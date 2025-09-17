¿Qué es la entrega de aplicaciones?

También conocida simplemente como entrega de apps, ayuda a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, la funcionalidad y la experiencia del usuario sin requerir que las empresas instalen y mantengan la infraestructura subyacente por sí mismas.

La entrega de aplicaciones modernas permite a los gerentes de TI distribuir el tráfico de aplicaciones entre servidores, centros de datos y la nube para garantizar un alto rendimiento. Desde permitir el trabajo remoto hasta respaldar las experiencias digitales que impulsan la interacción del cliente, la entrega de aplicaciones se ha convertido en un elemento central de las estrategias comerciales de muchas organizaciones exitosas.

La entrega de aplicaciones se ha visto obligada a evolucionar recientemente para mantenerse al día con los desarrollos en tecnologías más nuevas, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Antes se desplegaba principalmente en centros de datos y servidores de aplicaciones on premises; ahora se puede desplegar en entornos basados en la nube como AWS, Azure e IBM® Cloud.

A medida que las organizaciones continúan modernizándose para mantenerse al día con las demandas del mercado, la entrega de aplicaciones sigue desempeñando un papel importante en sus esfuerzos de transformación digital. Al ayudarlas a aprovechar las últimas tecnologías, las organizaciones ahora pueden descubrir insights, optimizar procesos y mejorar los resultados con mayor facilidad.