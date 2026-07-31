IMS DEDB Fast Recovery for z/OS

تمكين تنفيذ أكثر كفاءة لعمليات بدء التشغيل البارد غير المجدولة في IMS، مع الحفاظ على سلامة قواعد بيانات IMS بعد فشل إعادة التشغيل الطارئة (ERE).
الاستفادة من أدوات IMS DEDB Fast Recovery لتشغيل قواعد بيانات IMS والحفاظ على سلامة بياناتها بكفاءة أعلى.
تقليل الوقت اللازم لاستعادة قواعد بيانات DEDB بعد تعطل IMS باستخدام البديل السريع لاستعادة الفشل في إعادة التشغيل الطارئة الذي توفِّره أداة IMS DEDB.
استخدام الإجراءات والتقارير لمساعدة مسؤولي النظام على العمليات المطلوبة قبل وبعد بدء التشغيل البارد لنظام IMS.
تعمل على تصحيح مجموعات بيانات السجل عبر الإنترنت (OLDS) من خلال إبطال التسجيل للمعاملات التي لم تصل إلى نقطة التزامن.
استعادة قواعد بيانات إدخال البيانات، بما في ذلك خيار التخزين الافتراضي (VSO) وVSO المشترك، التي كانت نشطة عند تعطل IMS.
تصحيح مجموعات بيانات السجلات عبر الإنترنت (OLDS) من خلال إبطال التسجيل للمعاملات التي لم تصل إلى نقطة المزامنة.
إنشاء أوامر JCL الخاصة بأداة MSDB Dump Recovery ليتم تنفيذها قبل البدء البارد لـ IMS بغرض استعادة قاعدة بيانات التخزين الرئيسية (MSDB).
تحديث وصيانة مجموعات بيانات RECON الخاصة بنظام التحكم في استعادة قواعد بيانات IMS (DBRC) عند الحاجة.
البرامج التالية أو الإصدارات اللاحقة منها مطلوبة لتثبيت IMS DEDB Fast Recovery في بيئة IMS، يُشترط توفُّر أحد البرامج المدعومة حاليًا التالية:
تكوين الجهاز المطلوب لتشغيل IMS DEDB Fast Recovery هو نفسه المتطلبات الخاصة بإصدارات IMS.
مجموعة من البرامج تساعد على تقليل التعقيد التشغيلي وتقليل تأثير النسخ الاحتياطي واستعادة قواعد البيانات على موارد النظام.
مجموعة من البرامج مزوَّدة بأدوات عالية الأداء لإدارة وضبط قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف وقواعد بيانات HALDB.
تمكّن من تفريغ قواعد البيانات بسرعات عالية مع قدرات إضافية.
تمكّن من تحليل وصيانة وضبط قواعد بيانات IMS Fast Path باستخدام مجموعة أدوات سهلة الاستخدام تساعدك في تعزيز توافر النظام.