تحسين إنتاجية برمجة التطبيقات واختبارها من خلال ميزات تصحيح الأخطاء لضمان عمل تطبيقات IMS وDb2 وWebSphere MQ بشكل صحيح.

 

تحسين الاختبار وتصحيح الأخطاء
 

يُعَد IBM IMS Batch Terminal Simulator for z/OS أداة للاختبار وتصحيح الأخطاء توفِّر وسيلة شاملة لفحص منطق برامج التطبيقات، وواجهات تطبيقات IMS، وأنشطة المعالجة عن بُعد، وكتل التحكم بتنسيق 3270، وأنشطة قواعد البيانات.

يُحاكي سلوك التطبيقات ويولِّد تقارير تحتوي على معلومات تفصيلية حول المعاملات التي تمت معالجتها. يعمل الحل على تحسين برمجة التطبيقات وإنتاجية الاختبار والكفاءة، ما يساهم في توفير الوقت والتكلفة.
تحسين الإنتاجية

زيادة إنتاجية مبرمجي التطبيقات من خلال توفير وسيلة شاملة لاختبار أنشطة تطبيقات IMS وقواعد البيانات وتصحيح أخطائها.
تبسيط الجدولة والعمليات

استخدام فترات اختبار التطبيق المرنة لتسهيل الجدولة والعمليات.
تقليل متطلبات الموارد

تقليل مهام مسؤولي النظام ومتطلبات موارد IMS بشكل كبير عند إعداد بيئة الاختبار.
تقليل التكاليف ومعدل استهلاك MIPS

استخدام بيئة اختبار خفيفة الوزن مقارنةً بالاختبار باستخدام موارد IMS الكاملة، لتقليل التكاليف ومعدل استهلاك MIPS.
الميزات التقارير الشاملة

الاستفادة من تقارير شاملة تعرض جميع الأنشطة أثناء تنفيذ البرنامج، مثل تتبُّع مكالمات IMS DLI، وتتبُّع مكالمات Db2، وتتبُّع مكالمات WebSphere MQ، وLU6.2/APPC، ورموز حالة ETO، وغير ذلك الكثير.

 

 محاكاة معالجة المعاملات

الاستفادة من محاكاة معالجة المعاملات في وضع الدفعات، وإنتاج قوائم تتضمن صور شاشات للمعاملات تشمل البيانات، ومعلومات تعريف المستخدم، والطابع الزمني، عبر برنامج تقارير التدقيق.

 الاستخدام كأداة تدريب

تمكين مبرمجي التطبيقات الجُدُد من معرفة وظائف برامجهم التطبيقية وسلوكها من خلال دراسة سيناريوهات الاختبار ومعلومات تتبُّع النشاط المسجَّلة.

 اختبار تطبيقات IMS

تشغيل واختبار تطبيقات IMS من بيئة التطوير باستخدام واجهة Eclipse. يمكنك استخدام أدوات Eclipse الشائعة لإعداد مَعلمات التشغيل ومكتبات التطبيقات لتشغيل IMS Batch Terminal Simulator.

 الاختبار الشفاف

معالجة معاملات متعددة في خطوة واحدة دون الحاجة إلى أي تغييرات في كود IMS أو كتل التحكم أو المكتبات أو وحدات تحميل التطبيقات. تساعد فترات اختبار التطبيقات المرنة على تسهيل جدولة اختبار برامج التطبيقات وتنفيذها ضمن نظام أكثر استقرارًا عبر الإنترنت في كلٍّ من بيئات الاختبار والإنتاج.

 اختبار التطبيقات المتكامل

الاستفادة من التكامل مع IBM Debug Tool for z/OS وRational Developer for System z لتوفير بيئة متكاملة لاختبار التطبيقات وتصحيح أخطائها.

التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

يتطلب IMS Batch Terminal Simulator وجود إصدار حديث من IMS Database Manager. تشمل المتطلبات التشغيلية المشروطة ما يلي:

  • TSO/E لدعم عرض الشاشة الكاملة (FSS) لمحاكاة نظام العرض IBM 3270.
  • Tools Base Distributed Access Infrastructure z/OS الإصدار 1.3 أو أحدث من أجل Eclipse ومحوِّل الموارد.
  • Rational Developer for z/OS الإصدار 8.0.1 والمتطلبات المسبقة، أو Eclipse الإصدار 3.6.2 أو أحدث مع إضافة Web Tools.
  • WebSphere Application Server الإصدار 7 وواجهة Eclipse الخاصة بـ Batch Terminal Simulator لمحوِّل الموارد.
  • يتطلب IBM DFSORT أو برنامج فرز ودمج مكافئ وظيفيًا لاستخدام أداة Playback.

متطلبات الأجهزة

يعمل IMS Batch Terminal Simulator على أي تكوين أجهزة يدعم الإصدارات المطلوبة من IMS.

 

الموارد

مكتبة الموارد

يوفر روابط للمنشورات، ودلائل البرامج، والمحتوى الفني الآخر المتعلق بـ IMS Batch Terminal Simulator.

 منشورات منتجات IMS بتنسيق PDF

تعرَّف على المزيد حول IMS Tools من قائمة المنشورات هذه - كل ذلك بتنسيق PDF.

 ما الجديد؟

كُن مطلعًا دومًا على وظائف IMS Tool الجديدة فور توفُّرها.

 IBM Z Redbooks

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المؤسسية للأعمال المعرفية

منتجات ذات صلة

IMS Extend Terminal Option Support for z/OS

تمكّن من إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة.
IMS Queue Control Facility for z/OS

تمكّن من إدارة قوائم انتظار رسائل IMS بكفاءة ودقة.
IMS Configuration Manager for z/OS

حلل وقارن تكوينات IMS بسهولة وفاعلية.

IMS Program Restart Facility for z/OS

أعد تشغيل برامج الدفعات لنظام IMS تلقائيًا وبشكل دقيق لتقليل الأخطاء وزيادة التوافر.
IMS Sysplex Manager for z/OS

تمكَّن من إدارة أنظمة IMS المتعددة بفاعلية.
IMS Connect Extensions for z/OS

حسّن إدارة أعباء العمل، وتحليلات العمليات، والأمن، وتسجيل الأحداث والمزيد.

استكشف المزيد من IMS Tools

مصمم لتعزيز أداء IMS وتشغيله.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية تحسين إنتاجية برمجة التطبيقات واختبارها. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

