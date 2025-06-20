IMS Database Reorganization Expert for z/OS

تمكّن من تحقيق الكفاءة وتقليل الوقت اللازم للصيانة وإعادة التنظيم.

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رسم توضيحي لنظام Cloud Databases
الفوائد
يمكنك إضافة أداة Smart Reorg

تزود أداة Smart Reorg بإمكانات الإخطار بالحالات الاستثنائية وإعادة التنظيم المشروط، استنادًا إلى السياسات المخزنة في مستودع السياسات المركزي.
حدد متطلبات إعادة التنظيم بشكل أفضل

عند استخدامه كجزء من IMS Database Solution Pack أو IMS Database Utility Solution، فإنه يقوم بجمع البيانات الإحصائية حول قواعد البيانات ويحدد احتياجات إعادة تنظيم قواعد البيانات بناءً على سياسة إعادة التنظيم المختارة لقاعدة البيانات
احصل على التنبيهات المطلوبة

عند استخدامها كجزء من IMS Database Solution Pack أو IMS Database Utility Solution، فإنها تكتشف الحالات الاستثنائية لقواعد البيانات وتُخطر مستخدمي خيار المشاركة الزمنية (TSO) أو مشغلي z/OS® المحددين في السياسة ذات الصلة بالحالة الاستثنائية.

إعادة تنظيم قواعد بيانات IMS

رسم توضيحي يصور أسطوانة محاطة بثلاثة مكعبات تمتد في كل اتجاه
IMS High Performance Unload

تستخرج أداة IMS High Performance Unload البيانات من قاعدة البيانات المصدر وتنقلها إلى أداة IMS High Performance Load من خلال "مسار" بيانات، مما يقلل عدد عمليات الإدخال/الإخراج بسبب إلغاء الحاجة إلى ملف تفريغ.

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رجل يعمل في غرفة خوادم
IMS Index Builder

تمكّن أداة IMS Index Builder من تمرير معلومات الفهارس من مهمة إعادة التحميل إلى مهمة إنشاء الفهارس للمعالجة عبر مسار بيانات آخر. تُنشئ أداة IMS Index Builder فهارس لقاعدة البيانات المُعاد تنظيمها أثناء عملية إعادة التنظيم.

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رفوف الخادم في غرفة الخادم.
IMS High Performance Image Copy

باستخدام أداة IMS High Performance Image Copy، يمكن نقل كتل قاعدة البيانات مباشرة من مهمة إعادة التحميل إلى مهمة نسخ الصور لمعالجتها. يمكن إنشاء مجموعات بيانات النسخ المطابقة لقاعدة البيانات المُعاد تنظيمها والفهارس المُعاد إنشاؤها أثناء عملية إعادة التنظيم.

 تفضل بزيارة IMS High Performance Image Copy
شخص جالس ويستخدم كمبيوتر محمولاً بين رفوف خوادم.
IMS High Performance Pointer Checker

تتيح أداة IMS High Performance Pointer Checker فحص مؤشرات HASH أثناء معالجة النسخ. يتولى برنامج تشغيل IMS Parallel Reorganization Driver (IPR Driver) جدولة مهام التفريغ، وإعادة التحميل، وإنشاء الفهارس، ونسخ الصور والتحكم بها ضمن خطوة مهمة واحدة. نظرًا إلى أن هذه المهام تتم معالجتها باستخدام أدوات IBM الخمس فائقة الأداء، ويتم تمرير البيانات الوسيطة بين المهام الفرعية بدون عمليات إدخال/إخراج فعلية، تُنجز عملية إعادة التنظيم بسرعة.

 تفضل بزيارة IMS High Performance Pointer Checker
رسم توضيحي يصور أسطوانة محاطة بثلاثة مكعبات تمتد في كل اتجاه
IMS High Performance Unload

تستخرج أداة IMS High Performance Unload البيانات من قاعدة البيانات المصدر وتنقلها إلى أداة IMS High Performance Load من خلال "مسار" بيانات، مما يقلل عدد عمليات الإدخال/الإخراج بسبب إلغاء الحاجة إلى ملف تفريغ.

 تفضل بزيارة IMS High Performance Unload
رجل يعمل في غرفة خوادم
IMS Index Builder

تمكّن أداة IMS Index Builder من تمرير معلومات الفهارس من مهمة إعادة التحميل إلى مهمة إنشاء الفهارس للمعالجة عبر مسار بيانات آخر. تُنشئ أداة IMS Index Builder فهارس لقاعدة البيانات المُعاد تنظيمها أثناء عملية إعادة التنظيم.

 تفضل بزيارة IMS Index Builder
رفوف الخادم في غرفة الخادم.
IMS High Performance Image Copy

باستخدام أداة IMS High Performance Image Copy، يمكن نقل كتل قاعدة البيانات مباشرة من مهمة إعادة التحميل إلى مهمة نسخ الصور لمعالجتها. يمكن إنشاء مجموعات بيانات النسخ المطابقة لقاعدة البيانات المُعاد تنظيمها والفهارس المُعاد إنشاؤها أثناء عملية إعادة التنظيم.

 تفضل بزيارة IMS High Performance Image Copy
شخص جالس ويستخدم كمبيوتر محمولاً بين رفوف خوادم.
IMS High Performance Pointer Checker

تتيح أداة IMS High Performance Pointer Checker فحص مؤشرات HASH أثناء معالجة النسخ. يتولى برنامج تشغيل IMS Parallel Reorganization Driver (IPR Driver) جدولة مهام التفريغ، وإعادة التحميل، وإنشاء الفهارس، ونسخ الصور والتحكم بها ضمن خطوة مهمة واحدة. نظرًا إلى أن هذه المهام تتم معالجتها باستخدام أدوات IBM الخمس فائقة الأداء، ويتم تمرير البيانات الوسيطة بين المهام الفرعية بدون عمليات إدخال/إخراج فعلية، تُنجز عملية إعادة التنظيم بسرعة.

 تفضل بزيارة IMS High Performance Pointer Checker
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الموارد

وثائق IBM
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توثيق منتج IMS Tools
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الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.
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