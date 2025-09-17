¿Qué es la entrega de aplicaciones?

La entrega de aplicaciones, también conocida como entrega de aplicaciones como servicio, lleva las aplicaciones web a los usuarios finales mediante el uso de una variedad de tecnologías y recursos informáticos, incluidos centros de datos, redes y componentes basados en la nube.
También conocida simplemente como entrega de apps, ayuda a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, la funcionalidad y la experiencia del usuario sin requerir que las empresas instalen y mantengan la infraestructura subyacente por sí mismas.
La entrega de aplicaciones modernas permite a los gerentes de TI distribuir el tráfico de aplicaciones entre servidores, centros de datos y la nube para garantizar un alto rendimiento. Desde permitir el trabajo remoto hasta respaldar las experiencias digitales que impulsan la interacción del cliente, la entrega de aplicaciones se ha convertido en un elemento central de las estrategias comerciales de muchas organizaciones exitosas.
La entrega de aplicaciones se ha visto obligada a evolucionar recientemente para mantenerse al día con los desarrollos en tecnologías más nuevas, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Antes se desplegaba principalmente en centros de datos y servidores de aplicaciones on premises; ahora se puede desplegar en entornos basados en la nube como AWS, Azure e IBM® Cloud.
A medida que las organizaciones continúan modernizándose para mantenerse al día con las demandas del mercado, la entrega de aplicaciones sigue desempeñando un papel importante en sus esfuerzos de transformación digital. Al ayudarlas a aprovechar las últimas tecnologías, las organizaciones ahora pueden descubrir insights, optimizar procesos y mejorar los resultados con mayor facilidad.
La entrega de aplicaciones a los usuarios finales en un entorno moderno y totalmente digital se basa en prácticas modernas de DevOps, que es la combinación de desarrollo de software (dev) y operaciones de TI (ops). A continuación, se analizan más de cerca los componentes y tipos clave de entrega de aplicaciones y las prácticas de DevOps que les permiten funcionar.
Las soluciones de entrega de aplicaciones generalmente se describen en tres categorías:
On-premises
Los servicios de entrega de aplicaciones on premises se configuran y gestionan desde la infraestructura de TI on premises de las organizaciones, como un centro de datos gestionado localmente o un entorno de nube privada.
La entrega de aplicaciones on premises es más adecuada para empresas que requieren un alto nivel de control y personalización; por ejemplo, industrias con requisitos de cumplimiento rigurosos, como atención médica y finanzas.
Si bien la infraestructura de entrega de aplicaciones on premises brinda más control, a menudo es más costosa y menos flexible y escalable que los enfoques basados en la nube.
Basado en la nube
Las soluciones de entrega de aplicaciones basadas en la nube aprovechan la potencia informática y la escalabilidad de la nube para ofrecer una solución altamente flexible y escalable. La entrega de aplicaciones basadas en la nube permite a las organizaciones escalar su potencia informática y recursos de red según picos o caídas en la carga de trabajo sin afectar el rendimiento de la aplicación.
Además, los precios de pago por uso basados en la nube suelen ser más asequibles que la inversión inicial necesaria para instalar y mantener la infraestructura de entrega de aplicaciones on premises.
Híbrido
El enfoque híbrido de entrega de aplicaciones combina los beneficios de la infraestructura on premises con la escalabilidad, la flexibilidad y el ahorro de costos de la nube. Los gerentes de TI pueden tomar decisiones de enrutamiento de tráfico en tiempo real y escalar los recursos de manera ascendente o descendente según sea necesario, al tiempo que confían en los centros de datos on premises para ciertas cargas de trabajo.
Las soluciones híbridas de entrega de aplicaciones permiten a las organizaciones lograr un equilibrio eficaz entre la nube y los recursos on premises, optimizando la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones.
La entrega de aplicaciones se ha convertido en una disciplina fundamental para la mayoría de los departamentos de TI modernos. A continuación, se presentan algunos de los beneficios que ofrece a nivel empresarial.
Mediante el uso eficaz del almacenamiento en caché, la descarga y el equilibrio de carga, la entrega de aplicaciones ayuda a mejorar la capacidad de respuesta y el rendimiento de las aplicaciones en las que confían las empresas para las funciones de actividad principal.
Las técnicas de aceleración de aplicaciones, como la compresión y la optimización de protocolos, mejoran el rendimiento de las aplicaciones y la experiencia del usuario final, independientemente de los requisitos de carga de trabajo.
Las organizaciones aprovechan la entrega de aplicaciones para mejorar su postura de seguridad contra una amplia gama de ciberataques, incluida la denegación distribuida del servicio (DDos) y la inyección SQL (SQLi). Al adoptar un enfoque proactivo para prevenir las filtraciones de datos, la entrega de aplicaciones protege a los usuarios y dispositivos de una amplia gama de amenazas potencialmente costosas.
Según el Informe del costo de una filtración de datos más reciente de IBM, el costo promedio global de una filtración de datos fue de 4.9 millones de dólares el año pasado.
Los enfoques de entrega de aplicaciones híbridas y basadas en la nube son altamente escalables. Estos enfoques brindan a los equipos de TI acceso a recursos informáticos virtuales ilimitados a través de la nube, lo que les permite responder a las demandas de cualquier carga de trabajo casi en tiempo real.
La escalabilidad de las soluciones de entrega de aplicaciones en la nube e híbrida permite que las organizaciones de todos los tamaños y con diferentes restricciones presupuestarias se beneficien de la entrega de aplicaciones modernas.
Dado que las aplicaciones impulsan más capacidades empresariales, el tiempo de inactividad puede tener graves consecuencias para las empresas, como la pérdida de la reputación de la marca y la disminución de la confianza del cliente.
Las soluciones avanzadas de entrega de aplicaciones de hoy en día garantizan una alta disponibilidad en una amplia gama de aplicaciones, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad con conmutación por error, redundancia y alertas en tiempo real cuando las cargas de trabajo aumentan.
Por último, la entrega de aplicaciones ayuda a las empresas a ofrecer experiencias mejoradas a los clientes que confían en ellas. Ya sea que ofrezca una aplicación que monitoree la presión arterial de forma remota o le recuerde a un paciente cuándo es el momento de tomar un determinado medicamento o que brinde una experiencia visual deslumbrante en el último juego, la entrega exitosa de aplicaciones sustenta muchas de las capacidades centrales de las empresas digitales exitosas.
Si bien el despliegue de la entrega de aplicaciones a nivel empresarial tiene muchos beneficios, también existen algunos inconvenientes. A continuación, se presentan algunos de los desafíos persistentes que enfrenta la tecnología a medida que evoluciona para satisfacer las demandas de los entornos informáticos modernos.
El auge de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa (IA generativa) y el IoT han aumentado las demandas de infraestructura de red, poniendo a prueba los límites de las soluciones de entrega de aplicaciones.
Enrutar y equilibrar el tráfico de aplicaciones, ya que la cantidad de datos transferidos a través de las redes aumenta exponencialmente, puede ser difícil. Además, a veces puede dar lugar a una mayor latencia, un rendimiento deficiente de las aplicaciones y una experiencia de usuario subóptima.
Las aplicaciones de alto rendimiento, como las que las empresas despliegan para realizar sus actividades principales, también amplían la superficie de ataque, una medida de vulnerabilidades en un sistema. Cada nuevo componente o solución tecnológica utilizada para hacer que una aplicación sea más eficaz también crea nuevas vulnerabilidades que los actores de amenazas pueden explotar.
Como resultado, las organizaciones modernas deben invertir tan activamente en proteger sus aplicaciones como en optimizar su proceso de entrega de aplicaciones.
Muchas aplicaciones modernas que están diseñadas para aprovechar tecnologías más nuevas, como la IA y la nube, no se integran bien con la infraestructura heredada. Por ejemplo, es poco probable que un chatbot impulsado por IA que depende de datos en tiempo real y una infraestructura escalable basada en la nube funcione en una arquitectura de TI tradicional on premises.
Para garantizar el alto rendimiento y la escalabilidad de sus aplicaciones en diferentes entornos, las organizaciones deben realizar pruebas rigurosas durante los ciclos de DevOps e identificar y resolver cualquier problema con la infraestructura heredada antes del lanzamiento.
A pesar de la disponibilidad de herramientas que brindan visibilidad de extremo a extremo del rendimiento de las aplicaciones, muchas soluciones de entrega de aplicaciones aún tienen dificultades con analytics precisos e informes. Por lo general, estos problemas no tienen que ver con la eficacia de las soluciones en sí, sino con el gran volumen de datos del que dependen las aplicaciones modernas. Los problemas también están relacionados con la dificultad de integrar, procesar y analizar los datos de una manera que pueda proporcionar insights significativos.
Las soluciones de entrega de aplicaciones se han vuelto fundamentales para la mayoría de los entornos de TI modernos, ya que permiten la actividad principal de las organizaciones a las que dan soporte. Desde el trabajo remoto hasta la colaboración de los empleados y la entrega de nuevas experiencias del cliente, este es un vistazo a los principales casos de uso de entrega de aplicaciones empresariales.
La entrega de aplicaciones sustenta algunas de las plataformas de comercio electrónico más exitosas del mundo, incluidas Square, Shopify y Wix. Las organizaciones confían en diversas soluciones de entrega de aplicaciones para crear y distribuir aplicaciones que admitan transacciones en línea, interactuar con nuevas bases de clientes, optimizar cadenas de suministro complejas globales y más.
Las aplicaciones de tecnología financiera, comúnmente conocidas como fintech, dependen de la entrega de aplicaciones para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo banca minorista, gestión de cartera y más. Las aplicaciones fintech requieren la alta disponibilidad, la seguridad y la capacidad de respuesta en tiempo real que proporcionan las soluciones modernas de entrega de aplicaciones.
Las soluciones de entrega de aplicaciones se han vuelto críticas para las empresas de redes sociales que buscan aprovechar las últimas tecnologías para crear nuevas experiencias del cliente. Millones de usuarios de todo el mundo utilizan aplicaciones de redes sociales como Snapchat, TikTok e Instagram para consumir y crear contenido cada segundo. La entrega de aplicaciones garantiza que puedan acceder a su contenido de forma rápida y segura desde su dispositivo preferido.
Desde rastreadores de actividad física hasta marcapasos o aplicaciones que permiten a los trabajadores de emergencias acceder a los registros de salud de los pacientes de forma remota, las organizaciones de atención médica ahora dependen de la entrega de aplicaciones para algunas de sus capacidades más avanzadas. Los ADN confiables, por ejemplo, permiten que las potentes aplicaciones de atención médica transmitan datos confidenciales de forma segura casi en tiempo real, mejorando la atención remota y garantizando el cumplimiento de las regulaciones de soberanía de datos.
Las herramientas de entrega de aplicaciones ayudan a las empresas a ofrecer a sus empleados nuevas formas de mejorar la colaboración y la productividad tanto en entornos on premises como remotos. En la última década, aplicaciones como Asana, Slack y Google Docs han aprovechado las soluciones de entrega de aplicaciones para automatizar y optimizar la forma en que los empleados comparten información, colaboran en tiempo real y registran entradas y salidas.
