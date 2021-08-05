점점 더 많은 기업이 운영에 AI와 IoT 기술을 도입하면서 산업 부문을 이끄는 자산과 활동을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 예방 유지보수의 미래를 평가하는 관점에서 볼 때, 원격 모니터링과 분석 모델링의 사용은 이미 예방 유지보수 작업을 실행하는 데 할당되는 리소스의 양을 순수하게 감소시키는 결과를 가져왔습니다.

자산 관점에서 볼 때 제조업체는 오늘날의 AI 및 IoT 솔루션을 통해 가능해진 보다 광범위한 데이터 수집 및 분석을 통해 운영 및 제품의 안정성을 개선하는 귀중한 데이터를 얻을 수 있었습니다. 자산 운영자는 운영에 배포하는 자산의 품질을 진정으로 이해할 수 있으며, 실적이 저조한 자산을 운영에서 제거하고 궁극적으로 다운타임과 비용을 줄이는 새로운 자산 라이프사이클 전략을 추진할 수 있습니다.