예방 유지보수 체크리스트는 차량, 장비 및 시설을 비롯한 다양한 유형의 자산에 대해 수행해야 하는 예방 유지보수 작업을 정리한 표준화된 문서입니다.
예방 유지보수(PM)는 예기치 않은 장비 고장과 계획되지 않은 다운타임을 방지하는 데 도움이 되는 사전 예방적 유지보수 전략입니다. 예방 유지보수는 계획된 유지보수의 한 유형으로 분류되며, 효과적인 시설 관리 프로그램의 핵심 요소입니다. 예방 유지보수는 핵심 비즈니스 프로세스에 대규모의 복잡한 자산이 필요한 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다.
기업 차원의 예방 유지보수 계획은 일반적으로 개별 자산의 유지보수 계획보다 범위가 넓으며, 생산 시설이나 제조 공장 전체의 유지보수를 포함하는 경우가 많습니다. 이러한 환경에서 예방 유지보수 작업에는 냉난방 및 공조(HVAC) 시스템, 전기 시스템 및 생산 라인 설비에 대한 정기적인 점검이 포함됩니다.
효과적인 예방 유지보수를 수행하는 현대의 유지보수 팀은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 같은 새로운 기술을 활용하여 워크플로를 간소화하고 운영 효율성을 높입니다. 이러한 툴을 활용하면 유지보수 담당자는 비용이 많이 드는 수리나 생산 차질로 이어지기 전에 문제를 사전에 발견하고 해결할 수 있습니다.
예방 유지보수와 예측 유지보수는 자산이 고장 나기 전에 사전에 유지보수를 수행한다는 공통된 목표를 가지고 있지만, 유지보수 작업을 계획하는 방식에는 차이가 있습니다.
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조직은 일반적으로 이러한 모범 사례를 활용하여 효과적인 예방 유지보수 체크리스트를 작성합니다.
예방 유지보수 체크리스트를 구현하는 첫 번째 단계는 유지보수가 필요한 모든 자산의 목록을 작성하는 것입니다. 다음은 예방 유지보수 절차를 통해 자주 관리되는 자산의 예입니다.
조직이 보유한 자산 목록을 작성한 후에는 유지보수 담당자가 각 자산에 대한 제조업체의 권장 사항을 검토하여 적절한 유지보수 절차를 수립합니다. 이 단계에서 일반적으로 검토하는 제조업체의 권장 사항에는 다음이 포함됩니다.
체크리스트의 첫 번째 단계에서 정한 정기 유지보수 작업 외에도, 유지보수 팀은 추가로 필요한 중요 유지보수 작업이 있는지 파악해야 합니다.
예를 들어 냉난방 및 공조(HVAC) 시스템, 전기 시스템 및 기타 복잡한 자산에는 공기 필터, 냉매 배관, 회로 차단기, 응축기 코일과 같은 중요한 구성 요소가 많이 있습니다. 이러한 구성 요소는 자산의 기능을 유지하기 위해 정기적으로 점검하고 필요 시 교체해야 합니다.
작업자의 안전을 확보하는 것 또한 중요한 유지보수 작업입니다. 다음은 조직이 작업자의 안전을 최우선으로 보장하고 건물 및 시설의 안전성을 유지하기 위해 수행하는 대표적인 작업입니다.
유지보수 작업을 일관되게 추적하려면 유지보수 팀은 표준화된 문서와 함께 유지보수 정보를 기록, 저장 및 조회하는 일관된 체계를 사용해야 합니다. 표준화는 데이터 입력 오류를 줄이고 시간이 지남에 따라 보고의 정확성을 높이는 데 도움이 되며, 벤치마크를 설정하고 모니터링하기도 더 쉽게 해 줍니다.
표준화된 문서 필드를 만들려면 유지보수 팀은 다음과 같은 간단한 단계를 따르면 됩니다.
현대의 유지보수 조직은 예방 유지보수 체크리스트를 관리하기 위해 컴퓨터 기반 유지보수 관리 시스템(CMMS)에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. CMMS는 조직이 핵심 유지보수 운영을 자동화하고 개선하며, 유지보수 활동을 체계적으로 기록할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 솔루션입니다.
예방 유지보수 소프트웨어가 탑재된 CMMS는 작업 지시를 자동으로 생성하고, 육안 점검 일정을 계획하며, 예방 유지보수 작업의 완료율을 추적할 수 있습니다. 예방 유지보수 체크리스트를 디지털화하면 조직은 가시성을 높이고 관리 업무를 줄이며 비효율적인 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
체크리스트를 만드는 것은 첫 번째 단계에 불과합니다. 체크리스트를 효과적으로 활용하려면 조직은 유지보수 팀이 이를 올바르게 사용할 수 있도록 교육하고, 효과를 측정하기 위한 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하고 지속적으로 모니터링해야 합니다.
예방 유지보수 체크리스트를 활용하려면 작업자는 체크리스트의 각 항목이 어떤 목적을 가지는지와 자신의 업무가 해당 항목에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 이해해야 합니다. 예방 유지보수 체크리스트 교육에는 일반적으로 다음 내용이 포함됩니다.
예방 유지보수가 효과를 발휘하려면 각 유지보수 작업을 개별 작업 지시와 연계하고 CMMS에 통합해야 합니다. 오랜 기간 수기로 기록을 관리해 온 작업자가 많은 조직에서는 이러한 전환이 쉽지 않을 수 있습니다.
유지보수 작업을 작업 지시와 연계하고 최신 CMMS 툴을 사용해 추적하도록 작업자를 교육하면 작업 완료율을 높이고 유지보수 작업이 실제로 완료되도록 하는 데 도움이 됩니다.
핵심 성과 지표(KPI)는 조직이 중요한 비즈니스 활동의 성공 여부를 평가하는 데 사용하는 지표입니다. 예방 유지보수 프로그램에서 일반적으로 사용하는 유지보수 KPI에는 다운타임, 장비 고장 빈도, 유지보수 비용, 자산 수명 및 작업 지시 완료율이 포함됩니다.
CMMS는 이러한 모든 지표를 추적하여 정확성을 높이고 조직 전반에서 유지보수 활동의 가시성을 향상할 수 있습니다.
체계적인 예방 유지보수 체크리스트를 도입한 조직은 다양한 운영상의 이점을 얻을 수 있습니다. 대표적인 이점은 다음과 같습니다.
제조업에서는 적절한 절차에 따라 생산 설비를 정기적으로 점검하기 위해 예방 유지보수 체크리스트를 사용합니다. 유지보수 담당자와 장비 운영자는 표준화된 절차를 기반으로 체크리스트를 작성하고 이를 철저히 준수하여 신뢰성, 안전성 및 생산 효율성을 높입니다.
제조 시설은 자산의 다운타임이 생산 중단으로 이어질 수 있는 복잡하고 상호 연결성이 높은 시스템으로 운영되는 경우가 많습니다. 예방 유지보수 체크리스트는 유지보수 팀이 마모와 손상을 조기에 발견하고, 고장과 다운타임으로 이어지기 전에 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 또한 체크리스트를 사용하면 작업 수행자가 누구인지와 관계없이 유지보수 작업을 일관되게 수행할 수 있습니다.
시설 관리에서는 예방 유지보수 체크리스트를 통해 시설 관리자가 직원에게 안전한 작업 환경을 제공하고 긴급 수리와 관련된 시설 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다.
현대의 시설은 제조 생산 라인과 마찬가지로 일상적인 운영을 지원하기 위해 상호 연결성이 높은 시스템에 의존합니다. 예방 유지보수 체크리스트는 이러한 자산의 신뢰성, 안전성 및 규정 준수 상태를 지속적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
예방 유지보수 체크리스트는 안전성과 규정 준수뿐 아니라 직원, 입주자 및 고객에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 유지보수 담당자를 지원합니다. 예방 유지보수 체크리스트에는 실내 이용자의 쾌적한 환경을 유지하는 데 중요한 온도 조절기 점검, 전구 교체 및 환기 시스템 점검과 같은 작업이 포함되는 경우가 많습니다.
운송 및 차량 관리 분야에서 유지보수 관리자는 자신이 관리하는 차량과 운송 자산의 신뢰성을 높이기 위해 예방 유지보수 체크리스트를 사용합니다. 체크리스트는 차량 점검, 정비 및 유지보수 활동 기록 절차를 표준화하여 운영 비용을 절감하고 안전성과 차량 가동률을 높이는 데 도움이 됩니다.
차량 유지보수 담당자가 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 차량 고장을 예방하는 것입니다. 차량 고장은 배송 일정을 지연시키고 운영 비용을 증가시키며 고객 서비스에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예방 유지보수 체크리스트는 엔진, 제동 시스템, 변속기 오일 및 기타 구성 요소를 정기적으로 점검하여 고장으로 이어지기 전에 문제를 조기에 발견할 수 있도록 지원합니다.
의료 분야에서는 예방 유지보수 체크리스트를 통해 의료 장비, 시스템 및 시설의 안전성, 신뢰성 및 관련 규정 준수 상태를 유지합니다. 의료 장비의 고장은 환자의 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예방 유지보수 체크리스트는 운영과 장비의 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
의료 분야에서는 장비 오작동이나 절차 미준수로 인해 부정확한 결과가 발생하거나 치료가 지연될 수 있으며, 환자에게 피해를 줄 수도 있습니다. 예방 유지보수 체크리스트는 정기적인 교정 점검, 성능 테스트 및 안전 점검을 통해 유지보수 담당자가 장비를 사용하기 전에 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있도록 지원합니다.
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