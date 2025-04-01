تُعَد IMS Queue Control Facility for z/OS أداة لإدارة قوائم انتظار IMS تُعالج قوائم انتظار الرسائل المحلية المباشرة IMS في كل من بيئات قوائم الانتظار المشتركة وغير المشتركة. ويمكنها الاستعلام عن الرسائل وتصفحها وتحميلها وإلغاء تحميلها وإعادة معالجتها.
تمنع IMS Queue Control Facility حالات تجاوز قائمة الانتظار، وتستعيد الرسائل من قوائم الانتظار من أجل المعالجة. بالنسبة إلى بيئات قوائم الانتظار المشتركة، يشمل ذلك استرداد بنية قائمة انتظار الرسائل ذات الوظيفة الكاملة (MSGQ) في Coupling Facility دون الحاجة إلى التسجيل في Common Queue Server.
تُتيح IMS Queue Control Facility تشغيل وظائف مختلفة على مجمعات إلكترونية مركزية متعددة (CECs) داخل نظام الربط الشبكي مع خوادم IMS Queue Control Facility الأخرى.
تُتيح تشغيل وظائف IMS Queue Control Facility مختلفة على مجمعات إلكترونية مركزية متعددة (CECs) داخل نظام الربط الشبكي مع خوادم IMS Queue Control Facility الأخرى.
تُحدِّد تلقائيًا عمليات البدء البارد والبدء الدافئ، وتعيد ترتيب الرسائل قبل البدء البارد وإلغاء تحميلها أو إعادة إدراجها بقائمة الانتظار من قائمة انتظار الرسائل المنتهية بعد البدء الدافئ، ما يساعد على ضمان الحد الأدنى من التعطيل.
توفر آلية إشعار استخدام مساحة قائمة الانتظار التي تُتيح لك تحديد ما يصل إلى عشر مناطق من إجمالي مساحة قائمة الانتظار لمراقبة الرسائل الصغيرة أو الكبيرة.
تراقب IBM IMS Queue Control Facility for z/OS استخدام قائمة انتظار الرسائل لمنع تجاوز السعة. وتحلِّل استخدام قائمة انتظار الرسائل لإرسال تنبيهات أو اتخاذ إجراء لمنع استمرار الاستخدام المفرط لقائمة الانتظار. يمكنك تكوين الحماية من تجاوز سعة قائمة الانتظار من خلال تحديد مَعلمات متنوعة لتحديد قيم التقسيم وتعيين حدود استخدام قائمة الانتظار وتحديد التنبيهات والإجراءات المناسبة.
يمكنك معالجة الرسائل من سجلات نظام IMS وقوائم انتظار الرسائل وقوائم الانتظار المشتركة (إن وجدت) باستخدام معايير تحكم محددة. تعالج IMS Queue Control Facility رسائل محددة بناءً على المعايير التي تحددها في بيانات التحكم. وتُنتج مجموعة بيانات مخرجات وتقرير بيانات يتضمن معلومات كمية حول الرسائل المحددة.
تساعدك IMS Queue Control Facility على تنفيذ مهام الاسترداد والصيانة، مثل استرداد قائمة انتظار الرسائل بعد انقطاع النظام المخطط له أو غير المخطط له. كما توفِّر إمكانية استعادة التطبيق عندما يكون ذلك مفيدًا لكل من بيئات قوائم الانتظار المشتركة وغير المشتركة. وتُتيح لك الاستعلام عن رسائل IMS وتصفحها وتحميلها وإلغاء تحميلها إلى أو من قوائم انتظار رسائل IMS.
في بيئة قوائم الانتظار غير المشتركة، تتلقى IMS Queue Control Facility الرسائل التي تحتاج إلى إعادة إدراجها بقائمة الانتظار من قوائم انتظار رسائل مدير قائمة انتظار SLDS أو IMS. في بيئة قوائم الانتظار المشتركة، تتلقى IMS Queue Control Facility الرسائل من قائمة الانتظار الخاملة. بالنسبة إلى قوائم الانتظار المشتركة، تعمل IMS Queue Control Facility أيضًا على استرداد الرسائل التي تحتاج إلى إعادة إدراجها في قائمة الانتظار من مجموعات بيانات استرداد البنية (SRDS) SLDS وCQS.
في بيئة قوائم الانتظار المشتركة، تبقى الرسائل التي كانت قيد المعالجة في قائمة الانتظار الخاملة وتتراكم إلى أن تُزيلها. يترتب على هذا التراكم انخفاض مستوى الأداء ويؤدي إلى هدر المساحة. في بيئة قوائم الانتظار غير المشتركة، يمكن أن تستخدم الرسائل ما يكفي من موارد التخزين المؤقت للتسبب في نقص في مساحة التخزين المؤقت. يمكن أن يؤدي نقص مساحة التخزين المؤقت إلى انتهاء IMS بشكل غير طبيعي. بالنسبة إلى بيئات قوائم الانتظار المشتركة وغير المشتركة على حد سواء، تساعدك IMS Queue Control Facility على فحص قوائم الانتظار وإزالة الرسائل التي لم تَعُد هناك حاجة إليها فقط.
يساعدك عميل IMS Queue Control Queue Control Facility TSO (واجهة ISPF) على تحديد الخادم والنظام الفرعي IMS المراد استخدامه. يمكنك عرض بيئة IMS التي تستخدمها وحالة قائمة الانتظار المحلية الخاصة بك. وتُتيح لك إمكانية الاستعلام عن الرسائل وسرد وجهات الرسائل المدرجة في قائمة الانتظار. يمكنك إلغاء تحميل الرسائل من قوائم انتظار رسائل IMS وتحميل الرسائل أو إعادة تحميلها عليها. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالجداول المرتبطة بالحماية من تجاوز سعة قائمة الانتظار لبيئة قوائم الانتظار غير المشتركة.
حسِّن أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.
يمكنك الوصول إلى أدلة تفصيلية ومواد إرشادية لاستخدام وإدارة IMS Queue Control Facility بفاعلية.
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