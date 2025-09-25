DdevOps

¿Qué es una plataforma de aplicaciones?

Una plataforma de aplicaciones es una colección de servicios y soluciones de software que permiten que las aplicaciones empresariales funcionen.

Las empresas confían cada vez más en las aplicaciones para optimizar los procesos, innovar a escala y atraer nuevas bases de clientes. Como resultado, las plataformas de aplicaciones se han convertido en una parte fundamental de la estrategia moderna.

Las plataformas de aplicaciones avanzadas de hoy en día ofrecen un conjunto estandarizado de soluciones que permiten a las empresas construir, desplegar y gestionar aplicaciones en un entorno de operaciones y desarrollo de software (DevOps) cada vez más complejo.

Desde la integración con nuevas tecnologías como la IA generativa y el Internet de las cosas (IoT), hasta el mantenimiento del rendimiento en varios dispositivos y sistemas operativos (SO), las empresas se enfrentan a una complejidad cada vez mayor. Como resultado, elegir la plataforma de aplicaciones adecuada se ha convertido en una parte esencial del negocio digital.

Las plataformas de aplicaciones son críticas para el desarrollo de aplicaciones y software, un mercado que ha estado creciendo rápidamente en la última década. Según un informe reciente, el tamaño del mercado global de desarrollo de aplicaciones valía 111 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que alcance los 621 000 millones de dólares para 2032, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 24 %.1

Algunas de las empresas más grandes del mundo, incluidas Microsoft Azure y Google nube, son líderes en este espacio. Sus plataformas proporcionan la infraestructura, la escalabilidad y las capacidades de integración que las empresas modernas necesitan para crear y desplegar aplicaciones de manera eficiente.

¿Cómo funcionan las plataformas de aplicaciones?

Las plataformas de aplicaciones proporcionan la infraestructura subyacente, el entorno de tiempo de ejecución y las capacidades de desarrollador para el control de todo el ciclo de vida de la aplicación.

Las plataformas de aplicaciones avanzadas combinan servicios de DevOps como automatización, gestión de datos, aprovisionamiento y orquestación del flujo de trabajo en un ecosistema singular y optimizado que puede acortar significativamente los ciclos de vida de las aplicaciones.

Para lograr este objetivo, las plataformas de aplicaciones utilizan componentes como interfaces de programación de aplicaciones (API) y contenedores para optimizar y automatizar los procesos, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la innovación en lugar de gestionar la infraestructura subyacente.

Las plataformas de aplicaciones modernas están diseñadas para integrarse perfectamente con los pipelines de DevOps mediante el uso de las tecnologías de punta, como herramientas nativas de la nube, arquitecturas basadas en microservicios y soluciones de plataforma como servicio (PaaS).

A continuación, se muestran más de cerca los componentes de la plataforma de aplicaciones y los tipos de soluciones disponibles.

Componentes de la plataforma de aplicaciones

  • Entornos de tiempo de ejecución: los entornos de tiempo de ejecución son donde viven las aplicaciones después de que se hayan creado y desplegado. El “hosting”, el proceso de establecer un entorno de tiempo de ejecución, implica el aprovisionamiento y escalamiento de los recursos informáticos necesarios para admitir una aplicación y ponerla a disposición de los usuarios.
  • Herramientas de desarrollo: las herramientas de desarrollo, o simplemente herramientas dev, son todas las herramientas que se requieren para admitir el rendimiento de la plataforma de aplicaciones. Incluyen kits de desarrollo de software (SDK), herramientas de línea de comandos (CLI) y bibliotecas de códigos que permiten a los desarrolladores operar de manera más eficiente. 
  • Paneles de monitoreo y observabilidad: el monitoreo, la tarea de recopilar métricas en un entorno de tiempo de ejecución para evaluar su estado, se basa en capacidades como registro, seguimiento y alertas para ayudar a los equipos de TI a tomar decisiones críticas. Los paneles de monitoreo de aplicaciones y observabilidad ayudan a admitir las operaciones de la plataforma de aplicaciones al dar a los equipos de TI una visión en tiempo real del estado de las aplicaciones para que puedan identificar y resolver problemas sin costosos tiempos de inactividad.
  • Características de seguridad: con las tecnologías más nuevas que amplían las superficies de ataque de muchas empresas, la seguridad es una consideración principal en cuanto a las plataformas de aplicaciones. Las plataformas de aplicaciones modernas dependen de características de seguridad avanzadas, como gestión de identidad y acceso (IAM), cifrado de datos y controles de seguridad de red para ayudar a proteger la funcionalidad y los datos de las aplicaciones.
  • Servicios de integración: los componentes de la plataforma de aplicaciones que admiten la integración proporcionan las API y los conectores necesarios para que una aplicación se integre correctamente con diversos recursos, como bases de datos, redes y soluciones de terceros.

Tipos de plataformas de plataforma de aplicaciones

  • Plataformas de aplicaciones web: una colección de soluciones y entornos de servidor construidos para alojar aplicaciones web populares (como Slack, Google Workspace y Asana) y sus API correspondientes.
  • Plataforma como servicio (PaaS): las soluciones de plataforma como servicio (PaaS) son herramientas basadas en la nube que brindan a los desarrolladores un entorno virtual en el que crear y desplegar software. Con el auge de la computación en la nube, el mercado de las ofertas de PaaS ha crecido significativamente: un informe reciente estimó el tamaño del mercado en casi 90 000 millones de dólares el año pasado y proyecta un crecimiento de 288 000 millones de dólares para 2030, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22 %.2
  • Plataformas de código bajo y sin código: las plataformas de código bajo y sin código son plataformas de aplicaciones que permiten a los usuarios sin experiencia en ingeniería crear aplicaciones a través de componentes intuitivos, como interfaces visuales, plantillas prediseñadas y características de arrastrar y soltar.

 

Beneficios de las plataformas de aplicaciones

Al proporcionar entornos de tiempo de ejecución confiables para una amplia gama de nuevas aplicaciones, las plataformas de aplicaciones admiten la actividad principal de muchas empresas exitosas. Las plataformas de aplicaciones ofrecen varios beneficios empresariales, desde la optimización de los plazos de DevOps hasta la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. También admiten la integración en una amplia gama de sistemas operativos y dispositivos.

Ciclos de desarrollo optimizados

La modernización de las plataformas de aplicaciones automatiza aspectos de la tecnología de estas para acortar significativamente los ciclos de vida de desarrollo de las aplicaciones. Las plataformas de aplicaciones permiten a los desarrolladores confiar en servicios prediseñados, como entornos de tiempo de ejecución y tutoriales, para desplegar arquitecturas comunes, lo que les permite centrar su tiempo y energía en el código de la aplicación.
Escalabilidad mejorada

Las plataformas de aplicaciones están diseñadas para ser altamente escalables, lo que permite a los desarrolladores utilizar máquinas virtuales (VM), contenedores y otros servicios en la nube según sea necesario. Algunas plataformas de aplicaciones avanzadas incluso están equipadas con autoescalado, una característica que escala automáticamente ciertos recursos informáticos de manera ascendente o descendente según la demanda.
Control integral

Comenzando con el aprovisionamiento y continuando con las pruebas, el despliegue y la optimización, las plataformas de aplicaciones están equipadas con herramientas de gestión avanzadas y paneles para brindar a los equipos un control integral del ciclo de vida de las aplicaciones.  
Costos reducidos

Los modelos de precios de pago por uso permiten a empresas de todos los tamaños acceder a soluciones de plataformas de aplicaciones de vanguardia de forma virtual y rentable a través de la infraestructura en la nube. Este enfoque permite a las organizaciones monitorear y ajustar más de cerca su consumo de recursos y reducir los gastos de capital en la infraestructura on premises.
Mayor flexibilidad

Dada la complejidad de los entornos de tiempo de ejecución actuales, es importante que las plataformas de aplicaciones funcionen en una amplia gama de ecosistemas, API y sistemas operativos. Las plataformas de aplicaciones modernas son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las necesidades y requisitos específicos de cada aplicación y su audiencia.
Flujos de trabajo optimizados

Las plataformas de aplicaciones modernas optimizan los flujos de trabajo mediante la automatización de funciones críticas como el escalado y el aprovisionamiento de recursos, lo que permite a los desarrolladores dedicar más tiempo y energía a escribir código. Las notificaciones y los paneles totalmente automatizados e integrados alertan a los equipos sobre los cambios en el rendimiento o la presencia de un ciberataque en tiempo real.

Tendencias en la tecnología de plataforma de aplicaciones empresariales

Las plataformas de aplicaciones desempeñan un papel crucial para permitir la transformación digital, un enfoque ampliamente adoptado que incorpora tecnología digital en todas las áreas de una organización. Las soluciones de plataformas de aplicaciones ayudan a las empresas a utilizar nuevas tecnologías digitales, e impulsar la innovación y el crecimiento.

Estas son algunas de las tendencias más importantes que dan forma al futuro de la tecnología de las plataformas de aplicaciones.

  • Crecimiento de microservicios: la arquitectura de microservicios, arquitecturas nativas de la nube donde las aplicaciones individuales se crean a partir de componentes más pequeños, sigue creciendo en popularidad debido a su idoneidad para los entornos de tiempo de ejecución modernos.
  • Integración con IA: las plataformas de aplicaciones integran más características de IA, como la recopilación y el procesamiento de datos, para automatizar y optimizar flujos de trabajo complejos.
  • Soluciones de código abierto: a medida que las plataformas de aplicaciones continúan evolucionando para satisfacer las demandas de los usuarios, las herramientas de código abierto (software desarrollado en colaboración y de libre acceso) son esenciales. Permiten a los desarrolladores colaborar de manera flexible para resolver problemas empresariales complejos.
  • Resolución sofisticada de amenazas: a medida que los ciberataques crecen en alcance y complejidad, las plataformas de aplicaciones deben continuar encontrando nuevas formas de proteger las aplicaciones de las que dependen las organizaciones.
  • Desarrollo de modelos híbridos: equilibrar los recursos de infraestructura on premises y en la nube en una arquitectura híbrida sigue siendo una prioridad para las empresas. Continúan buscando la combinación adecuada de control, flexibilidad y optimización de costos en sus soluciones de infraestructura.

Principales casos de uso empresarial para plataformas de aplicaciones

Las plataformas de aplicaciones tienen una gran demanda por su escalabilidad, flexibilidad y capacidades. Estos son los principales casos de uso para soluciones de plataformas de aplicaciones a nivel empresarial.

Desarrollo de aplicaciones nativas de la nube

A medida que las organizaciones buscan crear más aplicaciones para la nube, el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube se está volviendo más popular.

El desarrollo de aplicaciones nativas de la nube aprovecha las tecnologías más nuevas, como los microservicios y la orquestación de contenedores, creadas para la escalabilidad y flexibilidad de la nube.

Modernización de SAP

Las plataformas de aplicaciones permiten a las organizaciones modernizar sistemas heredados como SAP y COBOL para que puedan integrarse con sistemas empresariales más nuevos y eficientes.

Las plataformas de aplicaciones son críticas para alinear los sistemas y soluciones de TI más antiguos con enfoques más modernos, basados en la nube y en datos que se adaptan mejor a las aplicaciones modernas.

Integración continua/entrega continua

Las plataformas de aplicaciones son críticas para los pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD), flujos de trabajo automatizados de DevOps que agilizan el desarrollo de software.

En un pipeline de CI/CD, la plataforma de aplicaciones es el eje central que permite a los desarrolladores gestionar la integración de código y crear, probar y desplegar código en diversos entornos.

Gestión de datos

Las aplicaciones modernas y potentes requieren grandes conjuntos de datos para su funcionalidad principal. Las plataformas de aplicaciones desempeñan un papel importante para ayudar a las empresas a recopilar, almacenar, procesar y analizar datos de la manera más eficiente.

Mediante API y una infraestructura en la nube escalable, las plataformas de aplicaciones optimizan y automatizan los flujos de trabajo de datos, protegiendo los datos mientras están en tránsito y habilitando las capacidades en tiempo real.

Despliegue de software como servicio

Las plataformas de aplicaciones ayudan a las empresas a ofrecer soluciones de software como servicio (SaaS) y aplicaciones web a través de la nube de una manera escalable y rentable.

Las plataformas de aplicaciones proporcionan el tiempo de ejecución, las máquinas virtuales y las herramientas de orquestación de contenedores necesarias para ejecutar aplicaciones complejas a escala global.

