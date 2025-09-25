¿Qué es una plataforma de aplicaciones?

Las empresas confían cada vez más en las aplicaciones para optimizar los procesos, innovar a escala y atraer nuevas bases de clientes. Como resultado, las plataformas de aplicaciones se han convertido en una parte fundamental de la estrategia moderna.

Las plataformas de aplicaciones avanzadas de hoy en día ofrecen un conjunto estandarizado de soluciones que permiten a las empresas construir, desplegar y gestionar aplicaciones en un entorno de operaciones y desarrollo de software (DevOps) cada vez más complejo.

Desde la integración con nuevas tecnologías como la IA generativa y el Internet de las cosas (IoT), hasta el mantenimiento del rendimiento en varios dispositivos y sistemas operativos (SO), las empresas se enfrentan a una complejidad cada vez mayor. Como resultado, elegir la plataforma de aplicaciones adecuada se ha convertido en una parte esencial del negocio digital.

Las plataformas de aplicaciones son críticas para el desarrollo de aplicaciones y software, un mercado que ha estado creciendo rápidamente en la última década. Según un informe reciente, el tamaño del mercado global de desarrollo de aplicaciones valía 111 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que alcance los 621 000 millones de dólares para 2032, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 24 %.1

Algunas de las empresas más grandes del mundo, incluidas Microsoft Azure y Google nube, son líderes en este espacio. Sus plataformas proporcionan la infraestructura, la escalabilidad y las capacidades de integración que las empresas modernas necesitan para crear y desplegar aplicaciones de manera eficiente.