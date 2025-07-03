تراقب أداة ®IMS™ High Performance Pointer Checker for z/OS استغلال المساحات وتكشف عن مشكلات المؤشرات المباشرة فعلية كانت أو منطقية وتُعد تقارير عنها. تحدد هذه التقارير كلاً من الأخطاء ومواقعها داخل قواعد بيانات IMS. كما تُنشئ تقارير لتحسين ضبط قواعد بيانات IMS. ويمكن أن تضمن أن قواعد بيانات IMS تعمل ومضبوطة جيدًا وخالية من أخطاء المؤشرات.
تساعدك على تقليل الوقت المستغرق في تشخيص قواعد البيانات التالفة وإصلاحها.
احصل على تقارير لتسهيل عملية ضبط النظام وإعلامك باستغلال المساحات واكتشاف المشكلات في الفهارس الأولية والثانوية والإبلاغ عنها.
تُصلح قواعد بيانات IMS المنظمة بنظامي VSAM و OSAM والتي تحتوي على أخطاء في المؤشرات أو البيانات بشكل تفاعلي وبنظام الدُفعات، مع تقليل مدة تعطل قاعدة البيانات التالفة.
استعرض كتلاً كاملة من البيانات أو مقاطع من IMS ثم انتقل إلى مقاطع أخرى. يتم تعقب أي تغييرات تتخذ ويمكن التراجع عنها. يمكنك استخراج الكتل من مجموعات البيانات أو إضافة التغييرات على بيانات الكتل.
دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات في أثناء تشغيلها لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs)
جرّب هذه المجموعة من البرمجيات، وهي حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path.
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.