¿Qué es una plataforma de aplicaciones?

Una plataforma de aplicaciones es una colección de servicios y soluciones de software que permiten que las aplicaciones empresariales funcionen.
Las empresas confían cada vez más en las aplicaciones para optimizar los procesos, innovar a escala y atraer nuevas bases de clientes. Como resultado, las plataformas de aplicaciones se han convertido en una parte fundamental de la estrategia moderna.
Las plataformas de aplicaciones avanzadas de hoy en día ofrecen un conjunto estandarizado de soluciones que permiten a las empresas construir, desplegar y gestionar aplicaciones en un entorno de operaciones y desarrollo de software (DevOps) cada vez más complejo.
Desde la integración con nuevas tecnologías como la IA generativa y el Internet de las cosas (IoT), hasta el mantenimiento del rendimiento en varios dispositivos y sistemas operativos (SO), las empresas se enfrentan a una complejidad cada vez mayor. Como resultado, elegir la plataforma de aplicaciones adecuada se ha convertido en una parte esencial del negocio digital.
Las plataformas de aplicaciones son críticas para el desarrollo de aplicaciones y software, un mercado que ha estado creciendo rápidamente en la última década. Según un informe reciente, el tamaño del mercado global de desarrollo de aplicaciones valía 111 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que alcance los 621 000 millones de dólares para 2032, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 24 %.1
Algunas de las empresas más grandes del mundo, incluidas Microsoft Azure y Google nube, son líderes en este espacio. Sus plataformas proporcionan la infraestructura, la escalabilidad y las capacidades de integración que las empresas modernas necesitan para crear y desplegar aplicaciones de manera eficiente.
Las plataformas de aplicaciones proporcionan la infraestructura subyacente, el entorno de tiempo de ejecución y las capacidades de desarrollador para el control de todo el ciclo de vida de la aplicación.
Las plataformas de aplicaciones avanzadas combinan servicios de DevOps como automatización, gestión de datos, aprovisionamiento y orquestación del flujo de trabajo en un ecosistema singular y optimizado que puede acortar significativamente los ciclos de vida de las aplicaciones.
Para lograr este objetivo, las plataformas de aplicaciones utilizan componentes como interfaces de programación de aplicaciones (API) y contenedores para optimizar y automatizar los procesos, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la innovación en lugar de gestionar la infraestructura subyacente.
Las plataformas de aplicaciones modernas están diseñadas para integrarse perfectamente con los pipelines de DevOps mediante el uso de las tecnologías de punta, como herramientas nativas de la nube, arquitecturas basadas en microservicios y soluciones de plataforma como servicio (PaaS).
A continuación, se muestran más de cerca los componentes de la plataforma de aplicaciones y los tipos de soluciones disponibles.
Al proporcionar entornos de tiempo de ejecución confiables para una amplia gama de nuevas aplicaciones, las plataformas de aplicaciones admiten la actividad principal de muchas empresas exitosas. Las plataformas de aplicaciones ofrecen varios beneficios empresariales, desde la optimización de los plazos de DevOps hasta la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. También admiten la integración en una amplia gama de sistemas operativos y dispositivos.
La modernización de las plataformas de aplicaciones automatiza aspectos de la tecnología de estas para acortar significativamente los ciclos de vida de desarrollo de las aplicaciones. Las plataformas de aplicaciones permiten a los desarrolladores confiar en servicios prediseñados, como entornos de tiempo de ejecución y tutoriales, para desplegar arquitecturas comunes, lo que les permite centrar su tiempo y energía en el código de la aplicación.
Las plataformas de aplicaciones están diseñadas para ser altamente escalables, lo que permite a los desarrolladores utilizar máquinas virtuales (VM), contenedores y otros servicios en la nube según sea necesario. Algunas plataformas de aplicaciones avanzadas incluso están equipadas con autoescalado, una característica que escala automáticamente ciertos recursos informáticos de manera ascendente o descendente según la demanda.
Comenzando con el aprovisionamiento y continuando con las pruebas, el despliegue y la optimización, las plataformas de aplicaciones están equipadas con herramientas de gestión avanzadas y paneles para brindar a los equipos un control integral del ciclo de vida de las aplicaciones.
Los modelos de precios de pago por uso permiten a empresas de todos los tamaños acceder a soluciones de plataformas de aplicaciones de vanguardia de forma virtual y rentable a través de la infraestructura en la nube. Este enfoque permite a las organizaciones monitorear y ajustar más de cerca su consumo de recursos y reducir los gastos de capital en la infraestructura on premises.
Dada la complejidad de los entornos de tiempo de ejecución actuales, es importante que las plataformas de aplicaciones funcionen en una amplia gama de ecosistemas, API y sistemas operativos. Las plataformas de aplicaciones modernas son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las necesidades y requisitos específicos de cada aplicación y su audiencia.
Las plataformas de aplicaciones modernas optimizan los flujos de trabajo mediante la automatización de funciones críticas como el escalado y el aprovisionamiento de recursos, lo que permite a los desarrolladores dedicar más tiempo y energía a escribir código. Las notificaciones y los paneles totalmente automatizados e integrados alertan a los equipos sobre los cambios en el rendimiento o la presencia de un ciberataque en tiempo real.
Las plataformas de aplicaciones desempeñan un papel crucial para permitir la transformación digital, un enfoque ampliamente adoptado que incorpora tecnología digital en todas las áreas de una organización. Las soluciones de plataformas de aplicaciones ayudan a las empresas a utilizar nuevas tecnologías digitales, e impulsar la innovación y el crecimiento.
Estas son algunas de las tendencias más importantes que dan forma al futuro de la tecnología de las plataformas de aplicaciones.
Las plataformas de aplicaciones tienen una gran demanda por su escalabilidad, flexibilidad y capacidades. Estos son los principales casos de uso para soluciones de plataformas de aplicaciones a nivel empresarial.
A medida que las organizaciones buscan crear más aplicaciones para la nube, el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube se está volviendo más popular.
El desarrollo de aplicaciones nativas de la nube aprovecha las tecnologías más nuevas, como los microservicios y la orquestación de contenedores, creadas para la escalabilidad y flexibilidad de la nube.
Las plataformas de aplicaciones permiten a las organizaciones modernizar sistemas heredados como SAP y COBOL para que puedan integrarse con sistemas empresariales más nuevos y eficientes.
Las plataformas de aplicaciones son críticas para alinear los sistemas y soluciones de TI más antiguos con enfoques más modernos, basados en la nube y en datos que se adaptan mejor a las aplicaciones modernas.
Las plataformas de aplicaciones son críticas para los pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD), flujos de trabajo automatizados de DevOps que agilizan el desarrollo de software.
En un pipeline de CI/CD, la plataforma de aplicaciones es el eje central que permite a los desarrolladores gestionar la integración de código y crear, probar y desplegar código en diversos entornos.
Las aplicaciones modernas y potentes requieren grandes conjuntos de datos para su funcionalidad principal. Las plataformas de aplicaciones desempeñan un papel importante para ayudar a las empresas a recopilar, almacenar, procesar y analizar datos de la manera más eficiente.
Mediante API y una infraestructura en la nube escalable, las plataformas de aplicaciones optimizan y automatizan los flujos de trabajo de datos, protegiendo los datos mientras están en tránsito y habilitando las capacidades en tiempo real.
Las plataformas de aplicaciones ayudan a las empresas a ofrecer soluciones de software como servicio (SaaS) y aplicaciones web a través de la nube de una manera escalable y rentable.
Las plataformas de aplicaciones proporcionan el tiempo de ejecución, las máquinas virtuales y las herramientas de orquestación de contenedores necesarias para ejecutar aplicaciones complejas a escala global.
