사전 예방 유지보수란 무엇인가요?

사전 예방 유지보수는 자산에서 문제가 오작동이나 고장으로 이어지기 전에, 그 문제를 미리 찾아내고 해결하는 데 초점을 맞춘 전략적 유지보수 방식입니다.
사전 예방 유지보수 전략을 도입하는 조직은 일반적으로 다양한 자산 유지보수 방식의 요소를 결합하여, 조직의 요구에 맞는 하나의 통합된 접근 방식으로 운영합니다.
효과적인 사전 예방 유지보수 전략은 과거 데이터를 기반으로 한 구체적인 유지보수 계획에서 시작됩니다. 그 다음 조직은 자산의 기능이 핵심 비즈니스 프로세스에 얼마나 중요한지, 그리고 해당 자산의 고장이 계획되지 않은 다운타임을 얼마나 유발할 가능성이 있는지를 기준으로 자산의 우선순위를 정합니다.
이러한 최신 데이터 기반 접근 방식은 팀이 과거보다 더 이른 시점에 장비 고장의 잠재적 원인을 파악하고, 비용이 많이 드는 긴급 수리가 필요해지기 전에 선제적으로 대응할 수 있도록 도와줍니다.
일반적으로 사전 예방 유지보수 프로그램은 디지털 워크플로를 생성하고, 작업 지시를 자동화하며, 자산 가동 시간을 높이는 소프트웨어 솔루션인 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)에 기반합니다.
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성공적인 사전 예방 유지보수 프로그램은 일반적으로 네 가지 핵심 역량을 기반으로 합니다.
조직은 일반적으로 다섯 가지 핵심 사전 예방 유지보수 유형을 기반으로 하며, 각 요소를 조합해 조직에 가장 적합한 유지보수 방식의 조합을 찾아냅니다. 각 유형을 자세히 살펴보겠습니다.
예방 유지보수는 부품이 마모되거나 고장 나기 전에 자산을 선제적으로 관리하여 장비 고장을 예방하는 데 중점을 둔 자산 유지보수 방식입니다.
예방 유지보수 일정 수립은 사전 예방 유지보수 프로그램에서 매우 중요하며, 유지보수 팀이 청소나 윤활과 같은 정기 작업을 보다 효율적으로 계획할 수 있도록 합니다.
CM과 예측 분석에서 얻은 인사이트를 기반으로 체계적인 예방 유지보수 일정을 수립하면, 사전 예방 유지보수 프로그램은 예기치 않은 자산 고장과 계획되지 않은 다운타임을 방지하는 데 도움을 줍니다.
예측 유지보수는 예측 분석과 머신러닝에 기반한 사전 예방 유지보수 유형입니다. 이 방식은 IoT 센서로 수집된 데이터를 활용해 장비, 부품 또는 구성 요소가 언제 고장 날 가능성이 있는지를 예측합니다.
예측 유지보수는 데이터 중심의 자산 유지보수 방식으로, 기술자가 심각한 고장과 계획되지 않은 다운타임을 피할 수 있도록 자산을 적절한 시점에 수리할 수 있게 합니다.
상태 기반 유지보수(CBM)는 자산 상태가 미리 정의된 임계값을 초과할 때 유지보수 작업을 수행하도록 함으로써 예방 유지보수와 예측 유지보수의 요소를 결합한 방식입니다.
예를 들어 CBM을 적용하는 기술자 팀은 자산의 다양한 상태를 지속적으로 모니터링합니다. 이 팀은 IoT 센서가 특정 온도, 윤활 수준 또는 진동 주파수에 도달하면 작업 지시가 자동으로 생성되도록 CMMS를 설정합니다. 이러한 방식은 리소스 배분을 최적화하고, 가장 필요한 곳에 유지보수 작업의 우선순위를 둘 수 있도록 도와줍니다.
신뢰성 중심 유지보수(RCM)는 자산의 전반적인 신뢰성에 초점을 맞추고 예측 유지보수와 예방 유지보수 전략을 유지 관리에 통합하여 자산 고장 가능성을 최소화하는 유지보수 접근 방식입니다.
일반적으로 RCM은 비용이나 리소스 배분과 같은 비즈니스 운영 우선순위와 다른 사전 예방 유지보수 방식보다 더 밀접하게 연계됩니다. 그 결과, 팀이 비즈니스 운영에 필수적인 핵심 자산 유지보수에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
기업은 다양한 이유로 사전 예방 유지보수 전략을 도입합니다. 기업은 일반적으로 최신 디지털 툴과 기술을 활용해 운영 효율성을 높이고자 합니다.
효과적인 사전 예방 유지보수 전략을 도입했을 때 얻을 수 있는 주요 이점을 살펴보겠습니다.
사전 예방 유지보수는 다양한 규모와 산업의 조직이 기존의 노후화된 유지보수 방식을 더 현대적이고 데이터 기반이며 기술적으로 발전된 방식으로 전환하도록 돕습니다.
다섯 가지 산업에서 사전 예방 유지보수를 어떻게 활용하는지 살펴보겠습니다.
제조 산업은 철강, 섬유, 의약품과 같은 완제품으로 원자재를 전환하는 복잡한 공정을 자동화하는 대규모 고가 자산에 크게 의존합니다.
고급 CMMS 플랫폼에서 관리되는 사전 예방 유지보수 절차는 IoT 센서로부터 데이터를 수집하고 즉시 분석할 수 있습니다. 또한 진동 수준이나 장비 온도가 사전 설정된 임계값을 초과하면 유지보수 팀에 알림을 보내고 작업 지시를 자동으로 생성할 수 있습니다.
전력 회사는 풍력 터빈과 수력 발전 댐의 온도, 압력 및 기타 자산 상태와 성능을 모니터링하기 위해 상태 기반 유지보수에 의존합니다.
최신 CMMS 툴이 성능 지표의 이상을 감지하고 기술자를 자동으로 배정해 주기 때문에, 터빈이나 댐과 같은 대형 고가 자산의 유지보수는 더 안전하고 효율적으로 이루어집니다.
열차의 속도가 증가하고 제어 시스템이 더욱 복잡해짐에 따라, 예측 유지보수는 승객 안전을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 방식은 열차 구성 요소와 철도 장비에서 수집된 IoT 센서의 실시간 데이터를 분석하고 이를 과거 데이터와 지속적으로 비교합니다.
제조 산업은 철강, 섬유, 의약품과 같은 완제품으로 원자재를 전환하는 복잡한 공정을 자동화하는 대규모 고가 자산에 크게 의존합니다.
건물 유지보수를 위한 예방 유지보수 일정은 시설 관리자가 다양한 복잡한 자산을 어떻게 점검하고 관리할지에 대해 더 정확한 판단을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이러한 자산에는 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템, 엘리베이터, 창고 등이 포함됩니다.
예방 유지보수 활동은 기술자가 자산을 정기적으로 점검하고 중요한 부품을 고장 발생 전에 교체할 수 있도록 도와주며, 그 결과 시설을 사용하는 사람들에게 더 안전하고 쾌적한 환경을 제공합니다.
고급 CMMS 플랫폼과 기타 사전 예방 유지보수 툴은 복잡한 제조 공정에서 통합 기술을 활용하는 스마트 제조(SM)를 변화시키고 있습니다.
스마트 제조 장비를 추적하는 CMMS는 성능이 사전 설정된 기준에서 벗어나는 시점을 감지하고 부품 또는 구성 요소 교체 일정을 자동으로 생성할 수 있습니다. 자동화는 스마트 제조 유지보수 전반에서 기업 수준의 복잡한 워크플로를 간소화하고 인적 오류를 줄이는 데 기여하고 있습니다.
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1 ITIC hourly cost of downtime report, Information Technology Intelligence Consulting Corporation, 2024년