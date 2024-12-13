واجهات برمجة تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM APIs): نصائح لسد الفجوة

يمكن أن تتراكم تكلفة استخدام واجهات برمجة تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM APIs) بسرعة، لذا من المهم مراقبة استهلاكك. توفر معظم الجهات المزودة للخدمة لوحات معلومات أو أدوات لمتابعة استخدام الرموز المميزة وتحديد حدود إنفاق شهرية لإدارة التكاليف. احرص على البقاء مطلعًا على تغييرات التسعير والخوارزميات التي قد تتناسب بشكل أفضل مع ميزانيتك وتوفر لك قيمة أكبر.

يقدم بعض مقدمي الخدمات أسعاراً أقل أو خصومات على خدمات معينة. على سبيل المثال، توفر واجهة برمجة التطبيقات Gemini API من Google، مثل OpenAI، خيارًا أقل تكلفة للتخزين المؤقت للسياق، حيث يتم تخزين مجموعة من رموز الإدخال في ذاكرة تخزين مؤقت لاسترجاعها في الطلبات اللاحقة. هذه الممارسة مفيدة عندما يتم تمرير محتوى متكرر إلى النموذج - سواء كانت تعليمات متكررة من روبوت المحادثة أو استعلامات متكررة لمجموعة البيانات أو تصحيحات أخطاء مماثلة لقاعدة بيانات.

وفي الوقت نفسه، تقدم OpenAI خصومات على المعالجة المجمعة عبر واجهة برمجة التطبيقات Batch API (وتوفر كل من Anthropic وMistral واجهات برمجة تطبيقات مماثلة). يمكن أن تكون هذه المعالجة غير المتزامنة خيارًا فعالًا من حيث التكلفة عند إرسال مجموعات من الطلبات على مجموعات البيانات الكبيرة التي لا تتطلب استجابات فورية، مثل تلخيص المستندات الطويلة أو تصنيف المحتوى.

استفد من الفئات المجانية لاستخدام واجهات برمجة تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة. رغم أن هذه الفئات المجانية تأتي بقيود على عدد الرموز المميزة أو معدل الاستخدام، إلا أنها قد تكون خيارًا مثاليًا للمؤسسات ذات الميزانية المحدودة لاختبار التطبيقات أو بناء النماذج الأولية.