IMS Recovery Solution Pack for z/OS
حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path
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رسم توضيحي لجهاز كمبيوتر محمول مع شخص يُنظم مجلد ومعلومات قاعدة البيانات في السحابة

®IBM IMS™ Recovery Solution Pack for z/OS هي مجموعة من البرامج تساعد على تقليل التعقيد التشغيلي وتأثير النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستردادها على موارد النظام. وهي تجمع بين مجموعة من منتجات IBM التي تتيح النسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path (في بيئات ®Sysplex المتوازية وغير المتوازية). 

تتضمن IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS ما يأتي:

  • IMS Database Recovery Facility for z/OS
  • IMS High Performance Change Accumulation for z/OS
  • IMS Index Builder for z/OS
  • IMS High Performance Image Copy for z/OS
IMS Tools: وظائف جديدة استكشف الاتصالات حول الوظائف الجديدة عند توفرها. اكتشف مكاسب الأداء والسرعة لحزمة MS Recovery Solution Pack V2.1 المتوفرة عبر التسليم المستمر.
الميزات تخفيض التكاليف

انخفاض تكاليف وحدة المعالجة المركزية والإدخال/الإخراج والنسخ الاحتياطي المستمر والإدارة المرتبطة بإنشاء أصول الاسترداد—والاحتفاظ بمستوى قابلية الاسترداد نفسه.

 تحسين أوقات الاسترداد والتوافر

استرداد قواعد بيانات متعددة باستخدام عمليات قراءة/كتابة متوازية وتعدد المهام للعودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن.

 زيادة الإنتاجية

اختبار قواعد البيانات وتدقيقها واستردادها في وقت واحد وعمل نسخ احتياطية بسرعة وتجميع التغييرات لمجموعات متعددة مع تقليل التدخل اليدوي ومن دون تأثير على أداء نظام IMS.

 الأمان والتعافي من الكوارث

استخدم وظيفة برنامج إدارة النظام (SMP) للمساعدة على ضمان سلامة البيانات وأمانها. يساعد التحكم في استرداد قاعدة البيانات (DBRC) على الاحتفاظ بكل البيانات المهمة للمهمة.

 تقليل وقت التوقف

استخدم ميزات عمل النسخ الاحتياطية السريعة والمعالجة المتوازية وقلل التدخلات اليدوية إلى أدنى حد لتقليل وقت توقف قواعد البيانات.
الأدوات المضمنة في حزمة الحلول

IMS Database Recovery Facility

بسّط عملية الاسترداد وقلل الوقت اللازم لاسترداد قواعد البيانات من خلال معالجة البيانات بالتوازي واسترداد مجموعات بيانات قواعد البيانات في وقت واحد. تتكامل IBM IMS Database Recovery Facility for z/OS مع أدوات IMS Tools الأخرى للسماح لك بإنشاء نسخ احتياطية جديدة وإعادة إنشاء الفهارس والتحقق من صحة قواعد البيانات المستردة.

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IMS High Performance Change Accumulation Utility

يمكنك دمج تغييرات قاعدة البيانات بسرعة وأمان ودقة — واستفد من سرعة عملية إنشاء مجموعات تجميع التغييرات باستخدام المعالجة المتوازية. تجعل واجهة Interactive System Productivity Facility (ISPF) عملية تجميع التغييرات عالية الأداء في نظام IMS سهلة التخصيص والإعداد والتنفيذ. كما تتوفر واجهة دفعات بديلة.

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IMS Index Builder

بّسط عملية إنشاء الفهارس وإعادة تنظيمها وصيانتها واستردادها. تُنشئ هذه الأداة فهارس متعددة في خطوة واحدة. وتتيح لك إعادة إنشاء فهارس نظام IMS، بدلاً من استردادها أو إعادة تنظيمها باستخدام عمليات التفريغ وإعادة التحميل التقليدية المستخدمة في مخزن البيانات الأساسي.

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IMS High Performance Image Copy

يمكنك إجراء نسخ سريع لقاعدة البيانات واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات. ويمكن للعملية التلقائية إيقاف قاعدة البيانات عن الخدمة قبل أخذ نسخة احتياطية كاملة وإعادة تشغيلها بعد العملية. كما يمكنك إنشاء نسخ من مجموعة بيانات نسخ احتياطية قياسية لنظام IMS أو من مجموعة بيانات نسخ احتياطية مضغوطة. قلل عدد الأشرطة المستخدمة عن طريق تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه وأخذ نسخ احتياطية في أثناء تنفيذ أدوات إعادة التنظيم.

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IMS Recovery Expert

تجنب فقدان البيانات أو تلفها العرضي من خلال توفير الطريقة الأسرع والأقل تكلفة للنسخ الاحتياطي والاسترداد. يوفر IMS Recovery Expert أدوات إدارية متكاملة وذكية للاسترداد والتعافي من الكوارث وهي تحلل أصول الاسترداد وتضع إجراءات استرداد مثالية لتقليل وقت الاسترداد إلى أدنى حد وتحقيق أهداف نقطة الاسترداد.

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الموارد

تعرف على كيفية إدارة موارد نظام IMS لتقليل وقت استرداد قواعد بيانات نظام IMS.

استكشف الإجابات عن الأسئلة المتداولة حول IMS Tools Solution Pack.

ثبت العديد من أدوات IBM IMS Tools وكوّنها بسهولة باستخدام IMS Tools SETUP Utility.

الخطوات التالية

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