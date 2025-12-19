يعمل IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS على إنشاء وحدة توزيع عشوائي تتيح الوصول إلى مقاطع منهج الوصول المباشر الهرمي (HDAM)، أو قاعدة بيانات إدخال البيانات (DEDB)، أو منهج الوصول المباشر الهرمي المقسَّم (PHDAM) سواء بطريقة مباشرة أو تسلسلية. توفر معالجة قواعد البيانات التسلسلية بساطة في تخزين البيانات، إلى جانب السرعة والكفاءة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.