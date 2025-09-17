¿Qué es la entrega de aplicaciones?

DdevOps

Vista aérea superior de un buque de carga con muchos contenedores de carga, creando una estela a medida que se mueve a través del océano oscuro.

Autores

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

La entrega de aplicaciones, también conocida como entrega de aplicaciones como servicio, lleva las aplicaciones web a los usuarios finales mediante el uso de una variedad de tecnologías y recursos informáticos, incluidos centros de datos, redes y componentes basados en la nube.

También conocida simplemente como entrega de apps, ayuda a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, la funcionalidad y la experiencia del usuario sin requerir que las empresas instalen y mantengan la infraestructura subyacente por sí mismas.

La entrega de aplicaciones modernas permite a los gerentes de TI distribuir el tráfico de aplicaciones entre servidores, centros de datos y la nube para garantizar un alto rendimiento. Desde permitir el trabajo remoto hasta respaldar las experiencias digitales que impulsan la interacción del cliente, la entrega de aplicaciones se ha convertido en un elemento central de las estrategias comerciales de muchas organizaciones exitosas.  

La entrega de aplicaciones se ha visto obligada a evolucionar recientemente para mantenerse al día con los desarrollos en tecnologías más nuevas, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Antes se desplegaba principalmente en centros de datos y servidores de aplicaciones on premises; ahora se puede desplegar en entornos basados en la nube como AWS, Azure e IBM® Cloud.

A medida que las organizaciones continúan modernizándose para mantenerse al día con las demandas del mercado, la entrega de aplicaciones sigue desempeñando un papel importante en sus esfuerzos de transformación digital. Al ayudarlas a aprovechar las últimas tecnologías, las organizaciones ahora pueden descubrir insights, optimizar procesos y mejorar los resultados con mayor facilidad.

¿Cómo funciona la entrega de aplicaciones? 

La entrega de aplicaciones a los usuarios finales en un entorno moderno y totalmente digital se basa en prácticas modernas de DevOps, que es la combinación de desarrollo de software (dev) y operaciones de TI (ops). A continuación, se analizan más de cerca los componentes y tipos clave de entrega de aplicaciones y las prácticas de DevOps que les permiten funcionar.

Componentes de la entrega de aplicaciones

  • Equilibrio de carga: el equilibrio de carga, la distribución del tráfico web entre los servidores de aplicaciones y el centro de datos a menudo se conoce como la columna vertebral de la entrega de aplicaciones modernas. La mayoría de los entornos de TI modernos despliegan un controlador de entrega de aplicaciones (ADC), un dispositivo especializado que se mantiene on premises o al que se accede en la nube, para mejorar la gestión del tráfico, reducir el tiempo de inactividad y admitir una alta disponibilidad en las aplicaciones. Los ADC también ayudan a aumentar la automatización y la escalabilidad debido a su capacidad para adaptarse a los cambios en la cargas de trabajo en tiempo real.
  • Seguridad: la entrega de aplicaciones protege las aplicaciones web modernas de varias maneras importantes. En primer lugar, los cortafuegos de aplicaciones web (WAF) prueban constantemente el tráfico de red en busca de amenazas en tiempo real, como los intentos de usuarios no autorizados de explotar vulnerabilidades en el código fuente o los datos de destino mientras están en tránsito. Los ADC y otros componentes clave de la infraestructura de aplicaciones web están equipados con sólidas capacidades de cifrado, como secure sockets layer (SSL) y transport layer security (TLS). Estas características aseguran que los datos sean seguros y descarguen las cargas de trabajo de procesamiento de criptografía de los servidores backend mientras se mantienen los estándares de alto rendimiento.
  • Almacenamiento en caché: la entrega de aplicaciones depende del almacenamiento en caché: almacenar contenido que un usuario solicita con frecuencia localmente en lugar de en la nube. El almacenamiento en caché implica copiar datos que los usuarios solicitan con frecuencia y almacenarlos en una ubicación de acceso rápido, como una unidad central de procesamiento (CPU). El almacenamiento en caché comprime los datos para reducir el consumo de ancho de banda, mejorando la aceleración de las aplicaciones y reduciendo la latencia de la red.
  • Gestión de entrega de aplicaciones (ADM): la gestión de entrega de aplicaciones (ADM) es un software que brinda a los administradores de TI vistas en tiempo real de la funcionalidad de las aplicaciones y cómo se entrega en un entorno público, privado o multinube . La ADM ofrece insights sobre procesos complejos y exigentes, lo que facilita a los equipos de TI mejorar sus métodos de entrega de aplicaciones y flujos de trabajo.
  • Redes de entrega de aplicaciones (ADN): las redes de entrega de aplicaciones (ADN) son colecciones de tecnologías (suites) diseñadas para acelerar la entrega y el rendimiento de las aplicaciones en entornos de TI empresariales complejos. La demanda de redes de entrega de aplicaciones está aumentando a nivel mundial debido al crecimiento en la popularidad de las aplicaciones y tecnologías basadas en la nube. Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.9 %, según un informe reciente, se espera que el mercado global alcance los 27.8 mil millones de dólares en los próximos 10 años.1
  • Redes de entrega de contenido (CDN): las redes de entrega de contenido (CDN) son redes de servidores distribuidas geográficamente que están diseñadas para almacenar contenido localmente (en lugar de en la nube) para facilitar el acceso. El contenido de uso frecuente (o almacenado en caché) incluye videos e imágenes que se almacenan más cerca de un usuario, lo que reduce la latencia y el ancho de banda en las redes a las que accede el usuario.

Tipos de entrega de aplicaciones

Las soluciones de entrega de aplicaciones generalmente se describen en tres categorías:

On-premises

Los servicios de entrega de aplicaciones on premises se configuran y gestionan desde la infraestructura de TI on premises de las organizaciones, como un centro de datos gestionado localmente o un entorno de nube privada.

La entrega de aplicaciones on premises es más adecuada para empresas que requieren un alto nivel de control y personalización; por ejemplo, industrias con requisitos de cumplimiento rigurosos, como atención médica y finanzas.

Si bien la infraestructura de entrega de aplicaciones on premises brinda más control, a menudo es más costosa y menos flexible y escalable que los enfoques basados en la nube.

Basado en la nube

Las soluciones de entrega de aplicaciones basadas en la nube aprovechan la potencia informática y la escalabilidad de la nube para ofrecer una solución altamente flexible y escalable. La entrega de aplicaciones basadas en la nube permite a las organizaciones escalar su potencia informática y recursos de red según picos o caídas en la carga de trabajo sin afectar el rendimiento de la aplicación.

Además, los precios de pago por uso basados en la nube suelen ser más asequibles que la inversión inicial necesaria para instalar y mantener la infraestructura de entrega de aplicaciones on premises. 

Híbrido

El enfoque híbrido de entrega de aplicaciones combina los beneficios de la infraestructura on premises con la escalabilidad, la flexibilidad y el ahorro de costos de la nube. Los gerentes de TI pueden tomar decisiones de enrutamiento de tráfico en tiempo real y escalar los recursos de manera ascendente o descendente según sea necesario, al tiempo que confían en los centros de datos on premises para ciertas cargas de trabajo.

Las soluciones híbridas de entrega de aplicaciones permiten a las organizaciones lograr un equilibrio eficaz entre la nube y los recursos on premises, optimizando la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones.

IBM DevOps

¿Qué es DevOps?

Andrea Crawford explica qué es DevOps, el valor de DevOps y cómo las prácticas y herramientas de DevOps le ayudan a mover sus aplicaciones a través de todo el delivery pipeline, desde la ideación hasta la producción. Dirigido por los principales líderes de pensamiento de IBM, el programa de estudio está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a adquirir los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Explore DevOps

Beneficios de la entrega de aplicaciones

La entrega de aplicaciones se ha convertido en una disciplina fundamental para la mayoría de los departamentos de TI modernos. A continuación, se presentan algunos de los beneficios que ofrece a nivel empresarial. 

Rendimiento mejorado de las aplicaciones

Mediante el uso eficaz del almacenamiento en caché, la descarga y el equilibrio de carga, la entrega de aplicaciones ayuda a mejorar la capacidad de respuesta y el rendimiento de las aplicaciones en las que confían las empresas para las funciones de actividad principal.

Las técnicas de aceleración de aplicaciones, como la compresión y la optimización de protocolos, mejoran el rendimiento de las aplicaciones y la experiencia del usuario final, independientemente de los requisitos de carga de trabajo.

Mayor seguridad

Las organizaciones aprovechan la entrega de aplicaciones para mejorar su postura de seguridad contra una amplia gama de ciberataques, incluida la denegación distribuida del servicio (DDos) y la inyección SQL (SQLi). Al adoptar un enfoque proactivo para prevenir las filtraciones de datos, la entrega de aplicaciones protege a los usuarios y dispositivos de una amplia gama de amenazas potencialmente costosas.

Según el Informe del costo de una filtración de datos más reciente de IBM, el costo promedio global de una filtración de datos fue de 4.9 millones de dólares el año pasado.

Mayor escalabilidad

Los enfoques de entrega de aplicaciones híbridas y basadas en la nube son altamente escalables. Estos enfoques brindan a los equipos de TI acceso a recursos informáticos virtuales ilimitados a través de la nube, lo que les permite responder a las demandas de cualquier carga de trabajo casi en tiempo real.

La escalabilidad de las soluciones de entrega de aplicaciones en la nube e híbrida permite que las organizaciones de todos los tamaños y con diferentes restricciones presupuestarias se beneficien de la entrega de aplicaciones modernas. 

Alta disponibilidad

Dado que las aplicaciones impulsan más capacidades empresariales, el tiempo de inactividad puede tener graves consecuencias para las empresas, como la pérdida de la reputación de la marca y la disminución de la confianza del cliente.

Las soluciones avanzadas de entrega de aplicaciones de hoy en día garantizan una alta disponibilidad en una amplia gama de aplicaciones, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad con conmutación por error, redundancia y alertas en tiempo real cuando las cargas de trabajo aumentan.

Mejor experiencias de usuario

Por último, la entrega de aplicaciones ayuda a las empresas a ofrecer experiencias mejoradas a los clientes que confían en ellas. Ya sea que ofrezca una aplicación que monitoree la presión arterial de forma remota o le recuerde a un paciente cuándo es el momento de tomar un determinado medicamento o que brinde una experiencia visual deslumbrante en el último juego, la entrega exitosa de aplicaciones sustenta muchas de las capacidades centrales de las empresas digitales exitosas.

Desafíos en la entrega de aplicaciones

Si bien el despliegue de la entrega de aplicaciones a nivel empresarial tiene muchos beneficios, también existen algunos inconvenientes. A continuación, se presentan algunos de los desafíos persistentes que enfrenta la tecnología a medida que evoluciona para satisfacer las demandas de los entornos informáticos modernos.

Aumento del tráfico de red

El auge de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa (IA generativa) y el IoT han aumentado las demandas de infraestructura de red, poniendo a prueba los límites de las soluciones de entrega de aplicaciones.

Enrutar y equilibrar el tráfico de aplicaciones, ya que la cantidad de datos transferidos a través de las redes aumenta exponencialmente, puede ser difícil. Además, a veces puede dar lugar a una mayor latencia, un rendimiento deficiente de las aplicaciones y una experiencia de usuario subóptima.

Superficies de ataque ampliadas

Las aplicaciones de alto rendimiento, como las que las empresas despliegan para realizar sus actividades principales, también amplían la superficie de ataque, una medida de vulnerabilidades en un sistema. Cada nuevo componente o solución tecnológica utilizada para hacer que una aplicación sea más eficaz también crea nuevas vulnerabilidades que los actores de amenazas pueden explotar.

Como resultado, las organizaciones modernas deben invertir tan activamente en proteger sus aplicaciones como en optimizar su proceso de entrega de aplicaciones.

Integración con infraestructura heredada

Muchas aplicaciones modernas que están diseñadas para aprovechar tecnologías más nuevas, como la IA y la nube, no se integran bien con la infraestructura heredada. Por ejemplo, es poco probable que un chatbot impulsado por IA que depende de datos en tiempo real y una infraestructura escalable basada en la nube funcione en una arquitectura de TI tradicional on premises.

Para garantizar el alto rendimiento y la escalabilidad de sus aplicaciones en diferentes entornos, las organizaciones deben realizar pruebas rigurosas durante los ciclos de DevOps e identificar y resolver cualquier problema con la infraestructura heredada antes del lanzamiento.

Analytics e informes

A pesar de la disponibilidad de herramientas que brindan visibilidad de extremo a extremo del rendimiento de las aplicaciones, muchas soluciones de entrega de aplicaciones aún tienen dificultades con analytics precisos e informes. Por lo general, estos problemas no tienen que ver con la eficacia de las soluciones en sí, sino con el gran volumen de datos del que dependen las aplicaciones modernas. Los problemas también están relacionados con la dificultad de integrar, procesar y analizar los datos de una manera que pueda proporcionar insights significativos.

Casos de uso de entrega de aplicaciones a nivel empresarial

Las soluciones de entrega de aplicaciones se han vuelto fundamentales para la mayoría de los entornos de TI modernos, ya que permiten la actividad principal de las organizaciones a las que dan soporte. Desde el trabajo remoto hasta la colaboración de los empleados y la entrega de nuevas experiencias del cliente, este es un vistazo a los principales casos de uso de entrega de aplicaciones empresariales.

Comercio electrónico

La entrega de aplicaciones sustenta algunas de las plataformas de comercio electrónico más exitosas del mundo, incluidas Square, Shopify y Wix. Las organizaciones confían en diversas soluciones de entrega de aplicaciones para crear y distribuir aplicaciones que admitan transacciones en línea, interactuar con nuevas bases de clientes, optimizar cadenas de suministro complejas globales y más.
Tecnología financiera (fintech)

Las aplicaciones de tecnología financiera, comúnmente conocidas como fintech, dependen de la entrega de aplicaciones para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo banca minorista, gestión de cartera y más. Las aplicaciones fintech requieren la alta disponibilidad, la seguridad y la capacidad de respuesta en tiempo real que proporcionan las soluciones modernas de entrega de aplicaciones.
Redes sociales

Las soluciones de entrega de aplicaciones se han vuelto críticas para las empresas de redes sociales que buscan aprovechar las últimas tecnologías para crear nuevas experiencias del cliente. Millones de usuarios de todo el mundo utilizan aplicaciones de redes sociales como Snapchat, TikTok e Instagram para consumir y crear contenido cada segundo. La entrega de aplicaciones garantiza que puedan acceder a su contenido de forma rápida y segura desde su dispositivo preferido.
Atención médica

Desde rastreadores de actividad física hasta marcapasos o aplicaciones que permiten a los trabajadores de emergencias acceder a los registros de salud de los pacientes de forma remota, las organizaciones de atención médica ahora dependen de la entrega de aplicaciones para algunas de sus capacidades más avanzadas. Los ADN confiables, por ejemplo, permiten que las potentes aplicaciones de atención médica transmitan datos confidenciales de forma segura casi en tiempo real, mejorando la atención remota y garantizando el cumplimiento de las regulaciones de soberanía de datos.
Colaboración y productividad

Las herramientas de entrega de aplicaciones ayudan a las empresas a ofrecer a sus empleados nuevas formas de mejorar la colaboración y la productividad tanto en entornos on premises como remotos. En la última década, aplicaciones como Asana, Slack y Google Docs han aprovechado las soluciones de entrega de aplicaciones para automatizar y optimizar la forma en que los empleados comparten información, colaboran en tiempo real y registran entradas y salidas.

