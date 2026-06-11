예방 유지보수(PM)는 예기치 않은 장비 고장과 계획되지 않은 다운타임을 방지하는 데 도움이 되는 사전 예방적 유지보수 전략입니다. 예방 유지보수는 계획된 유지보수의 한 유형으로 분류되며, 효과적인 시설 관리 프로그램의 핵심 요소입니다. 예방 유지보수는 핵심 비즈니스 프로세스에 대규모의 복잡한 자산이 필요한 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다.

기업 차원의 예방 유지보수 계획은 일반적으로 개별 자산의 유지보수 계획보다 범위가 넓으며, 생산 시설이나 제조 공장 전체의 유지보수를 포함하는 경우가 많습니다. 이러한 환경에서 예방 유지보수 작업에는 냉난방 및 공조(HVAC) 시스템, 전기 시스템 및 생산 라인 설비에 대한 정기적인 점검이 포함됩니다.

효과적인 예방 유지보수를 수행하는 현대의 유지보수 팀은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 같은 새로운 기술을 활용하여 워크플로를 간소화하고 운영 효율성을 높입니다. 이러한 툴을 활용하면 유지보수 담당자는 비용이 많이 드는 수리나 생산 차질로 이어지기 전에 문제를 사전에 발견하고 해결할 수 있습니다.