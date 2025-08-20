¿Qué es Java Spring Boot?

A pesar de lo completo que es Spring Framework y de las funcionalidades que presenta, hacen falta un tiempo considerable y conocimientos suficientes para configurar, instalar e implementar las aplicaciones Spring. Spring Boot alivia este esfuerzo con tres funcionalidades importantes.

Configuración automática



La configuración automática significa que las aplicaciones se inicializan con dependencias preestablecidas que no tienen que configurarse manualmente. Como Java Spring Boot viene con funciones de configuración automática integradas, configura automáticamente tanto el Spring Framework subyacente como los paquetes de terceros según su configuración (y según las mejores prácticas, lo que ayuda a evitar errores).

Aunque puede anular estos valores predeterminados una vez que se completa la inicialización, la función de configuración automática de Java Spring Boot le permite comenzar a desarrollar sus aplicaciones basadas en Spring rápidamente y reduce la posibilidad de errores humanos.

Enfoque obstinado



Spring Boot utiliza un enfoque obstinado para agregar y configurar dependencias de inicialización, según las necesidades de su proyecto. Siguiendo su propio criterio, Spring Boot elige qué paquetes instalar y qué valores predeterminados usar, en lugar de pedirle que tome todas esas decisiones usted mismo y configure todo manualmente.

Puede definir las necesidades de su proyecto durante el proceso de inicialización, durante el cual elige entre varias dependencias de inicio, denominadas Spring Starters, que cubren casos de uso típicos. La ejecución de Spring Boot Initializr se realiza mediante un simple formulario web, sin programación.

Por ejemplo, la dependencia de iniciador "Spring web" permite crear aplicaciones web basadas en Spring con una configuración mínima al agregar todas las dependencias necesarias, como el servidor web Apache Tomcat, a su proyecto. "Spring Security" es otra dependencia de inicialización popular que agrega automáticamente funciones de autenticación y control de acceso a su aplicación.

Spring Boot incluye más de 50 Spring Starters, y hay muchos más starters de terceros disponibles.

Aplicaciones independientes



Spring Boot ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones que simplemente se ejecutan. Específicamente, le permite crear aplicaciones independientes que se ejecutan por sí mismas, sin depender de un servidor web externo, al integrar un servidor web como Tomcat o Netty en su aplicación durante el proceso de inicialización. Como resultado, puede iniciar su aplicación en cualquier plataforma con el comando Ejecutar (puede renunciar esta función para crear aplicaciones sin un servidor web integrado).