تساعد IMS Database Solution Pack for z/OS على تقليل التعقيدات التشغيلية وتقليل تأثير إعادة تنظيم قواعد البيانات على موارد النظام في مؤسستك. وهي تتكامل مع IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS لمساعدتك على الحفاظ على أداء قواعد بيانات نظام IMS، ومع IBM Management Console for IMS and Db2 لتوفير واجهة ويب لمهام مسؤول قاعدة البيانات.