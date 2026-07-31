IMS DEDB Fast Recovery for z/OS

تمكين تنفيذ أكثر كفاءة لعمليات بدء التشغيل البارد غير المجدولة في IMS، مع الحفاظ على سلامة قواعد بيانات IMS بعد فشل إعادة التشغيل الطارئة (ERE).

خلفية رمادية مع أشكال هندسية عليها.

تقليل الوقت اللازم لاستعادة قواعد بيانات إدخال البيانات (DEDB)

تنفيذ عملية بدء تشغيل بارد غير مجدولة في IMS بسرعة، مع الحفاظ على سلامة قواعد بيانات IMS بعد حدوث فشل في النظام. تعمل أداة IMS DEDB Fast Recovery على تصحيح مجموعات بيانات السجل عبر الإنترنت (OLDS) واستعادة قواعد بيانات DEDB التي كانت نشطة عند تعطل IMS. كما تُنشئ أداة IMS DEDB Fast Recovery أوامر JCL الخاصة بأداة MSDB Dump Recovery ليتم تنفيذها قبل بدء التشغيل البارد لنظام IMS، وذلك من أجل استعادة قاعدة بيانات الذاكرة الرئيسية (MSDB)، وتعمل على تحديث وصيانة مجموعات بيانات RECON التابعة لنظام IMS Database Recovery Control (DBRC) عند الحاجة.

 IMS Tools: وظائف جديدة
الحفاظ على نزاهة البيانات

الاستفادة من أدوات IMS DEDB Fast Recovery لتشغيل قواعد بيانات IMS والحفاظ على سلامة بياناتها بكفاءة أعلى.
تقليل زمن استعادة قواعد بيانات DEDB

تقليل الوقت اللازم لاستعادة قواعد بيانات DEDB بعد تعطل IMS باستخدام البديل السريع لاستعادة الفشل في إعادة التشغيل الطارئة الذي توفِّره أداة IMS DEDB.
تحسين وقت الاستعادة باستخدام التقارير

استخدام الإجراءات والتقارير لمساعدة مسؤولي النظام على العمليات المطلوبة قبل وبعد بدء التشغيل البارد لنظام IMS.
تصحيح السجل عبر الإنترنت (Online Log Correction)

تعمل على تصحيح مجموعات بيانات السجل عبر الإنترنت (OLDS) من خلال إبطال التسجيل للمعاملات التي لم تصل إلى نقطة التزامن.

الميزات

استعادة قواعد بيانات DEDB

استعادة قواعد بيانات إدخال البيانات، بما في ذلك خيار التخزين الافتراضي (VSO) وVSO المشترك، التي كانت نشطة عند تعطل IMS.

 تصحيح مجموعات بيانات السجلات عبر الإنترنت

تصحيح مجموعات بيانات السجلات عبر الإنترنت (OLDS) من خلال إبطال التسجيل للمعاملات التي لم تصل إلى نقطة المزامنة.

 استعادة قاعدة بيانات التخزين الرئيسية

إنشاء أوامر JCL الخاصة بأداة MSDB Dump Recovery ليتم تنفيذها قبل البدء البارد لـ IMS بغرض استعادة قاعدة بيانات التخزين الرئيسية (MSDB).

 تحديثات مجموعة البيانات وصيانتها

تحديث وصيانة مجموعات بيانات RECON الخاصة بنظام التحكم في استعادة قواعد بيانات IMS (DBRC) عند الحاجة.

التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

البرامج التالية أو الإصدارات اللاحقة منها مطلوبة لتثبيت IMS DEDB Fast Recovery في بيئة IMS، يُشترط توفُّر أحد البرامج المدعومة حاليًا التالية:

  • إصدار IMS 13، النسخة 1 (5635-A04)

  • إصدار IMS 14، النسخة 1 (5635-A05)

  • إصدار IMS 15، النسخة 1 (5635-A06)

  • IMS Database Value Unit Edition الإصدار 13، النسخة 1 (5655-DSM)

  • IMS Database Value Unit Edition الإصدار 14، الإصدار 1 (5655-DSE)
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متطلبات الأجهزة

تكوين الجهاز المطلوب لتشغيل IMS DEDB Fast Recovery هو نفسه المتطلبات الخاصة بإصدارات IMS.

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الموارد

نظرة عامة على IMS DEDB Fast Recovery
استعرض المواضيع التي تتحدث عن IMS DEDB Fast Recovery وتشرح كيف تساعدك IMS DEDB Fast Recovery على عمليات استعادة قواعد بيانات DEDB.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرف على التلميحات والنصائح للإعداد الأمثل لحزم حلول IBM IMS Tools.
توثيق منتج IMS Tools
توفّر هذه المكتبة روابط لمنشورات أدوات IMS Tools، وأدلة البرامج، والمحتويات التقنية الأخرى ذات الصلة.
التسليم المستمر
يستخدم العديد من أدوات IMS Tools من IBM نموذج التسليم المستمر لتزويد العملاء بوظائف جديدة.

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