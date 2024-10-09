Las diferencias entre la arquitectura monolítica y los microservicios son diversas y complejas. Cada uno ofrece beneficios únicos y ninguno puede considerarse superior.
El enfoque monolítico es el modelo de software tradicional. Los microservicios reflejan el desarrollo de software posterior, pero eso no ha vuelto obsoleta la arquitectura monolítica.
Supongamos que comenzó a trabajar para una empresa emergente de tecnología y se le asignó la tarea de implementar un plan de TI para la nueva empresa. Se enfrenta a una letanía de decisiones, pero ninguna tan básica o de tan largo alcance como decidirse por una arquitectura monolítica o una arquitectura de microservicios. La elección de la arquitectura de software no debe hacerse en el vacío o sin una comprensión clara de las necesidades iniciales y eventuales de procesamiento de datos de su organización, ya que cualquier enfoque arquitectónico que se elija tendrá efectos profundos en la capacidad de la organización para ejecutar de manera significativa sus objetivos comerciales.
Por lo tanto, lo que está en juego aquí es considerable. Y debido a que usted es el nuevo director de TI, también es una decisión importante para usted personalmente, una que podría llevarlo a un camino dorado de avance profesional incalculable, si elige sabiamente.
¿Cuál selecciona? Primero, conozcamos sus opciones.
Como se indicó, la arquitectura monolítica es el modelo tradicional de desarrollo de software. En él, una base de código lleva a cabo múltiples funciones (es decir, funciones comerciales). El kernel de la computadora controla todas las funciones. En las aplicaciones monolíticas, todo el código necesario para toda la aplicación se mantiene en una ubicación central.
Las aplicaciones monolíticas suelen contener los siguientes componentes:
El uso de la arquitectura monolítica produce numerosos beneficios:
El uso de la arquitectura monolítica también presenta posibles problemas:
El otro modelo de desarrollo de software, los microservicios, es un estilo arquitectónico nativo de la nube. Con los microservicios, una aplicación se basa en múltiples componentes o servicios individuales, débilmente acoplados. Las aplicaciones de microservicios tienen su propia pila tecnológica, que es una colección de tecnologías que trabajan juntas para realizar un trabajo en particular.
La principal ventaja de los microservicios es que el sistema se puede actualizar fácilmente para abordar nuevas capacidades dentro de la aplicación sin afectar a todo el sistema. Esto puede traducirse en grandes ahorros de tiempo y mano de obra.
Las ventajas de los microservicios son numerosas. Se adaptan tanto al crecimiento constante del negocio como a los nuevos cambios tecnológicos:
Los microservicios ofrecen beneficios definitivos, pero su complejidad crea ciertos problemas:
Antes de nuestra comparación directa de la arquitectura monolítica y la arquitectura de microservicios, debemos desarrollar la historia con algunos detalles históricos para proporcionar un contexto más amplio.
En cierto modo, es difícil rastrear el origen de la arquitectura monolítica hasta una sola fecha; cuanto más complicada sea la tecnología, más difícil puede ser identificar la entrega exacta de esa tecnología. Y lo mismo ocurre con las arquitecturas monolíticas, que comenzaron a desarrollarse a mediados del siglo XX.
International Business Machines (IBM) fue un actor importante en ese desarrollo inicial crítico. Según el colaborador de DZone Pier-Jean Malandrino, “... empresas como IBM fueron fundamentales para definir la arquitectura temprana de software a través de su desarrollo de computadoras mainframe en las décadas de 1960 y 1970”.1
Las arquitecturas monolíticas no eran perfectas: a menudo estaban escritas en lenguajes ultrabásicos y estaban destinadas a ser leídas por una sola máquina. Debido a que solo una máquina contenía todo el sistema, todos los componentes de la computadora estaban estrechamente acoplados. El escalamiento era inexistente o apenas posible, y generalmente requería la reconstrucción completa de un sistema.
Alternativamente, si la arquitectura monolítica parece primitiva en retrospectiva, es en parte porque estuvo allí primero, antes que cualquier otro sistema de arquitectura de software. Y ha demostrado ser consistentemente útil, incluso resiliente, a lo largo del tiempo. El hecho de que las arquitecturas monolíticas se sigan utilizando siete décadas después de su introducción dice mucho en una industria en la que lo único que suele permanecer es el cambio incesante.
La arquitectura monolítica ha perdurado, pero ya no es el único juego en la ciudad, y no lo ha sido durante algún tiempo. A medida que avanzaba la década de 1980, la ingeniería de software experimentó un impulso hacia la modularidad y el uso de lenguajes de programación orientados a objetos. En la década de 1990, se había preparado el escenario para los sistemas distribuidos que podrían usar los avances recientes en la computación en red.
Esto finalmente condujo al desarrollo de microservicios, que se generalizaron después del inicio de la computación en la nube y las tecnologías de contenerización en la década de 2000. La arquitectura de microservicios se creó para mejorar el modelo monolítico orientándolo para un escalado rápido y sistemas descentralizados.
Ahora, en la década de 2020, el desarrollo de software deriva tanto de la arquitectura monolítica como de la arquitectura de microservicios. Con base en lo que esperamos del cambio tecnológico, nuestro pensamiento inicial podría ser asumir que la tecnología que llegó más recientemente es superior y, en algunas circunstancias, ese es definitivamente el caso.
Sin embargo, hacer ese tipo de declaración general es peligroso, en gran parte porque simplemente no es cierto. Todavía hay numerosas situaciones informáticas que obtienen beneficio de la simplicidad del modelo de arquitectura monolítica.
Ambas arquitecturas de software tienen sus ventajas e inconvenientes, y las empresas deben evaluar cuidadosamente ambos tipos y considerar sus necesidades proyectadas de desarrollo de aplicaciones antes de adoptar un sistema u otro.
¿Cómo se comparan la arquitectura monolítica y la arquitectura de microservicios cuando se ven a través del prisma de las etapas operativas clave?
Existe un suministro casi ilimitado de casos de uso que se pueden lograr mediante el uso de una arquitectura monolítica o una arquitectura de microservicios. Estos son algunos de los más frecuentes.
Cualquier implementación a gran escala de arquitectura monolítica o arquitectura de microservicios será inevitablemente errónea si su diseño se completa en un vacío efectivo, sin considerar primero la parte más importante de la ecuación: las necesidades particulares de su startup tecnológica.
Como director de TI, esta es la actividad crítica cuando se planifican las decisiones de infraestructura de software. Saber cuándo usar un estilo arquitectónico es esencial, al igual que comprender el sistema más adecuado en función de sus usos necesarios.
El ejercicio de autoanálisis es muy valioso porque es su trabajo no solo seleccionar el sistema arquitectónico óptimo para su organización, sino también estimar con precisión el sistema arquitectónico que su empresa necesitará en los próximos meses y años. De alguna manera, se le asigna la tarea de predecir el futuro.
Por lo tanto, si bien una arquitectura monolítica puede parecer perfectamente ideal para su startup, depende de usted proyectar el crecimiento futuro. Y si se espera una expansión desenfrenada, podría resultar más prudente seguir adelante e invertir en una arquitectura de microservicios. Hay numerosas variables a considerar:
Todos los enlaces son externos a ibm.com.
1 “Evolution of Software Architecture: From Monoliths to Microservices and Beyond,” Pier-Jean Malandrino, DZone, 11 de noviembre de 2023.
2 “Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2027,” Statista, mayo de 2024
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Vea cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores mediante FlashSystem y Red Hat OpenShift, lo que garantiza el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM® Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y de autocorrección que admite cargas de trabajo de IA, consolida el almacenamiento y reduce los costos en aplicaciones de varios niveles.
Insights de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la confiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones multinivel de alta demanda.
Descubra cómo los analytics en el nivel de datos puede informar la lógica de aplicación y las experiencias frontend para una toma de decisiones más inteligente.
Explore ejemplos del mundo real de adopción de IA generativa en industrias como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas son compatibles con una arquitectura moderna y en capas.
watsonx.ai permite a los equipos de desarrollo de aplicaciones integrar perfectamente la IA en sus flujos de trabajo. Desde la creación de modelos hasta su despliegue, este completo kit de herramientas da soporte a todo el ciclo de vida de la IA.
Utilice una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe, pruebas, demostración y entrenamiento en hardware x86.
Descubra la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM para diseñar, crear prototipos y comercializar aplicaciones de manera rápida y sencilla.
Los servicios de consultoría de desarrollo de aplicaciones en la nube de IBM Cloud ofrecen orientación experta y soluciones innovadoras para agilizar su estrategia de nube. Colabore con los expertos en nube y desarrollo de IBM para modernizar, escalar y acelerar sus aplicaciones, y obtenga resultados transformadores para su empresa.