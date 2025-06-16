تمكِّنك ميزة سجل التدقيق من التصفح والبحث باستخدام معرِّف IMS، أو معرِّف المستخدم، أو الطابع الزمني، ما يسهِّل تتبُّع أنشطة مسؤولي قواعد البيانات والأوامر الصادرة. يساعد ذلك على التشخيص والحفاظ على سجل تفصيلي لعمليات النظام.