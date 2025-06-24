IMS Index Builder for z/OS

إجراء سهل وبخطوة واحدة لبناء جميع فهارس IMS

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رسم توضيحي لشخص يتفاعل مع واجهة نظام إدارة بيانات قائم على السحابة.

تبسيط إنشاء الفهارس وصيانتها واستعادتها

يُبسِّط ®IBM IMS™ Index Builder for z/OS عملية إعادة بناء الفهارس الأساسية والثانوية في IMS، بالإضافة إلى مجموعات بيانات القائمة غير المباشرة (ILDS) في قواعد بيانات HALDB. يعتمد هذا الحل على تقنيات متقدمة في الفرز والمعالجة المتوازية لتبسيط عمليات إنشاء الفهارس، وإعادة تنظيمها، وصيانتها، واستعادتها. تُتيح هذه الأداة إنشاء عدة فهارس في خطوة واحدة، وتُعيد بناء فهارس IMS بدون الحاجة إلى عمليات التفريغ وإعادة التحميل التقليدية.

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يعتمد على تقنية متقدّمة

يوفر تقنية متقدمة لاستعادة فهرس نظام IMS وصيانته وإنشائه.
يُقلّل الوقت

يقلل وقت المعالجة بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية.
يبسط العمليات

يلغي الحاجة إلى نسخ صور مجموعات بيانات الفهارس.
يُبسِّط الإعداد

يوفّر واجهة أمامية سهلة الاستخدام للإعداد.

الميزات

ممر داخل مركز بيانات يحتوي على كابلات شبكة زرقاء مرتّبة وموصولة بالخوادم.
يقلل الزمن المستغرق للتنفيذ ويعزز مستوى التوافر إلى أقصى حد.

يُقلّل ®IMS™ Index Builder for z/OS  الزمن المستغرق لإنشاء فهرس واحد أو أكثر، ويُعزّز إلى أقصى حد من إتاحة قواعد البيانات. فهو يصدر  أوامر IMS داخليًّا لإخراج قواعد بيانات IMS من الخدمة ثم إعادتها للعمل خلال أقصر فترة زمنية ممكنة  لضمان عدم حدوث أي تحديثات أثناء عملية إعادة بناء الفهارس. 
منظر جوي لتقاطع طرق مضاءة أو تقاطع طرق سريعة، يظهر حركة مرور مزدحمة ومسرعة على الطرق ليلًا. شبكة تقاطع مروري تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار.
يسرع العمل بفضل العمليات المتوازية

يستخدم IMS Index Builder مجموعة من خوارزميات الفرز المتوازية، من بينها خوارزميات الفرز المؤقت (buffered sorts)، لتقليل نشاط الإدخال والإخراج (I/O) وتحسين الأداء. تُسهم هذه الخوارزميات المتقدمة في تسريع إعادة بناء فهارس IMS مقارنةً بعمليات نسخ الصور واستعادة فهارس IMS.
ممر خوادم تخزين بيانات عالية التقنية، تصميم للحوسبة السحابية متوهج بالنيون. تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي
يدعم قواعد بيانات متنوعة

يدعم IMS Index Builder  قواعد البيانات المقسمة وغير المقسمة على حد سواء. فيقوم بمسح قواعد بيانات HD وHISAM المدعومة لإنشاء الفهارس الأساسية والثانوية، كما يُنشئ قواعد بيانات جديدة للفهارس الثانوية في الأنظمة غير المقسمة. بالإضافة إلى ذلك، يُنشئ فهارس لقواعد بيانات HDAM وHIDAM وHISAM وPHDAM وPHIDAM.
تحليل البيانات. لقطة مقربة لرجل أعمال شاب يشير إلى البيانات المعروضة في الرسم البياني بقلم أثناء عمله في مكتب إبداعي.
التكامل مع العديد من عمليات إدارة قواعد بيانات IMS

عند إعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS أو استعادتها، يتولى IMS Index Builder إعادة إنشاء الفهارس تلقائيًّا. يتكامل مع IMS High Performance Prefix Resolution لاستخراج البيانات اللازمة لحل البادئات في قواعد البيانات بهدف دعم العلاقات المنطقية بينها.يُعَد IMS Index Builder جزءًا من ثلاث حزم حلول (IBM® IMS Solutions): IMS Database Solution Pack، وIMS Database Utility Solution، وIMS Recovery Solution Pack.
عالم بيانات أول يراجع تقارير قسم إدارة المخاطر على شاشة رقمية كبيرة في غرفة المراقبة.
يوفّر تقارير إحصائية

يقوم IMS Index Builder بإنشاء تقارير إحصائية تُخزَّن في مستودع IMS Tool Knowledge Base (ITKB)، مما يتيح عرضًا مركزيًا للبيانات وتحليلًا تاريخيًّا للبيانات.
فني يعمل على جهاز كمبيوتر في غرفة خوادم
يقدم بنية وعناصر متقدمة

يقوم IMS™ Index Builder بتشغيل المُحرّك الخاص به من خلال ملف التنفيذ في خطوة المهمة، حيث يبدأ تشغيل MAS، ويحلل المُدخلات، ويعالج جداول التحكم في قواعد البيانات، ويربط الخدمات المشتركة. وفي الخطوة الأخيرة، يتم بدء تشغيل العديد من SAS لإجراء عمليات المسح والفرز بالتوازي، ويتم تحميل الفهارس وإكمال تسجيل DBRC.
ممر داخل مركز بيانات يحتوي على كابلات شبكة زرقاء مرتّبة وموصولة بالخوادم.
يقلل الزمن المستغرق للتنفيذ ويعزز مستوى التوافر إلى أقصى حد.

يُقلّل ®IMS™ Index Builder for z/OS  الزمن المستغرق لإنشاء فهرس واحد أو أكثر، ويُعزّز إلى أقصى حد من إتاحة قواعد البيانات. فهو يصدر  أوامر IMS داخليًّا لإخراج قواعد بيانات IMS من الخدمة ثم إعادتها للعمل خلال أقصر فترة زمنية ممكنة  لضمان عدم حدوث أي تحديثات أثناء عملية إعادة بناء الفهارس. 
منظر جوي لتقاطع طرق مضاءة أو تقاطع طرق سريعة، يظهر حركة مرور مزدحمة ومسرعة على الطرق ليلًا. شبكة تقاطع مروري تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار.
يسرع العمل بفضل العمليات المتوازية

يستخدم IMS Index Builder مجموعة من خوارزميات الفرز المتوازية، من بينها خوارزميات الفرز المؤقت (buffered sorts)، لتقليل نشاط الإدخال والإخراج (I/O) وتحسين الأداء. تُسهم هذه الخوارزميات المتقدمة في تسريع إعادة بناء فهارس IMS مقارنةً بعمليات نسخ الصور واستعادة فهارس IMS.
ممر خوادم تخزين بيانات عالية التقنية، تصميم للحوسبة السحابية متوهج بالنيون. تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي
يدعم قواعد بيانات متنوعة

يدعم IMS Index Builder  قواعد البيانات المقسمة وغير المقسمة على حد سواء. فيقوم بمسح قواعد بيانات HD وHISAM المدعومة لإنشاء الفهارس الأساسية والثانوية، كما يُنشئ قواعد بيانات جديدة للفهارس الثانوية في الأنظمة غير المقسمة. بالإضافة إلى ذلك، يُنشئ فهارس لقواعد بيانات HDAM وHIDAM وHISAM وPHDAM وPHIDAM.
تحليل البيانات. لقطة مقربة لرجل أعمال شاب يشير إلى البيانات المعروضة في الرسم البياني بقلم أثناء عمله في مكتب إبداعي.
التكامل مع العديد من عمليات إدارة قواعد بيانات IMS

عند إعادة تنظيم قاعدة بيانات IMS أو استعادتها، يتولى IMS Index Builder إعادة إنشاء الفهارس تلقائيًّا. يتكامل مع IMS High Performance Prefix Resolution لاستخراج البيانات اللازمة لحل البادئات في قواعد البيانات بهدف دعم العلاقات المنطقية بينها.يُعَد IMS Index Builder جزءًا من ثلاث حزم حلول (IBM® IMS Solutions): IMS Database Solution Pack، وIMS Database Utility Solution، وIMS Recovery Solution Pack.
عالم بيانات أول يراجع تقارير قسم إدارة المخاطر على شاشة رقمية كبيرة في غرفة المراقبة.
يوفّر تقارير إحصائية

يقوم IMS Index Builder بإنشاء تقارير إحصائية تُخزَّن في مستودع IMS Tool Knowledge Base (ITKB)، مما يتيح عرضًا مركزيًا للبيانات وتحليلًا تاريخيًّا للبيانات.
فني يعمل على جهاز كمبيوتر في غرفة خوادم
يقدم بنية وعناصر متقدمة

يقوم IMS™ Index Builder بتشغيل المُحرّك الخاص به من خلال ملف التنفيذ في خطوة المهمة، حيث يبدأ تشغيل MAS، ويحلل المُدخلات، ويعالج جداول التحكم في قواعد البيانات، ويربط الخدمات المشتركة. وفي الخطوة الأخيرة، يتم بدء تشغيل العديد من SAS لإجراء عمليات المسح والفرز بالتوازي، ويتم تحميل الفهارس وإكمال تسجيل DBRC.
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