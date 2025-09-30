يُعَد IBM IMS Batch Terminal Simulator for z/OS أداة للاختبار وتصحيح الأخطاء توفِّر وسيلة شاملة لفحص منطق برامج التطبيقات، وواجهات تطبيقات IMS، وأنشطة المعالجة عن بُعد، وكتل التحكم بتنسيق 3270، وأنشطة قواعد البيانات.

يُحاكي سلوك التطبيقات ويولِّد تقارير تحتوي على معلومات تفصيلية حول المعاملات التي تمت معالجتها. يعمل الحل على تحسين برمجة التطبيقات وإنتاجية الاختبار والكفاءة، ما يساهم في توفير الوقت والتكلفة.