل مستقل. تتميز البنى الموحَّدة أيضًا بمقاومة أكبر للأخطاء الأمنية وسوء التكوين؛ لأن الأخطاء تظل محصورة في البوابة التي نشأت فيها ولا يُحتمل انتشارها إلى بوابات أخرى في الشبكة.
في المقابل، في اتحاد GraphQL، تُدمج المخططات الخاصة بعدة خدمات مستقلة (مخططات فرعية) في مخطط موحَّد واحد يُعرف باسم المخطط الفائق. توفِّر بوابة واحدة، أو جهاز توجيه، نقطة إدخال واحدة لاستعلامات العميل، ما يوفر تجربة واجهة برمجة تطبيقات موحَّدة.
يعمل جهاز التوجيه على تقسيم الاستعلامات بذكاء إلى طلبات فرعية أصغر، واسترجاع المعلومات ذات الصلة من عدة طلبات فرعية وتجميعها في استجابة متماسكة للعملاء.
تخيَّل منصة رعاية صحية مع خدمات منفصلة من أجل ما يلي:
بدلًا من استعلام كلٍّ من نقاط النهاية هذه عبر استدعاء واجهة برمجة تطبيقات منفصل، يوفر اتحاد GraphQL واجهة موحَّدة تُتيح للعملاء -في هذه الحالة تطبيق أو لوحة تحكم تخدم الأطباء أو المرضى- الوصول إلى السجل الطبي للمريض، وتحديد موعده التالي، ومعرفة الرصيد المستحق، عبر استدعاء واجهة برمجة تطبيقات واحد فقط بدلًا من ثلاثة استدعاءات منفصلة.
يوفر اتحاد GraphQL طريقة لإنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL قابلة للتوسع في بيئة موزعة. يُتيح إطار العمل التطوير المستقل للخدمات ونشرها مع توفير واجهة أمامية موحَّدة لاستعلامات العميل. ومع ذلك، يمكن أن يكون اتحاد GraphQL عرضة لتحديات التكلفة والتعقيد، والثغرات الأمنية، والازدحام والتكرار.
تم تقديم اتحاد Apollo في عام 2019، وهو أحد تطبيقات اتحاد GraphQL، ويستخدم توجيهات خاصة (مثل @key أو @extends) داخل لغة تعريف مخطط GraphQL لتحديد العلاقات بين الأنواع المختلفة عبر الرسوم البيانية الفرعية.
على الرغم من أن Apollo يُعَد حلًا شائعًا، فإنه ليس خيار اتحاد GraphQL الوحيد المتاح. تشمل البدائل الشائعة Hive وMesh وIndigo وWunderGraph Cosmo، والتي يقدِّم كل منها مستويات متفاوتة من التخصيص.
بينما كانت أقل من 5% من الشركات تمتلك أنظمة GraphQL موحَّدة في عام 2024، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 30% بحلول عام 2027، وفقًا لشركة الأبحاث Gartner. تدعم شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure، بالإضافة إلى مستودعات الأكواد مثل GitHub، واجهات برمجة تطبيقات GraphQL مع أدوات مدمجة لقابلية الملاحظة والتحقق.
يتمتع اتحاد GraphQL بالعديد من المزايا المميزة، لا سيما في قدرته على تبسيط الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للعملاء. يمكن للفرق الحفاظ على درجة من الاستقلالية من خلال نشر الرسوم البيانية الفرعية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها.
ولكن كإطار عمل مركزي، يكون اتحاد GraphQL أكثر عرضة للثغرات الأمنية ومشكلات الازدحام وعدم كفاءة الأداء. كما أنه يعتمد على مخططات GraphQL، في حين أن اتحاد بوابات واجهة برمجة التطبيقات متوافق مع بروتوكولات متعددة.
عند وضع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقات، تقرر المؤسسات إذا ما كانت ستعتمد إطار عمل واجهة برمجة تطبيقات GraphQL أو ستستخدم أسلوبًا بنائيًا آخر، مثل REST، لواجهاتها.
في النهاية، قد تختار المؤسسات دمج كلٍّ من اتحاد GraphQL وأساليب بنائية أخرى في أنظمتها، بحيث تتولى كل منها مسؤولية وظائف مختلفة. في أحد التكوينات الشائعة، تستخدم المؤسسة GraphQL داخليًا (مع ضوابط صارمة لتقليل مخاطر الأمان والتكاليف أو التعقيد)، وتستخدم أسلوبًا بنائيًا مختلفًا مثل REST (الذي يوفر مستوى أعلى من التحكم وسهولة أكبر في الاعتماد) لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية. في هذا السيناريو، قد يتم استخدام بوابة واجهة برمجة تطبيقات موحَّدة أيضًا لدمج هذه الأساليب البنائية المختلفة عبر لوحة التحكم المركزية.
في تكوينات بوابة واجهة برمجة التطبيقات القياسية، تتعامل بوابة واحدة مع كل حركة مرور المستخدم والتوجيه والتحليلات. وبينما يساعد هذا النهج على تبسيط الإعدادات الأبسط، فإنه قد يؤدي سريعًا إلى عوائق في البيئات الأكثر تعقيدًا.
تعتمد البوابات الموحَّدة على أكثر من بوابة واجهة برمجة تطبيقات واحدة، حيث يتم استخدامها كمجموعة متكاملة. يتم استخدام كل بوابة لإدارة استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات لمجموعة محددة من الخدمات، وترتبط البوابات جميعها بلوحة التحكم التي تتولى الإدارة والحوكمة.
وفي الوقت نفسه، تُعَد شبكات الخدمة تكوينات بين الشرق والغرب لأنها تدير الاتصالات بين الخدمات المصغرة ولكنها لا تتفاعل مع المستخدمين أنفسهم. تعمل شبكات الخدمة بشكل أساسي على تسهيل التواصل وقابلية الملاحظة داخل بيئة أو مجموعة واحدة. ومع ذلك، يتم تحسين المتغيرات المعروفة باسم شبكات السحابة الهجينة لأداء وظائف مثل التشفير وموازنة الأحمال والمصادقة عبر مجموعات وبيئات متعددة (بما في ذلك السحابة المتعددة والسحابة الهجينة والبيئات المحلية).
يمكن للمؤسسات استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من البنية الموزعة للبوابة الموحَّدة مع تقليل بعض التعقيدات التشغيلية وتكاليف الصيانة المرتبطة بالأنظمة الموحَّدة. تساعد هذه الممارسات في الحفاظ على استقلالية الفريق مع الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة والإشراف الموحَّد بين الفرق.
يجب على المؤسسات وضع حدود واضحة بين الفرق، للقضاء على أي غموض بشأن الخدمات التي تتولى كلٌّ منها بناءها وصيانتها. تعزز هذه الممارسة المساءلة وتحمي الفرق من تكرار عمل الزملاء أو التكوين الخاطئ عن غير قصد. بالتبعية، يمكن أن يعزز هذا النهج الإنتاجية لأن الفرق لديها فهم راسخ لأهدافها ومسؤولياتها (وحرية التصرف بناء عليها).
يمكن أن يؤدي التنفيذ غير المتسق لبروتوكولات ومعايير الأمان والامتثال عبر البوابات وواجهات برمجة التطبيقات إلى مخاطر أمنية وقانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة. ويجب أن يكون الحفاظ على معايير التسجيل والتشفير والمصادقة وتطبيقات الأمان الأخرى عبر البوابات أولوية في النظام الموزع. يساعد القيام بذلك على ضمان إمكانية استخدام مستوى الإدارة المركزية للاستجابة بكفاءة لتقارير الحوادث وإجراء عمليات تدقيق شاملة ومنع الهجمات المستقبلية، بغض النظر عن المجال الذي نشأ منه التهديد.
يمكن أن تؤدي فجوات قابلية الملاحظة في النظام الموزع إلى مخاطر أمنية ومشكلات في الأداء. من الأهمية بمكان أن يوفر مستوى الإدارة المركزية الرؤية الشاملة اللازمة للفرق لعرض سلامة النظام وأدائه. تساعد هذه الإمكانية على تمكين المعالجة السريعة عند ظهور المشكلات، بالإضافة إلى القدرة على إجراء تحسينات استباقية بناءً على مقاييس الأمان والأداء.
تعمل بوابات المطورين الموحَّدة كمحاور مركزية حيث يمكن للمطورين الوصول إلى أي واجهة برمجة تطبيقات في النظام والتعرف عليها، بغض النظر عن مكان استضافتها أو كيفية تنظيمها. تُعَد هذه الأمور مهمة بشكل خاص في الأنظمة الموحَّدة لأنها توفر إرشادات ووثائق وأمثلة برمجية لتزويد فرق عمليات التطوير بإطار واضح لكيفية بناء ونشر وصيانة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم.
تساعد هذه المعايير العالمية، إلى جانب مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات وضوابط الوصول الأخرى، على ضمان قدرة المطورين على إضافة واجهات برمجة التطبيقات إلى النظام بسلاسة وإدارة بواباتهم الخاصة مع الحفاظ على الأمان والاتساق.
نظرًا لأن كل فريق يعمل بدرجة من الاستقلالية، فإن وجود قنوات اتصال مفتوحة أمر بالغ الأهمية لمشاركة أفضل الممارسات والحفاظ على شبكة مستدامة. يمكن أن تساعد لوحات المعلومات وأدوات التعاون الأخرى فرق العمل على التوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، خاصةً عندما قد يؤثِّر تغيير في مجال واحد في الخدمات المرتبطة به.
تمكّن آليات إعداد التقارير الشاملة فرق عمليات التطوير من اكتشاف زمن الانتقال وانقطاعات الخدمة وغيرها من الحالات الشاذة ومعالجتها بسرعة، ما يساهم في تجربة مستخدم أكثر سلاسة. يمكن لمؤشرات الأداء أيضًا تحسين كفاءة التوسع من خلال تحديد أجزاء النظام التي وصلت إلى طاقتها وأي الأجزاء التي تعمل دون المستوى المطلوب.
يمكن لأساليب عمليات التطوير الحديثة، مثل البنية التحتية ككود (التي تستخدم الكود لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات التي تتطلب إشرافًا يدويًا وتوفير الموارد) وعمليات الذكاء الاصطناعي (التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات)، أن تساعد البوابات الموحَّدة على العمل بكفاءة أكبر. وتسهم تقنيات الأتمتة أيضًا في جعل الشبكة أكثر مرونة؛ لأنها تقلل من احتمال وقوع الأخطاء البشرية وتُتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا.
يجمع اتحاد البوابات بين مرونة وتخصيص البنى اللامركزية مع هيكل حوكمة مركزي، ويمكن أن يقدم عدة مزايا مقارنةً بالبنى التقليدية.
يُتيح الاتحاد للفرق التحكم في بواباتها الخاصة، ما يتيح لها ضبط تكوينات وقت التشغيل وإدارة التحديثات وتخصيص بيئات الترميز لتتناسب مع احتياجات عملائها وخدماتهم على أفضل وجه. على سبيل المثال، لتعديل حد المعدل لواجهة برمجة التطبيقات في نظام مركزي، يجب على الفريق تقديم طلب عبر البوابة الواحدة للمؤسسة. تمكِّن الأنظمة الموحَّدة الفرق من إجراء التعديل بشكل مستقل وفي الوقت الفعلي، دون التأثير على البوابات الأخرى في الشبكة.
يساعد المستوى المركزي على ضمان التزام البوابات المتعددة، على الرغم من وجود تكوينات خاصة بها، بمعايير التوافق والسلامة المشتركة. تتمتع الفرق بالمرونة اللازمة لضبط المَعلمات بشكل مستقل مع الاستفادة من الإشراف الخارجي الذي يوفره مستوى التحكم.
تدرك الأساليب الموحَّدة أن فرق التطوير غالبًا ما يكون لديها أفضل فكرة عن كيفية تحسين مجالاتها الخاصة والحفاظ عليها. تُمنح الفرق الاستقلالية لتعديل واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات بمجرد ملاحظة ظهور مشكلة ما، ما يعزز القدرة على التكيف والمرونة.
يمكن للفرق العمل حتى عبر لغات البرمجة المختلفة مع الحفاظ على علاقة الخدمة مع مستوى التحكم المركزي. أخيرًا، يمكن للأقسام طرح التحديثات حسب الحاجة بدلًا من الاعتماد على سلطة مركزية للموافقة على التغييرات، ما يؤدي إلى تحسين الوقت اللازم لطرح الميزات الجديدة في السوق وتبسيط مهام سير العمل.
يمكن للأنظمة الموحَّدة تقديم إدارة أكثر كفاءة للموارد من خلال تمكين الفرق من مراقبة أدائها الخاص وتعديل حدود المعدل وتوزيع حركة المرور وفقًا لذلك. ويمكن للمؤسسات زيادة حجم الخدمات والوظائف التي تتطلب سعة إضافية فقط، مع تحويل الموارد من الخدمات أو المناطق الأقل استخدامًا إلى تلك التي تشهد طلبًا أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لاستقلالية بوابات واجهات برمجة التطبيقات، يصبح من الأصعب انتقال الثغرات من بوابة إلى أخرى. نتيجةً لذلك، تكون الأنظمة الموحَّدة أكثر مرونة بشكل عام ضد الهجمات والانقطاعات لأن الأعطال من المحتمل أن تؤثِّر في بوابة واحدة فقط، بدلًا من النظام بأكمله.
في الأنظمة الموحَّدة، تتولى فرق عمليات التطوير الفردية تشغيل وصيانة بواباتها الخاصة. ومع تقليل المسؤوليات، يمكن للفريق المركزي التركيز على القضايا ذات المستوى الأعلى، مثل تطبيق اللوائح التنظيمية، وتسهيل التواصل بين الفرق، وتحسين هياكل الأنظمة.
تصبح عزلة البيانات أقل احتمالًا بكثير؛ لأن البوابة الموحَّدة تستطيع تحليل الأداء وفرض الضوابط عبر المجالات المختلفة. يمكن أن توفر المقاييس عبر البوابات رؤية أكثر شمولية لكيفية تأثير خدمة معينة في المنتجات والخدمات ذات الصلة.
يمكن أن تؤدي الملكية اللامركزية والمرونة إلى ظهور العديد من التحديات، خاصةً عندما يكون هناك انهيار في الحوكمة أو قابلية الملاحظة. تشمل التحديات التي تطرحها البوابات الموحَّدة ما يلي:
رغم أن استقلالية الفرق يمكن أن تعزز الابتكار، فإنها تضيف أيضًا تعقيدًا بنائيًا للنظام، ما يزيد من تكاليف البنية التحتية والحوسبة. تميل الأنظمة الموحَّدة أيضًا إلى طلب المزيد من موارد الصيانة والأمان بسبب هيكلها اللامركزي.
نظرًا لأن المقاييس والسجلات موزعة عبر بوابات متعددة لواجهة برمجة التطبيقات، فقد يكون من الصعب على المؤسسات بناء صورة متماسكة لأداء النظام بشكل عام. يمكن أن تصبح مصادر البيانات مجزأة ومنفصلة عن الشبكة الأوسع، ما يجعل تحديد التكوينات الخطأ المحتملة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر صعوبة. يمكن للمؤسسات مواجهة هذا التحدي من خلال بروتوكولات ومبادئ توحيد قوية، بالإضافة إلى أدوات قابلية الملاحظة.
بينما يمكن للفرق الفردية إجراء التحديثات حسب تقديرها، قد تستغرق عمليات النشر على مستوى المؤسسة وقتًا أطول مقارنةً بالبيئات المركزية. بدلًا من تحديث قاعدة الكود المركزية الوحيدة، يجب على البوابات الموحَّدة توزيع التحديثات عبر مجالات متعددة، بحيث يكون كل فريق مسؤولًا عن الموافقة على تلك التغييرات ودمجها بشكل مستقل.
يمكن أن يمثل الحفاظ على تكوينات وسياسات متسقة عبر البوابات الموزعة تحديًا. إذا اعتمدت الفرق بروتوكولات وجداول الطرح وتنسيقات البيانات التي تنحرف عن معايير حوكمة المؤسسة، فقد تظهر حالات عدم التوافق والثغرات الأمنية. وعلى النقيض من ذلك، إذا أصبحت المعايير وسياسات الحوكمة صارمة للغاية، فإن الشركات تخاطر بتعطيل التجارب وإبطاء وتيرة الابتكار. في النظام الموحَّد، يكون التوازن أمرًا بالغ الأهمية.
مع نمو المؤسسات وتطورها ضمن نظام موحَّد، تواجه خطر إدخال أوجه قصور جديدة، مثل انتشار واجهات برمجة التطبيقات، عندما تعمل فرق متعددة على تطوير واجهات مكررة عن غير قصد. إذا تصاعدت هذه المشكلة، فقد تصبح البوابات غير قابلة للإدارة، مع عدم قدرة المستوى المركزي على تتبُّع التغييرات. ويمكن التخفيف من هذه المشكلة من خلال الحوكمة الفعَّالة.
جرِّب الإصدار التجريبي المجاني من IBM API Connect أو تواصَل مع خبرائنا لمناقشة احتياجاتك. سواء أكنت جاهزًا لتحسين إدارة واجهات برمجة التطبيقات لديك أو تريد معرفة المزيد، نحن هنا لدعم التحول الرقمي لمؤسستك.
اكتشف الإمكانات الكاملة لعمليات التكامل مع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حدِّد موعدًا لاجتماع مع خبرائنا أو استكشف وثائق منتجاتنا للبدء.
عزِّز أعمالك باستخدام حلول المراسلة الآمنة وعالية الأداء من IBM MQ. ابدأ تجربتك المجانية أو تواصَل مع خبيرنا لاستكشاف كيفية تحويل العمليات باستخدام IBM MQ.
جرِّب نقل الملفات بشكل أسرع وأكثر أمانًا—بأي حجم وأي مسافة. جرِّب IBM Aspera اليوم وتمكَّن من تبسيط سير عمل البيانات بكفاءة عالية السرعة.
تمكَّن من تحويل عملك من خلال توصيل التطبيقات والبيانات دون عناء. ابدأ تجربتك المجانية اليوم وتعرَّف على كيفية تبسيط رحلة التكامل لديك باستخدام IBM App Connect.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، والعمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
أطلِق العنان لإمكانات الأعمال مع حلول التكامل من IBM، والتي تربط التطبيقات والأنظمة للوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
اكتشِف قدرات جديدة وعزِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات IBM الاستشارية للسحابة. اكتشِف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال استراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.