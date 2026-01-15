تُعد السحابة الهجينة الموزعة جزءًا أساسيًا من تطور الحوسبة السحابية، حيث تعزز نموذج السحابة الهجينة التقليدي من خلال توفير السرعة والمرونة والأمان اللازمين للتعامل مع البيئات الموزعة المعقدة وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي.

في الآونة الأخيرة، زاد عدد التطبيقات كثيفة البيانات بشكل كبير، إلى جانب زيادة الحاجة إلى معالجة المعلومات في زمن شبه حقيقي على الحافة. تدمج البنية التحتية الهجينة الموزعة الأنظمة المتباينة في نظام موثوق وآمن حتى تتمكن الشركات من التكيف والابتكار ومواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا بشكل مستمر.

وفقًا لتقرير صادر عن 360iresearch، قُدر حجم سوق البنية التحتية الهجينة الموزعة بنحو 5.60 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.95 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2032.1