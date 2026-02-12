Durante la fase de despliegue, el código probado y empaquetado se entrega automáticamente a los entornos de destino (escenario o producción). Las herramientas de administración de configuración e infraestructura como código (IaC), que utilizan archivos de configuración y lenguajes de programación descriptiva de alto nivel para automatizar el provisioning y la orquestación de la infraestructura para las versiones de software, ayudan a los equipos de DevOps a garantizar que el software se entregue de manera confiable y repetible.

La implementación generalmente es impulsada por plataformas de entrega continua (CD) y contenerización (Kubernetes, por ejemplo) que orquestan los procesos de implementación de software (extracción de artefactos de compilación, actualización de contenedores y binarios, ejecución de pruebas finales y cambio de tráfico a la nueva versión).

Los equipos de DevOps suelen utilizar diferentes estrategias de despliegue para asegurarse de que las nuevas versiones se introduzcan gradualmente y puedan revertirse rápidamente, si es necesario.

Con el despliegue azul-verde, por ejemplo, las aplicaciones se despliegan en dos entornos de producción paralelos, y cada entorno ejecuta una versión diferente de la aplicación. El entorno "azul" ejecuta la aplicación en vivo, mientras que el entorno "verde" maneja las pruebas y la validación de las nuevas versiones de la aplicación. Cuando pasa la nueva iteración, el entorno verde se convierte en el entorno en vivo y el azul permanece inactivo, pero disponible, para manejar las reversiones.

Con los despliegues controlados, los equipos despliegan aplicaciones en un pequeño subconjunto de usuarios, o "canarios", para monitorear y probar el entorno en vivo antes de implementar la aplicación en toda la base de usuarios.

Al igual que los canarios se utilizaron para advertir a los mineros de carbón de los gases tóxicos, los despliegues de canarios advierten a los equipos de desarrollo de los defectos de las aplicaciones sin arriesgar a problemas de rendimiento a gran escala que afecten a todos los usuarios. Si la aplicación funciona bien con el grupo canario, los desarrolladores la van extendiéndola progresivamente a grupos más grandes hasta que esté disponible para todos los usuarios.