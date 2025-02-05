تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) عنصرًا أساسيًا في عمل المؤسسات الحديثة؛ فهي تُستخدم لربط التطبيقات والأنظمة وقواعد البيانات ودمجها، وتنظيم مهام سير العمل، وتسريع تطوير التطبيقات والخدمات الجديدة وتوزيعها، وتحديث واجهات التفاعل مع الأنظمة القديمة، وغير ذلك الكثير. تحتوي المؤسسة المتوسطة على ما يزيد عن 613 نقطة نهاية API في بيئات الإنتاج.

لكن إذا جرى إنشاء واجهات برمجة التطبيقات أو نشرها أو دمجها بشكل عشوائي ومن دون استراتيجية واضحة، فإن المؤسسة تخاطر بخسارة جزء كبير من القيمة الممكن تحقيقها، بل وقد تعرّض نفسها أيضًا لمخاطر الأمن الإلكتروني. ويساعد اعتماد استراتيجية متكاملة لواجهات برمجة التطبيقات في ضمان تحقيق أقصى استفادة منها، وأن تعمل هذه الواجهات في خدمة المبادرات والأهداف المشتركة للأعمال.