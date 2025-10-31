IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

إدارة قواعد بيانات IMS HALDB باستخدام أدوات لضبط الأداء والتقسيم والتكامل
تساعد IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS على تحويل قواعد بيانات IMS Full Function الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB. وتُتيح لمشرفي قواعد بيانات IMS (DBA) محاكاة التغييرات على إعدادات الأقسام للتحقق من صحتها قبل التنفيذ. كما تمنح مشرفي قواعد البيانات (DBAs) القدرة على صيانة قواعد بيانات HALDB وتحسينها.
تدعم مجموعة الأدوات IMS HALDB دمج الأقسام وتقسيمها لاستيعاب زيادة أو نقصان حجم أقسام قاعدة البيانات. تتكامل مجموعة أدوات IMS HALDB بشكل كامل مع أدوات IMS عالية الأداء الأخرى لتوفير قدرات خاصة في إدارة قواعد بيانات IMS HALDB.
تعمل IMS HALDB Toolkit for z/OS على تحويل قواعد بيانات IMS Full Function إلى قواعد بيانات IMS High Availability Large Database في خطوة واحدة.
توفِّر IMS HALDB Toolkit for z/OS عمليات دمج الأقسام والتقسيم للتحقق من إعدادات القسم.
تُدير IMS HALDB Toolkit for z/OS إجراءات صيانة IMS HALDB بهدف تحسين الأداء وسهولة الإدارة.
توفِّر IMS HALDB Toolkit وظائف خاصة للتعامل مع IMS DBRC.
يمكن أن تساعد IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS على تقليل الوقت المطلوب وتقليل المهارات اللازمة لأداء مهام دعم التطبيقات. توفِّر مجموعة الأدوات صيانة IMS HALDB والنمذجة والتحليل. كما تساعدك في الحفاظ على توفُّر البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تمكِّن وظائف التطبيقات في مجموعة الأدوات التطبيقات من الاستفادة بشكل أفضل من بيئة HALDB. وتوفِّر أدوات النظام الخاصة بها قدرات يمكن أن تساعد على تحسين سهولة إدارة HALDB.