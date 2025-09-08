Estos patrones de arquitectura proporcionan soluciones estandarizadas para los desafíos cotidianos que enfrentan los equipos de desarrollo al implementar sistemas informáticos distribuidos, incluida la comunicación de servicios, la coherencia de datos, la tolerancia a fallas y la escalabilidad del sistema.

Muchas de las experiencias digitales actuales de las que depende el mundo son posibles gracias a los patrones de diseño para microservicios y se pueden ver en muchos casos de uso del mundo real. Por ejemplo, si está transmitiendo un programa en Netflix, está contratando cientos de servicios separados que trabajan juntos para entregar contenido, administrar perfiles de usuario y sugerir qué ver a continuación.

Del mismo modo, Amazon coordina el inventario, los pagos y los envíos a través de distintos servicios. En las industrias financieras, los bancos y otras instituciones también dependen de patrones de diseño de microservicios para separar la gestión de riesgos y la atención al cliente, manteniendo el dinero seguro y accesible.

Según la encuesta de IBM, Microservices in the Enterprise, 2021, el 88 % de las organizaciones informan que los microservicios ofrecen muchos beneficios a los equipos de desarrollo. Estos beneficios incluyen un aumento del 20 al 50 % en la productividad de los desarrolladores debido a una mejor organización del código, un mantenimiento más sencillo y ciclos de despliegue más rápidos.