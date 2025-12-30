تُتيح لك أداة ®IBM IMS™ Cloning Tool for z/OS نسخ أنظمة وقواعد بيانات IMS بسرعة لتعزيز توفُّر البيانات. باستخدام تقنية النسخ السريع إلى جانب الأتمتة وتقليل الجهود اليدوية، تساعد أداة IMS Cloning Tool على زيادة الإنتاجية وتقليل فترة التعطل عن العمل في بيئة الإنتاج بشكل كبير، وخفض تكاليف إنشاء نسخة مطابقة أو استنساخ نظام IMS وقواعد بياناته.

تساعدك الأداة على استنساخ أنظمة IMS الفرعية كاملة أو قواعد بيانات محددة بسرعة، وتبسيط إدارة الاستنساخ من خلال الأتمتة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وتحسين إنتاجية الفريق وتقليل الأخطاء عن طريق استبدال المهام اليدوية المرهقة.