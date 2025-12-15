¿Qué es la observabilidad del negocio?

Las empresas modernas y sus redes informáticas son complejas, con flujos de tráfico dinámicos, arquitecturas distribuidas, aplicaciones nativas de la nube y equipos de trabajo dispersos geográficamente.

La observabilidad surgió como una disciplina formal para ayudar a las organizaciones a obtener más insight sobre sus complejos sistemas de TI. La observabilidad del negocio aplica los principios y prácticas de observabilidad de TI al negocio en general, con el objetivo de garantizar que los recursos de TI, las estrategias de operaciones y las prioridades del equipo estén trabajando hacia los objetivos generales del negocio.

El término “observabilidad” proviene de la teoría del control, una teoría de la ingeniería que se ocupa de automatizar el control de sistemas dinámicos (regular el flujo de agua a través de una tubería en función de la retroalimentación de un sistema de control de flujo, por ejemplo).

En TI, la observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las pilas tecnológicas modernas y distribuidas para la identificación y resolución de problemas automatizadas y en tiempo real. Cuanto más observable sea un sistema, los equipos de TI podrán determinar con mayor rapidez y precisión la causa subyacente de los problemas de rendimiento de la red y de las aplicaciones, a menudo sin necesidad de realizar pruebas o programación adicionales.

Los insights de observabilidad ayudan a las organizaciones a tomar decisiones informadas, anticipar necesidades futuras, asignar recursos de manera más eficiente y fortalecer las defensas de ciberseguridad. Permiten a las empresas adaptarse a las cambiantes demandas de la red y gestionar con confianza su infraestructura digital, incluso a medida que evolucionan las condiciones.

La observabilidad del negocio lleva los enfoques de observabilidad un paso más allá. Mientras que la observabilidad tradicional se centra principalmente en la capa técnica, la observabilidad del negocio integra señales técnicas con métricas de negocio en tiempo real, como ingresos, conversiones, abandono y experiencia del cliente. Permite a los líderes y equipos empresariales determinar si los sistemas de TI funcionan de manera óptima y comprender cómo el estado de los sistemas de TI impacta la actividad principal.