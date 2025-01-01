IMS Administration Tool for z/OS إدارة IMS المهام الإدارية باستخدام أداة واحدة.

IMS DEDB Fast Recovery for z/OS تمكين التنفيذ الفعال لعمليات بدء التشغيل البارد غير المجدولة IMS والحفاظ على سلامة قاعدة البيانات بعد فشل إعادة التشغيل الطارئ (ERE) IMS.

IMS Library Integrity Utilities for z/OS إدارة والحفاظ على سلامة قاعدة بيانات IMS واتساقها.

IMS Cloning Tool for z/OS أتمتة عملية استنساخ أنظمة IMS وقواعد البيانات، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء استنساخ كامل لنظام IMS.

®IBM الأمان Guardium Data Encryption قم بتشفير ملفاتك وقواعد بياناتك وتطبيقك وعنوانك وبياناتك الأمنية وأنظمة الخصوصية والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

IMS Command Control Facility for z/OS تشغيل أوامر IMS وتحليلها وتنسيقها عبر ما يصل إلى 64 منطقة IMS على أي عدد من صور نظام التشغيل z/OS، وكل ذلك من نقطة تحكم واحدة.

IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS تحويل قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB.

IMS مولد العشوائي المتسلسل لـ z/OS إنشاء وحدة عشوائية للوصول إلى أجزاء قاعدة البيانات بشكل مباشر أو متسلسل.

IMS High Performance System Generation Tools for z/OS قم بتغيير بيئة توليد نظام IMS الخاص بك بيئة توليد النظام والموارد التطبيقية بسهولة أكبر.