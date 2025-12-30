IMS™ Cloning Tool for z/OS

أتمتة عملية استنساخ أنظمة وقواعد بيانات IMS، ما يساعد على تقليل الوقت اللازم لنسخ قواعد بيانات IMS أو إنشاء نسخة كاملة من نظام IMS.

ألواح جدارية هندسية بنقوش مثلثية وإضاءة زرقاء خافتة.

الأتمتة وتقليل الجهود اليدوية

تُتيح لك أداة ®IBM IMS™ Cloning Tool for z/OS نسخ أنظمة وقواعد بيانات IMS بسرعة لتعزيز توفُّر البيانات. باستخدام تقنية النسخ السريع إلى جانب الأتمتة وتقليل الجهود اليدوية، تساعد أداة IMS Cloning Tool على زيادة الإنتاجية وتقليل فترة التعطل عن العمل في بيئة الإنتاج بشكل كبير، وخفض تكاليف إنشاء نسخة مطابقة أو استنساخ نظام IMS وقواعد بياناته.

تساعدك الأداة على استنساخ أنظمة IMS الفرعية كاملة أو قواعد بيانات محددة بسرعة، وتبسيط إدارة الاستنساخ من خلال الأتمتة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وتحسين إنتاجية الفريق وتقليل الأخطاء عن طريق استبدال المهام اليدوية المرهقة.

 IMS Tools: وظائف جديدة
الفوائد
تبسيط إدارة الاستنساخ

تبسيط أنشطة الاستنساخ من خلال دمج واجهة ISPF والمساعدة على استخدام أداة IBM Db2® Cloning Tool. يمكنك الوصول إلى كِلا المنتجين، ما يجعل من السهل العثور على جميع أسماء مجموعات البيانات واختيار البيانات المطلوبة.
توفير الوقت باستخدام الأتمتة

استخدام الأتمتة لإنشاء تعريفات قواعد بيانات جديدة على النظام المستهدف، وحذف مجموعات بيانات IMS المنعكسة على النظام المستهدف، وتحديث المعلومات الداخلية لتعكس إعادة تسمية مجموعات البيانات.
تحسين إدارة نسخ قاعدة البيانات

الاستفادة من الأداة لإنشاء نسخ متناسقة من قواعد البيانات عن طريق تطبيق السجلات عند استخدام النسخ المشوشة. يمكنك نسخ قواعد بيانات IMS في نفس النظام الفرعي أو إلى نظام فرعي مختلف.
زيادة الإنتاجية

منح المستخدمين وصولًا مستمرًا للتطبيقات من خلال نسخ متسقة على مستوى المعاملات للأداة. يمكنك تقليل عمليات الاستنساخ اليدوية عن طريق تحديث مجموعات بيانات التحكم الخاصة بنظام IMS المستهدف.
تقليل الأخطاء

تقليل الوقت المستغرق وخطوات الاستنساخ من خلال إلغاء الحاجة إلى إعادة بناء الفهارس. يمكنك أتمتة عملية تنظيف مجموعات بيانات IMS المستهدفة التي تم تحديثها مسبقًا والتأكد من تضمين جميع البيانات المطلوبة.
استنساخ أنظمة IMS الفرعية بسرعة

تحديث بيئات الاختبار أو إنشاء بيئات جديدة باستخدام التكرار السريع وعمليات نسخ البيانات الأخرى. تعمل التكنولوجيا الواعية للتخزين على نسخ نظام IMS وبياناته، ما يساعد على تقليل الوقت وتقليل فترات التوقف.

الميزات

مطوِّران يتبادلان الحديث حول العمل. أحدهما يحمل جهاز كمبيوتر محمولًا بينما يشير الآخر إلى شاشته.
استنساخ أنظمة IMS الفرعية الكاملة

استخدام التكرار السريع وعمليات نسخ البيانات الأخرى لتحديث بيئات الاختبار الحالية أو إنشاء بيئات جديدة. يمكنك توفير موارد CPU وعمليات الإدخال/الإخراج على النظام المضيف من خلال نقل عملية النسخ من المضيف إلى معالج التخزين، مع الالتزام بإعدادات ومعايير التخزين باستخدام خيارات التخزين المُدارة للأنظمة (SMS). توفِّر الأداة إخفاء هوية البيانات من خلال تقنيات متقدمة لإخفاء البيانات، مع تحديث آليات التحكم في استعادة قواعد البيانات (DBRC)، بما في ذلك دعم قواعد البيانات الكبيرة عالية التوفر (HALDB).
فريق مكوَّن من ثلاثة مهندسي برمجيات شباب يعملون معًا في مكتب.
دعم مشاركة البيانات

الاستفادة من إمكانية مشاركة البيانات عبر العديد من أنظمة IMS الفرعية في بيئة Parallel Sysplex. تعمل أداة IMS Cloning Tool على استنساخ أنظمة IMS كاملة وقواعد البيانات المرتبطة بها، إضافةً إلى قواعد بيانات IMS محددة على نفس القسم المنطقي (LPAR) أو قسم منطقي مشترك، بما في ذلك جميع أنظمة IMS الفرعية في مجموعة مشاركة البيانات أو جزء منها.
مطور ينظر إلى شاشة في مكتب مظلم.
تشغيل IBM FlashCopy أو STK SnapShot

تشغيل عمليات النسخ باستخدام ®IBM FlashCopy أو STK SnapShot عبر أقنعة VOLSER أو مجموعات تخزين SMS أو مزيج منهما، لإلغاء الحاجة إلى تحديد كل وحدة تخزين على حدة. تُصدر الأداة أوامر DFSMSdss لبدء عمليات FlashCopy أو SnapShot بشكل شفاف، دون الحاجة إلى أي JCL إضافي لتشغيل هذه الأدوات. كما تعمل الأداة في الوقت نفسه على جمع معلومات كتالوج ICF لوحدات التخزين المصدر، وبدء عمليات FlashCopy أو SnapShot لضمان سلامة إعادة التسمية، والتحقق من إنهاء علاقات FlashCopy أو SnapShot.
شخص يضع يدًا على كمبيوتر محمول والأخرى تمسك بهاتف محمول.
استخدام خيارات الرسائل القصيرة (SMS)

استخدام خيارات SMS الشاملة لتحديد كيفية تطبيق فئات SMS على مجموعات البيانات المستنسخة، بما يضمن إدارتها بالشكل الصحيح. توفِّر الأداة أيضًا إمكانية الإقران التلقائي لخصائص الوحدات التخزينية (سواء أكانت SMS أم غير SMS، أم حسب حجم الجهاز).
الموارد

توثيق منتج IMS Tools
تصفَّح منشورات منتجات IMS Tools وتقنياتها بتنسيق PDF.
IBM Redbooks: حلول IMS لأتمتة إدارة قواعد البيانات
معلومات متعمقة حول حلول IBM التي تشمل الأتمتة الذاتية، والاستنساخ، والاستعادة، ومراقبة السلامة.
استنساخ أنظمة IMS الفرعية
معلومات حول استخدام ميزات استنساخ الأنظمة الفرعية في أداة IMS Cloning Tool.
التوثيق
اقرأ عن أداة IBM Cloning tool for z/OS

اتخذ الخطوة التالية

أتمتة عملية استنساخ أنظمة IMS وقواعد البيانات باستخدام أداة IMS Cloning Tool for z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 اقرأ دليل المستخدم
