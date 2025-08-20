¿Qué es Java Spring Boot?

Java Spring Framework (Spring Framework) es una popular estructura empresarial de código abierto para crear aplicaciones independientes de nivel de producción que se ejecutan en la máquina virtual Java (JVM).
Java Spring Boot (Spring Boot) es una herramienta que hace que el desarrollo de aplicaciones web y microservicios con Spring Framework sea más rápido y fácil a través de tres funcionalidades principales:
Estas características funcionan juntas para brindarle una herramienta que le permite configurar una aplicación basada en Spring con una configuración y preparación mínimas.
Spring Framework ofrece una función de inyección de dependencias que permite que los objetos definan sus propias dependencias que el contenedor de Spring luego inyecta en ellos. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones modulares que constan de componentes poco acoplados que son ideales para microservicios y aplicaciones de red distribuida.
Spring Framework también ofrece soporte integrado para tareas típicas que una aplicación necesita realizar, como enlace de datos, conversión de tipos, validación, manejo de excepciones, gestión de recursos y eventos, internacionalización y más.
Se integra con varias tecnologías Java EE como RMI (Invocación de método remoto), AMQP (Protocolo de cola de mensajes avanzado), Servicios web Java y otros. En resumen, Spring Framework proporciona a los desarrolladores todas las herramientas y características que necesitan para crear aplicaciones Java EE multiplataforma poco acopladas que se ejecutan en cualquier entorno.
A pesar de lo completo que es Spring Framework y de las funcionalidades que presenta, hacen falta un tiempo considerable y conocimientos suficientes para configurar, instalar e implementar las aplicaciones Spring. Spring Boot alivia este esfuerzo con tres funcionalidades importantes.
La configuración automática significa que las aplicaciones se inicializan con dependencias preestablecidas que no tienen que configurarse manualmente. Como Java Spring Boot viene con funciones de configuración automática integradas, configura automáticamente tanto el Spring Framework subyacente como los paquetes de terceros según su configuración (y según las mejores prácticas, lo que ayuda a evitar errores).
Aunque puede anular estos valores predeterminados una vez que se completa la inicialización, la función de configuración automática de Java Spring Boot le permite comenzar a desarrollar sus aplicaciones basadas en Spring rápidamente y reduce la posibilidad de errores humanos.
Spring Boot utiliza un enfoque obstinado para agregar y configurar dependencias de inicialización, según las necesidades de su proyecto. Siguiendo su propio criterio, Spring Boot elige qué paquetes instalar y qué valores predeterminados usar, en lugar de pedirle que tome todas esas decisiones usted mismo y configure todo manualmente.
Puede definir las necesidades de su proyecto durante el proceso de inicialización, durante el cual elige entre varias dependencias de inicio, denominadas Spring Starters, que cubren casos de uso típicos. La ejecución de Spring Boot Initializr se realiza mediante un simple formulario web, sin programación.
Por ejemplo, la dependencia de iniciador "Spring web" permite crear aplicaciones web basadas en Spring con una configuración mínima al agregar todas las dependencias necesarias, como el servidor web Apache Tomcat, a su proyecto. "Spring Security" es otra dependencia de inicialización popular que agrega automáticamente funciones de autenticación y control de acceso a su aplicación.
Spring Boot incluye más de 50 Spring Starters, y hay muchos más starters de terceros disponibles.
Spring Boot ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones que simplemente se ejecutan. Específicamente, le permite crear aplicaciones independientes que se ejecutan por sí mismas, sin depender de un servidor web externo, al integrar un servidor web como Tomcat o Netty en su aplicación durante el proceso de inicialización. Como resultado, puede iniciar su aplicación en cualquier plataforma con el comando Ejecutar (puede renunciar esta función para crear aplicaciones sin un servidor web integrado).
Las mayores ventajas de usar Spring Boot frente a Spring Framework son la facilidad de uso y el desarrollo más rápido. En teoría, esto se debe a la mayor flexibilidad que se obtiene al trabajar directamente con Spring Framework.
Pero, en la práctica, a menos que necesite o desee implementar una configuración única, vale la pena hacer esta concesión a cambio de poder utilizar Spring Boot. Aún puede usar el muy popular sistema de anotación de Spring Framework que le permite inyectar fácilmente dependencias adicionales (no cubiertas por Spring Starters) en su aplicación. Y todavía tendrá acceso a todas las características de Spring Framework, incluido el manejo sencillo de eventos, la validación, el enlace de datos, la conversión de tipos y las funciones de prueba y seguridad integradas. En pocas palabras, si el alcance de su proyecto está cubierto incluso por un solo Spring Starter, Spring Boot puede agilizar significativamente el desarrollo.
Si está buscando una instrucción Spring Boot rápida, fácil y de nivel de entrada, está de suerte. La web está repleta de tutoriales de Spring Boot para empezar, que incluyen los dos siguientes:
Para ver decenas de otros tutoriales, simplemente busque en Google "Spring Boot Tutorial".
