예방형 유지보수는 주기적으로 예정된 유지보수 활동을 수행하여 예상치 못한 미래의 장애를 예방하는 작업입니다. 간단히 말하면 고장이 나기 전에 고치는 것이라고 할 수 있습니다.
엔지니어는 머신 러닝, 운영 데이터 분석 및 예측 자산 상태 모니터링을 통해 유지보수를 최적화하고 공장 또는 비즈니스 운영에 대한 안정성 위험을 줄일 수 있습니다. 예방 유지보수(예방형 유지보수라고도 함)를 지원하도록 설계된 소프트웨어는 안정적인 운영을 보장하고, 보증 준수를 보장하며, 생산에 영향을 미치는 문제가 발생하기 전에 이를 해결하는 데 도움이 됩니다.
예방 유지보수에는 크게 4가지 유형이 있습니다. 각 유형은 계획된 유지보수라는 개념을 중심으로 구축되었지만, 비즈니스 운영 목적에 따라 구성 및 일정이 모두 다릅니다.
사용량 기반 예방 유지보수는 자산의 실제 활용도에 따라 트리거됩니다. 이러한 유형의 유지보수는 자산의 일일 평균 사용량 또는 환경 조건에 대한 노출을 고려하여 향후 검사 또는 유지보수 작업의 기한을 예측하는 데 사용합니다.
일정/시간 기반 예방 유지보수는 일정 간격에 따라 예약된 시간에 수행됩니다. 기한이 다가오고 필요한 작업 주문이 생성되면 유지보수 작업이 트리거됩니다.
예측 유지보수는 장애가 발생하기 전에 시정 유지보수 작업을 예약하도록 설계되었습니다. 팀은 유지보수를 수행해야 하는 시기를 예측하기 위해 먼저 장비의 상태를 확인해야 합니다. 그런 다음 예기치 않은 장비 고장을 방지하기 위해 유지보수 작업을 예약합니다.
처방적 유지보수는 장애가 발생할 시기뿐만 아니라 장애가 발생하는 이유도 알려줍니다. 이러한 유형의 유지보수는 운영에 대한 위험을 완화하기 위해 다양한 옵션과 잠재적 결과를 분석하고 결정하는 데 도움이 됩니다.
산업 현장은 비용이 많이 들고 시간을 낭비하는 기계 고장으로부터 벗어나 완전한 생산성을 유지하기 위해 정기적으로 예정된 유지 보수에 크게 의존합니다.
'예방 유지 보수'라는 용어는 규정된 활동과 일반 작업을 광범위하게 포괄합니다. 시스템 내의 각 생산 구성 요소에는 일정 수준의 정기적인 서비스가 필요하며 해당 장비에는 일반적으로 최소한 청소와 윤활이 필요합니다. 다른 상황에서는 특정 부품의 대대적인 재조정, 수리 또는 교체를 포함하여 보다 광범위한 서비스가 필요할 수 있습니다.
더 높은 수준에서 예방적 유지 보수에는 다양한 생산 시스템을 수용하는 물리적 공장에 대한 유지 관리를 제공하는 것도 포함됩니다. 이러한 유형의 예방 유지 보수와 관련된 일반적인 작업에는 HVAC 시스템이 양호하게 작동하는지, 모든 전기 시스템이 작동하고 코드 표준을 준수하는지, 필요한 모든 조명이 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 포함됩니다.
예방 유지보수와 예측 유지보수를 완전히 별개의 개체로 간주하려는 경우가 종종 있습니다. 안타깝게도 예방 유지보수와 예측 유지보수라는 단순한 용어로 이 둘의 관계를 정리하려고 한다면 핵심을 놓치게 됩니다.
실제로 예측 유지보수는 예방 유지보수의 보다 진화된 형태입니다. 두 가지 유형 모두 기계적 고장을 사전에 예측하고 예방하려고 노력합니다. 그러나 예측 유지보수는 이 개념을 한 단계 더 발전시킵니다.
하나의 산업용 장비를 예로 들어 보겠습니다. 해당 장비에 대한 예방 유지보수를 수행하는 경우 해당 장비의 제조업체 및 모델에 대한 일반적인 정보를 사용하여 정기 유지보수를 수행해야 하는 시기를 대략적으로 예측할 수 있습니다. 대략 언제 유지보수가 이루어져야 하는지 알 수 있을 것입니다.
반면에 예측 유지보수는 훨씬 더 정밀하기 때문에 훨씬 더 많은 데이터가 필요합니다. 해당 장비 모델의 예상 수명 주기에 대한 정보는 해당 특정 장치의 성능에 대한 기록 데이터와 결합됩니다. 이러한 추가 데이터를 활용함으로써 예측 유지보수 모델은 운영자에게 시스템 장애 발생 시기를 확실하게 알려주는 강력한 예측을 수행할 수 있습니다.
또한 예측 유지보수를 통해 예정된 수리는 일반 일정이 아닌 정확히 유지보수가 필요하기 전에 이루어지기 때문에 불필요한 수리가 발생하지 않아 유지보수 예산을 줄일 수 있습니다.
예측 유지보수는 IoT와 함께 발전합니다. 기계가 활동과 상태에 대한 지속적인 업데이트를 생성함에 따라 예측 유지보수 모델은 이제 매우 중요한 유지보수 예측을 생성하는 데 필요한 풍부한 데이터를 얻을 수 있습니다.
예방적 유지 관리 전략을 추구하여 자산 활용도를 극대화하고 비용 절감을 달성하세요. 추가 이점: 조직 강화 및 상시 운영.
유지보수 및 검사 일정을 체계적으로 계획하여 자산이 전체 수명 주기를 달성하고 보증이 최신 상태로 유지되도록 합니다.
계획되거나 계획되지 않은 유지보수, 재고 및 예비 부품 비용을 관리합니다. 운영 및 자산에 대한 더 나은 인사이트를 통해 유지보수 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
잘 조직된 노동력은 더 생산적입니다. IBM Maximo는 일정 관리, 공급업체 관리, 워크플로 및 재무 보고를 모두 개선합니다. 이제 종이 서류에 작별을 고하세요.
가동 중단 시간을 줄이고 생산을 최적화하는 상시 운영을 위해 자산 라이프사이클 초기에 수리를 식별합니다.
예방 유지보수(Preventive Maintenance)와 반응형 유지보수와 구분하는 중요한 요소는 바로 타이밍입니다. 반응형 유지보수는 RTF(Run-to-fail, 고장날 때 까지 운영하는 방식) 정책을 채택하므로 한 장비가 고장날 때까지 유지보수가 발생하지 않습니다. 그러나 필요한 경우에는 가능한 한 신속하게 복구 작업을 해야 합니다. 반면, 예방 유지보수(Preventive Maintenance)는 장비 장애를 예상하여 기계적 고장이 발생하기 전에 시정 조치를 취합니다.
반응형 유지보수가 예방 유지보수(Preventive Maintenance)보다 훨씬 비용이 많이 들 수 있다는 점을 제외하고는 어떤 방법을 선택하든 크게 다르지 않습니다. 자동차 유지보수에 비유하자면, 의무적으로 받아야 하는 정기 서비스를 받지 않은 자동차의 여러 시스템에 걸쳐 심각한 장애가 발생하여 갑자기 광범위하고 비용이 많이 드는 수리가 필요해졌다고 생각해 보세요.
예방 유지보수(Preventive Maintenance) 방법을 도입하면 정기 서비스 작업 예산을 책정해야 하고 컴퓨터화된 유지보수 시스템(Computerized Maintenance Management System, CMMS)을 채택해야 할 수도 있지만 일반적으로 산업 환경에서는 그만한 가치가 있습니다. 특히, 계획에 없었던 수리로 운영 차질이 생기면 즉시 생산이 중단되거나 손실이 발생할 수 있기 때문입니다.
점점 더 많은 기업이 운영에 AI와 IoT 기술을 도입하면서 산업 부문을 이끄는 자산과 활동을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 예방 유지보수의 미래를 평가하는 관점에서 볼 때, 원격 모니터링과 분석 모델링의 사용은 이미 예방 유지보수 작업을 실행하는 데 할당되는 리소스의 양을 순수하게 감소시키는 결과를 가져왔습니다.
자산 관점에서 볼 때 제조업체는 오늘날의 AI 및 IoT 솔루션을 통해 가능해진 보다 광범위한 데이터 수집 및 분석을 통해 운영 및 제품의 안정성을 개선하는 귀중한 데이터를 얻을 수 있었습니다. 자산 운영자는 운영에 배포하는 자산의 품질을 진정으로 이해할 수 있으며, 실적이 저조한 자산을 운영에서 제거하고 궁극적으로 다운타임과 비용을 줄이는 새로운 자산 라이프사이클 전략을 추진할 수 있습니다.
