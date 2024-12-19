ما هو gRPC؟

RPC، أو استدعاء الإجراءات عن بعد، هو نموذج اتصال لتفاعل العميل / الخادم الذي يمكن الاستدعاءات عن بُعد من الظهور والعمل كاستدعاءات محلية. إنها تقنية قديمة، يعود تاريخها النظري إلى سبعينيات القرن العشرين، مع تطبيقات أولية شوهدت في مشاريع الحوسبة الرائدة مثل ARPANET و Xerox PARC.

في استدعاء الإجراءات عن بُعد (RPC)، يتفاعل العميل مع تمثيل الخادم، والذي يبدو محلياً ولكنه في الواقع وسيط. يُشار إلى هذا الوسيط عادةً باسم كعب، والذي يتعامل مع تنظيم البيانات وإلغاء تنظيمها (أي تحويل البيانات إلى تنسيق مناسب للإرسال وتحويل النتائج المستلمة من الخادم إلى التنسيق الأصلي). نظرا لأنه أسلوب بنائي للاتصال بين العميل / الخادم ، فإنه يستخدم بشكل شائع في تصميم واجهة برمجة التطبيقات.

هناك العديد من التطبيقات المختلفة لأطر عمل RPC، بما في ذلك XML-RPC و JSON-RPC. تستخدم هذه التطبيقات HTTP كبروتوكول نقل، وتختلف في الغالب في نوع التنسيق. يعود تاريخ هذه التنفيذات إلى تسعينيات القرن العشرين وعقد الألفينيات، وقد أظهرت نقاط قوة RPC: فقد قامت بتبسيط التطوير، وتجريد تعقيدات الاتصالات الشبكية، وكانت خفيفة الوزن، وسهلة الاستخدام نسبيًا، وقابلة للقراءة من قبل البشر.

ومع ذلك، فإن العديد من البيئات الحديثة - خاصةً تلك التي تستخدم بنيات الخدمات المصغرة والبيئات متعددة التكتلات والأنظمة ذات الأحمال العالية للبيانات - تتطلب إطار عمل أسرع وعالي الأداء لربط التطبيقات الموزعة. من الناحية المثالية، يسهّل هذا الإطار نقل البيانات بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت الفعلي بين الخدمات التي تعمل عبر بيئات ومركز البيانات مختلفة.

تم تطوير gRPC لتلبية هذه الحاجة، حيث يوفر زمن انتقال قصير ومعدل نقل عاليًا من خلال تسلسل البيانات واستخدامه لبروتوكول HTTP/2، وقدرات البث ثنائي الاتجاه، وتوليد التعليمات البرمجية والمزيد.

تم إصدار gRPC في البداية في عام 2015، وهو نفس العام الذي تم فيه إصدار HTTP/2. فهو يعالج أوجه القصور في تطبيقات RPC القديمة بشكل أساسي من خلال استخدامه لمخازن البروتوكول المؤقتة، أو Protobuf، ولغة تعريف الواجهة (IDL) الخاصة به. يقوم Protobuf بتسلسل وتشفير البيانات المنظمة إلى نظام ثنائي. يؤدي هذا إلى جعل البيانات أكثر إحكاماً، مما يتيح نقلًا أسرع وأداءً أعلى.

يسمح Protobuf أيضًا بإجراء تغييرات على حقول البيانات دون تعطيل التعليمات البرمجية. يساعد ذلك على تقليل الأخطاء وتمكين مشاركة البيانات ومعالجتها في الوقت الفعلي. تجعل هذه الميزات واجهات برمجة التطبيقات المبنية باستخدام gRPC خيارًا قويًا للبيئات الحديثة الموزعة وهندسة الخدمات المصغرة وتطبيقات البث ولتوصيل أنظمة وأجهزة إنترنت الأشياء .

سيكون من المنطقي أن يرمز gRPC إلى "Google Remote Procedure Call". لكن فريق gRPC في grpc.io يدعي بوقاحة أنه يرمز إلى "gRPC Remote Procedure Call". يشير موقع GitHub الخاص بها إلى أن الحرف "g" يشير إلى شيء مختلف مع كل إصدار (بدءًا من "gregarious" إلى "Goose" إلى "Guadalupe River Park Conservancy"). على أية حال، قامت Google بتطوير gRPC وأصدرته كمشروع مفتوح المصدر في عام 2015.

