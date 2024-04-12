¿Qué es COBOL?

COBOL se diseñó teniendo en cuenta una versatilidad óptima; su verbosidad permite a los programadores emplear un lenguaje de programación legible y fácil de mantener que puede funcionar en computadoras centrales y sistemas operativos. De hecho, fue uno de los primeros lenguajes de programación estandarizados por el Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Aunque COBOL se considera un sistema heredado, muchas organizaciones gubernamentales y del sector privado continúan usándolo para ejecutar aplicaciones financieras, administrativas y comerciales. De hecho, la configuración imperativa, procedimental y (en sus iteraciones más recientes) orientada a objetos de COBOL sirve como base para más del 40 por ciento de todos los sistemas bancarios en línea.1

También soporta el 80% de las transacciones con tarjeta de crédito en persona, gestiona el 95% de las transacciones en cajeros automáticos y alimenta sistemas que generan más de 3,000 millones de dólares de comercio cada día.1 Debido a su superior estabilidad y capacidad de procesamiento, sigue desempeñando un papel integral para ayudar a las compañías a mantener aplicaciones y programas en las arquitecturas existentes.