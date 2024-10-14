تزداد التعقيدات التقنية والإدارية عند التعامل مع أكثر من بيئة سحابية واحدة والعديد من المزودين. على الرغم أن كل رحلة نحو السحابة المتعددة لها طابعها الفريد، إلا أن هناك ثمانية خطوات أساسية لإنشاء إستراتيجية ناجحة للسحابة المتعددة:

1. تحديد الأهداف

تبدأ رحلة السحابة المتعددة بمواءمة الأهداف التجارية مع خطة الإستراتيجية الشاملة. ثم البدء بمراجعة البنية الأساسية والتطبيقات الحالية لمؤسستك. وتحديد متطلبات أحمال التشغيل والأهداف المتعلقة بحالات استخدام الأعمال.

تدعم بيئات السحابة المتعددة الهجينة تبادل البيانات بشكل متكامل عبر سحابات متعددة، ما يضمن حدوث زمن انتقال قصير، وعدم انقطاع في الخدمة، وتوصيل البيانات بسلاسة إلى أي مكان تحتاجه. على سبيل المثال، قد تبحث مؤسسة صحية عن بيئة سحابية متعددة بحيث تتمكن الفرق المنتشرة في مواقع جغرافية مختلفة من تبادل البيانات في الوقت الفعلي لتقديم أفضل رعاية للمرضى.

2. اختيار أفضل مزودي الخدمات السحابية

على الرغم من أن معظم مزودي الخدمات السحابية يقدمون وظائف أساسية مماثلة، إلا أن كلاً منهم يوفر ميزات وخدمات فريدة. سواء كانت قدرات الحوسبة عالية الأداء لمزود خدمة سحابية معين أو تحليلات البيانات المتطورة لمزود آخر، فإن النهج السحابي المتعدد يتيح لك اختيار أفضل خدمات السحابة المتاحة لتلبية احتياجات عملك.

مراجعة عقود الخدمة بعناية حيث يقدم بعض مزودي خدمات السحابة عقودًا أكثر مرونة وتكاليف ابتدائية أقل. تأكد من الاستفادة من خبرات الأطراف المعنية الرئيسيين، مثل فرق تقنية المعلومات في اختيار مزود الخدمة السحابية.

3. إنشاء واجهة واحدة

في بيئة السحابة المتعددة، يمكن أن تؤدي واجهات تطبيقات المنصة (APIs) من منصات السحابة المختلفة تحديات في الرؤية الشاملة. للاستفادة الكاملة من البنية الأساسية للسحابة المتعددة، يتطلب وجود منصة مركزية توفر واجهة واحدة لرؤية مركزية موحدة على مستوى المؤسسة. تُعرف هذه المنصة بمنصة إدارة السحاب المركزية (CMP)، حيث تتيح هذه الحلول الديناميكية والآمنة لفرق تقنية المعلومات بناء أنظمتهم البنائية السحابية المتعددة وإدارتها ومراقبتها وتنظيمها بكفاءة.

4. الاستفادة من أدوات الأتمتة

تؤدي أتمتة البنية الأساسية لتقنية المعلومات والعمليات دورًا محوريًا في تأسيس نموذج السحابة المتعددة لأعمال المؤسسات. بفضل أدوات الأتمتة، يمكن للمؤسسات تقليل عدد المهام اليدوية التي تُكلف عادة إلى فرق تقنية المعلومات. تعمل حلول أتمتة السحابة على إنشاء طبقة برمجية تعمل فوق الأجهزة الافتراضية (VM) في بيئات السحاب العامة أو الخاصة.

من خلال اختيار أفضل أدوات الأتمتة لدمجها في منصة إدارة السحاب الخاصة بشركتك، يمكنك تقليل استخدام موارد الحوسبة وتوفير التكاليف المتعلقة بالحوسبة السحابية. بالإضافة إلى الحاويات وأدوات التنسيق، تتضمن حلول الأتمتة للسحابة المتعددة البنية الأساسية كرمز (IaC). تعتمد البنية الأساسية كرمز على لغة ترميز وصفية عالية المستوى لأتمتة عملية توفير البنية الأساسية لتقنية المعلومات. تساعد البنية الأساسية كرمز على تبسيط إدارة البنية الأساسية؛ ما يساعد على التعزز في الاتساق وتقليل الحاجة إلى التكوين اليدوي.

5. وضع نهج قائم على مبدأ الثقة الصفرية

وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد IBM IBV، تستخدم المؤسسات بشكل متوسط أكثر من ثمانية إلى تسع بيئات للبنية الأساسية السحابية في أي وقت، ما يزيد من وقوع مخاطر التهديدات الأمنية من الجهات سيئة النية ويعرض البيانات الحساسة للخطر.

تتطلب إدارة السحابات المتعددة أمانًا يعتمد على مبدأ الثقة الصفرية —وهو نهج يفترض أن أمان الشبكة المعقدة معرض دائمًا لخطر التهديدات الخارجية والداخلية. يتطلب مبدأ الثقة الصفرية مجموعة واسعة من القدرات الأمنية. تشمل تلك السياسات إدارة الوصول لجميع المستخدمين والحسابات المميزة من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل. يقدم مزودو الخدمات السحابية الرئيسيين وغيرهم من مورّدي الخدمات السحابية الآخرين حلولاً أمنية للسحابة المتعددة للمساعدة في إدارة التهديدات باستمرار وضمان مرونة العملية.

6. توحيد متطلبات الامتثال واللوائح

يتعين على المؤسسات الكبيرة، خاصة تلك التي تعمل على مستوى عالمي، الالتزام بمختلف المعايير التنظيمية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)) عبر دول وولايات قضائية متعددة. يعد الامتثال للوائح الصناعية أمرًا حيويًا للمؤسسات في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والمالية وغيرها من المجالات.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للقواعد واللوائح الصناعية إلى تعريض البيانات الحساسة للخطر، ما ينتج عنه عواقب قانونية ومالية والإضرار بالسمعة. تستطيع المؤسسات تقليل هذه المخاطر وتوطيد الثقة مع عملائها من خلال دمج قواعد الامتثال واللوائح في جميع مراحل تطوير السحابة المتعددة ونشرها. يمكن دمج أدوات الامتثال من مزودي الخدمات السحابية التي تُحدث الامتثال تلقائيًا في منصات إدارة السحابة لمساعدة المؤسسات على الالتزام بالمعايير التنظيمية المتطورة الخاصة بصناعتها.

7. تطبيق FinOps لتحسين التكلفة

تجمع خطة تحسين تكلفة السحابة المتعددة بين الإستراتيجيات والتقنيات وأفضل الممارسات لإدارة التكاليف والتحكم فيها. تساعد FinOps—مجال إدارة المالية السحابية والممارسة الثقافية—المؤسسات على زيادة قيمة الأعمال في بيئات السحابة الهجينة والمتعددة. بالإضافة إلى FinOps، يمكن أن تساعد أدوات إدارة التكاليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي مؤسستك في زيادة أداء التطبيقات وتحسين التكاليف العامة للسحابة.

8. تحسين إستراتيجيتك للسحابة المتعددة بشكل مستمر

تعد عملية نشر السحابة المتعددة الناجحة رحلة مستمرة لا تتوقف. بل تتطور لتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة. من خلال مراجعة أهداف الأعمال بشكل دوري وتقييم محفظة الخدمات السحابية، يمكن لشركتك الحفاظ على مرونة عالية، وتعزيز الابتكار، والحفاظ على وجود الميزة التنافسية.