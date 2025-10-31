IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

تساعد IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS على تحويل قواعد بيانات IMS Full Function الحالية إلى قواعد بيانات IMS HALDB. وتُتيح لمشرفي قواعد بيانات IMS (DBA) محاكاة التغييرات على إعدادات الأقسام للتحقق من صحتها قبل التنفيذ. كما تمنح مشرفي قواعد البيانات (DBAs) القدرة على صيانة قواعد بيانات HALDB وتحسينها.

تدعم مجموعة الأدوات IMS HALDB دمج الأقسام وتقسيمها لاستيعاب زيادة أو نقصان حجم أقسام قاعدة البيانات. تتكامل مجموعة أدوات IMS HALDB بشكل كامل مع أدوات IMS عالية الأداء الأخرى لتوفير قدرات خاصة في إدارة قواعد بيانات IMS HALDB.