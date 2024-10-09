El enfoque monolítico es el modelo de software tradicional. Los microservicios reflejan el desarrollo de software posterior, pero eso no ha vuelto obsoleta la arquitectura monolítica.

Supongamos que comenzó a trabajar para una empresa emergente de tecnología y se le asignó la tarea de implementar un plan de TI para la nueva empresa. Se enfrenta a una letanía de decisiones, pero ninguna tan básica o de tan largo alcance como decidirse por una arquitectura monolítica o una arquitectura de microservicios. La elección de la arquitectura de software no debe hacerse en el vacío o sin una comprensión clara de las necesidades iniciales y eventuales de procesamiento de datos de su organización, ya que cualquier enfoque arquitectónico que se elija tendrá efectos profundos en la capacidad de la organización para ejecutar de manera significativa sus objetivos comerciales.

Por lo tanto, lo que está en juego aquí es considerable. Y debido a que usted es el nuevo director de TI, también es una decisión importante para usted personalmente, una que podría llevarlo a un camino dorado de avance profesional incalculable, si elige sabiamente.

¿Cuál selecciona? Primero, conozcamos sus opciones.