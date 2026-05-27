¿Qué son los sistemas distribuidos?

Los sistemas distribuidos dividen el trabajo y los datos en muchas máquinas que se ejecutan simultáneamente, por lo que un trabajo que podría haber tardado semanas en completar una máquina grande puede terminar en horas o incluso minutos. Cada máquina (o “nodo”) del sistema tiene su propia CPU, memoria y, a menudo, su propio almacenamiento. Los nodos pueden enviar mensajes entre sí para coordinar el intercambio de datos, dividir el trabajo y combinar su trabajo hacia un objetivo común.

En un sistema distribuido, los equipos pueden estar ubicados en el mismo rack de servidores (de un centro de datos), en diferentes centros de datos o en entornos de nube híbrida repartidos por todo el mundo. Independientemente de la configuración, los sistemas distribuidos están diseñados para que los usuarios y las aplicaciones cliente interactúen con ellos como si fueran un solo servicio (“una base de datos”, “un sitio web” o “un servicio de almacenamiento”), no un conjunto de servidores individuales.

Los sistemas distribuidos ofrecen a las empresas una solución a un desafío informático moderno apremiante. Muchas de las aplicaciones actuales son demasiado grandes, están demasiado ocupadas o son demasiado críticas para funcionar bien en una sola máquina. Estas aplicaciones manejan con frecuencia volúmenes masivos de datos y solicitudes que podrían saturar un solo servidor. Gestionan flujos de tráfico irregulares que requieren capacidades ágiles de balanceo de carga. Gestionan procesos de misión crítica en los que un tiempo de inactividad prolongado puede ser catastrófico (sistemas bancarios, por ejemplo).

Los sistemas distribuidos reparten las cargas de trabajo entre muchos nodos y pueden agregar automáticamente más nodos a la red según sea necesario. Esta escalabilidad permite que el sistema se adapte a más usuarios y más datos, incluso cuando los flujos de tráfico son impredecibles. La escalabilidad de los sistemas distribuidos es la razón por la que las plataformas de streaming, por ejemplo, pueden dar servicio a millones de usuarios en todo el mundo, a menudo de forma simultánea.

Los sistemas distribuidos también pueden optimizar la confiabilidad y la tolerancia a fallas de una arquitectura de TI. Cuando un nodo falla, otros nodos pueden asumir su trabajo para que el servicio general siga funcionando. Esta característica reduce los puntos únicos de falla y ayuda a las empresas a mantener sistemas de alta disponibilidad, lo cual es crucial para los sistemas que requieren un tiempo de actividad de casi el 100 %.

Además, en un sistema distribuido, los nodos separados cooperan estrechamente, pero tienen sus propias bases de datos y sistemas de almacenamiento. Esta configuración facilita a los equipos de TI la creación de arquitecturas modulares en las que las distintas partes del sistema pueden ampliarse y evolucionar de forma independiente.