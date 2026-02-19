사전 예방 유지보수란 무엇인가요?

사전 예방 유지보수 전략을 도입하는 조직은 일반적으로 다양한 자산 유지보수 방식의 요소를 결합하여, 조직의 요구에 맞는 하나의 통합된 접근 방식으로 운영합니다.

효과적인 사전 예방 유지보수 전략은 과거 데이터를 기반으로 한 구체적인 유지보수 계획에서 시작됩니다. 그 다음 조직은 자산의 기능이 핵심 비즈니스 프로세스에 얼마나 중요한지, 그리고 해당 자산의 고장이 계획되지 않은 다운타임을 얼마나 유발할 가능성이 있는지를 기준으로 자산의 우선순위를 정합니다.

이러한 최신 데이터 기반 접근 방식은 팀이 과거보다 더 이른 시점에 장비 고장의 잠재적 원인을 파악하고, 비용이 많이 드는 긴급 수리가 필요해지기 전에 선제적으로 대응할 수 있도록 도와줍니다.

일반적으로 사전 예방 유지보수 프로그램은 디지털 워크플로를 생성하고, 작업 지시를 자동화하며, 자산 가동 시간을 높이는 소프트웨어 솔루션인 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)에 기반합니다.