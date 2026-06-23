يوفر IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS ميزات نسخ واستعادة عالية السرعة لتمكين النسخ الاحتياطي السريع واستعادة مجموعات بيانات قواعد البيانات. ويعمل على أتمتة العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء والتي تكون مطلوبة عادةً لإنشاء نسخ من صور IMS. ويساعد على تسريع وقت النسخ الاحتياطي والاستعادة من خلال دعم عمليات التقاط نسخ الصور السريعة وطرق إعادة التشغيل.

تقلل IMS High Performance Image Copy من وقت عدم توفُّر مجموعات بيانات قواعد البيانات. تعمل قدرات التشغيل الآلي على إخراج قاعدة البيانات من الخدمة قبل نسخ صورة من نوع "دفعة" واحدة، ثم إعادة تشغيلها بعد اكتمال العملية.