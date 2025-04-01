IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

تُمكّنك أداة Transaction Analysis Workbench من مراقبة كل نظام فرعي لنظام z/OS على حدة أو دمجهم في عرض واحد موحد، بما في ذلك توفير إمكانية إعادة تشغيل أو تتبع تدفق المعاملات داخل مختلف الأنظمة الفرعية لنظام z/OS أو بينها.

الأداة لا تتطلب برنامجًا مساعدًا خاصًا لجمع البيانات من أجل تحليلها. بل تستخدم Transaction Analysis Workbench السجلات والبيانات القديمة التي ينتجها كل نظام فرعي في أثناء معالجة المعاملات الطبيعية وعمليات النظام.