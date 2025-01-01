تعزيز الأداء IMS مع أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بالتطبيق عند الطلب، وقاعدة البيانات والمعاملات.
تنفيذ عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات عبر الإنترنت لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإدارة قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف وقواعد بيانات HALDBs.
زيادة إنتاجية المحللين وتحسين IMS التطبيق العملي واستخدام الموارد وتوافر النظام.
استخدام حل متكامل للنسخ الاحتياطي الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق المسار السريع.
دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات دون اتصال بالإنترنت وإدارة قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف وقواعد بيانات HALDBs.
قم بتحليل قواعد بيانات IMS Fast Path وصيانتها وضبطها من خلال مجموعة خدمات مرفق الخدمات السريعة سهلة الاستخدام التي تساعدك على تعزيز توافر النظام.
زيادة الكفاءة وتقليل وقت إعادة تنظيم الصيانة الصيانة.
تحقق من قواعد بيانات IMS الخاصة بك بحثاً عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر وبشكل متكرر.
استفد من إجراء سهل الاستخدام من خطوة واحدة لبناء جميع فهارس IMS.
إنشاء قاعدة بيانات النسخ الاحتياطية عالية السرعة واسترداد الموارد.
تحسين الإدارة من خلال تبسيط حل البادئة ومهام التحديث.
إعادة تنظيم قواعد البيانات IMS بينما تظل متصلة بالإنترنت.
احصل على تحميل قاعدة البيانات بسرعة عالية وأكثر من ذلك.
احصل على تفريغ قاعدة البيانات بسرعة عالية مع إضافة القدرات.
إدارة IMS المهام الإدارية باستخدام أداة واحدة.
تمكين التنفيذ الفعال لعمليات بدء التشغيل البارد غير المجدولة IMS والحفاظ على سلامة قاعدة البيانات بعد فشل إعادة التشغيل الطارئ (ERE) IMS.
إدارة والحفاظ على سلامة قاعدة بيانات IMS واتساقها.
أتمتة عملية استنساخ أنظمة IMS وقواعد البيانات، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء استنساخ كامل لنظام IMS.
قم بتشفير ملفاتك وقواعد بياناتك وتطبيقك وعنوانك وبياناتك الأمنية وأنظمة الخصوصية والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
تشغيل أوامر IMS وتحليلها وتنسيقها عبر ما يصل إلى 64 منطقة IMS على أي عدد من صور نظام التشغيل z/OS، وكل ذلك من نقطة تحكم واحدة.
تحويل قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB.
إنشاء وحدة عشوائية للوصول إلى أجزاء قاعدة البيانات بشكل مباشر أو متسلسل.
قم بتغيير بيئة توليد نظام IMS الخاص بك بيئة توليد النظام والموارد التطبيقية بسهولة أكبر.
الوصول إلى بنية تحتية مشتركة بين مختلف عروض IMS Tools.
تحديد تأثير تغييرات تجمع المخازن المؤقتة دون تخمين.
احصل على تقارير شاملة عن معاملات الأداء الشامل وإعداد تقارير استخدام النظام لأنظمة IMS DB و IMS TM.
تحسين الأداء وتوافر الأنظمة الحيوية IMS وتقليل التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة مع الإبلاغ عن حالات التأخير أو الانقطاع.
تقليل أوقات الاستجابة وتكاليف الخطوط عن طريق ضغط تدفقات البيانات التي تستخدم بروتوكولات تدفق بيانات وحدة التحكم 3270.
قم بتحديد المشاكل وحلها بشكل أسرع وأسهل مع هذه الأداة المساعدة الفعالة لتحليل المشاكل لأنظمة إدارة قواعد بيانات IMS وإدارة معاملات IMS.
تحليل أداء المعاملات والمشكلات السلوكية وتبسيط تحليل المشكلات.
احصل على منتج مجاني يحتوي على عنصر والوظائف المشتركة المتعلقة بالبنية التحتية المطلوبة لتحديد IBM IMS Tools.
قم بتحسين إنتاجية البرمجة والاختبار من خلال ميزة تصحيح الأخطاء لضمان عمل IMS و Db2 و WebSphere MQ التطبيق بشكل صحيح.
إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة.
إدارة قوائم انتظار رسائل IMS بنزاهة.
إعادة تشغيل البرامج الدفعية لنظام إدارة المحتوى (IMS) بشكل تلقائي وصحيح لتقليل الأخطاء وتعزيز التوافر.
إدارة أنظمة IMS المتعددة بشكل فعال.
تحسين إدارة عبء العمل، وتحليلات العمليات، والأمان، وتسجيل الأحداث، وغير ذلك الكثير.