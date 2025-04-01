IMS Problem Investigator for z/OS

تحديد المشكلات وحلها بشكل أسرع، وأسهل، مع أداة المساعدة الفعالة لتحليل مشكلات أنظمة إدارة قواعد بيانات IMS Database و IMS Transaction Management

دليل البدء استكشف وثائق المنتج

يعد ™IMS® Problem Investigator for z/OS أداة تحليل سجلات فعالة مصممة لتبسيط عملية تحديد المشكلات وحلها لبيئات نظام IBM IMS على نظام z/OS. ويوفر عرضًا متعمقًا لتدفق الأحداث داخل نظام إدارة المعلومات، ما يتيح للمستخدمين تحليل المعاملات بالكامل وتحديد المشكلات بدقة. 

يُعد IMS Problem Investigator جزءًا من IMS Performance Solution Pack. وتجمع هذه الحزمة بين ميزات IMS Connect Extensions وIMS Performance Analyzer وIMS Problem Investigator ووظائفها. تساعدك هذه الأدوات معًا على:

  • تحسين إنتاجية محللي المشكلات
  • توفير أداء أكثر كفاءة لتطبيقات IMS
  • استخدام موارد نظام IMS بشكل أفضل
  • الحصول على توافر أعلى للنظام
ما الجديد؟ IMS Tools: وظائف جديدة متوفرة عبر التسليم المستمر
تحقق من قائمة الاعتبارات قبل الترقية إلى الإصدار التالي.
الميزات
تعزيز كفاءة التشخيص

من خلال إتاحة عرض كامل لمعاملات IMS بشكل شامل، بما في ذلك أوقات المعاملات وأوقات انتقال الأحداث ورموز الاستجابة، يمكنك تحديد الأسباب الرئيسية بسرعة. ويتيح هذا التحليل الشامل للمعاملات للمستخدمين عرضًا متعمقًا لدورة حياة كل معاملة من خلال IMS وIMS Connect، ما يحسن من سرعة التشخيص وتوافر النظام.
تحليل شامل للسجل والتتبع

تعمل هذه الأداة على تجميع بيانات السجل والتتبع من نظام IMS وربطها معًا، ما يوفر معارف مهمة حول تحديثات قاعدة البيانات وتدفقات المعاملات. ويمكن للمستخدمين تتبع منّ حدّث قاعدة البيانات ومتى وما التغييرات التي أُجريت. يوفر هذا العرض الموحد للبيانات وضوحًا يساعد المتخصصين على حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع من خلال رؤية "الصورة الكاملة".
زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء

من خلال تمكين تتبع المعاملات بالكامل، يُحدد IMS Problem Investigator العوائق ويُحسن الأداء. ويسمح بالوصول السريع إلى ملفات السجل ويقلل من العمل اليدوي من خلال مساعدة المستخدمين على البحث عن الأسباب الرئيسية بسرعة. يمكن للمتخصصين معالجة المشكلات بثقة ومعرفة المزيد عن الأجزاء الداخلية لنظام IMS، مع تحسن الأداء في أثناء زيادة الإنتاجية.
المزايا
تحديد المشكلات بشكل تفاعلي

أجر تحليلاً بسيطًا للسجل من خلال استخدام أداة تنسيق سجلات فعالة وميزات تنقل متقدمة موجودة في ®IMS Problem Investigator™ for z/OS. اضبط العرض باستخدام النماذج وعوامل التصفية. استخدم ميزة البحث للبحث بسهولة.
تتبع المعاملة

صل كل السجلات المرتبطة بمعاملة ما واعرضها حتى تتمكن من تحليل المشكلة بسهولة.
تعمق في التحليل

تعمق في مستوى حقل السجل باستخدام المساعدة عبر الإنترنت المضمنة. استخدم واجهة أوامر REXX لإجراء تحليل سجل مخصص واستخراجه.
تنسيق بيانات السجل وتقديمها من مصادر متعددة

يستخدم المصادر التالية:

  1. سجل IMS ومجموعات بيانات IMS Monitor
  2. موجز سجل خادم قائمة الانتظار المشتركة (CQS) ومستخلصاته
  3. OMEGAMON® ATF
  4. ®Db2 و IBM MQ
  5. IMS Transaction Index و IMS Connect Transaction Index، وهما من إنتاج IMS Performance Analyzer
  6. بيانات أحداث IMS Connect و IMS Connect Extensions، عبر مجلة IMS Connect Extensions. تنقل في السجلات والمعاملات وحقق فيها وحللها، من دون الحاجة إلى فهم خبير في هياكل بيانات السجل
التفاصيل الفنية

يُثبت IBM IMS Problem Investigator for z/OS باستخدام SMP/E وعملية الاستقبال والتطبيق والقبول القياسية.
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 الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools

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اكتشف كيفية تحديد المشكلات وحلها بشكل أسرع وأسهل باستخدام هذه الأداة المساعدة الفعالة لتحليل المشكلات لأنظمة IMS Database و IMS Transaction Management باستخدام IMS Problem Investigator for z/OS.

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