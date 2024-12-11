احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن البرمجيات الوسيطة.
اكتشف كيف تساعد البنية المعتمدة على الأحداث على تمكين الاتصال المرن في الوقت الفعلي بين التطبيقات والخدمات المتصلة من خلال الأحداث.
استكشف كيفية عمل إدارة واجهات برمجة التطبيقات، مع التركيز على تبسيط واجهات برمجة التطبيقات وإنشائها ونشرها وإدارتها وتأمينها في البيئة المؤسسية والبيئة ذات التقنيات السحابية المتعددة.
تعرَّف على آلية عمل قوائم انتظار الرسائل كعنصر أساسي في البرمجيات الوسيطة للرسائل، وهو ما يتيح الاتصال غير المتزامن بين التطبيقات والخدمات.
تتبَّع أصول Kubernetes ومعالمه الرئيسية ودوره الأساسي في تحسين نشر التطبيقات المعبأة في الحاويات وتوسيع نطاقها في البيئات السحابية وبيئات الخدمات المصغرة.
تعرَّف على أهمية استغلال البيانات في الوقت الفعلي لنجاح الأعمال وكيف يوفِّر Kafka و IBM Data Replication هذه القدرات.
تعرَّف على أهمية دمج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحسين القرار في عمليات الأعمال لتحسين الكفاءة.
تعرَّف على كيفية مساهمة ابتكارات IBM في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول الاستدامة في مساعدة المؤسسات على تقليل النفايات وحماية موارد المياه.
تعرَّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في البرمجيات الوسيطة من سلسلة مقاطع الفيديو التوضيحية لدينا.
استفِد من إمكانات كل إطار عمل منهما لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة
تعرَّف على كيفية مساهمة الخدمات الأساسية لبيانات التطبيقات في تعزيز نشر الحاويات، والأداء، وكفاءة الموظفين، وتقليل التكاليف والمخاطر.
اكتشف أربع حالات استخدام لتطوير العمليات لتحسين إدارة الحاويات: تعزيز الأداء، وتقليل التكاليف، وضمان الامتثال.
شاهِد الكيفية التي يمكنك من خلالها تحويل تطبيقات Java الخاصة بك إلى تطبيقات سحابية أصلية للاستفادة من الحوسبة السحابية ودمجها ضمن عملية دورة حياة عمليات التطوير (DevOps) الشاملة.
|يمكنك بناء التطبيقات وتحديثها ونشرها على نطاق واسع باستخدام منصة تطبيقات سحابية هجينة مدعومة من Kubernetes.
|استخدم منصة أتمتة شاملة لتكوين الأنظمة، ونشر البرمجيات، وتنظيم عمليات سير العمل المتقدمة.