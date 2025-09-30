계획된 유지보수란 무엇인가요?

게시일: 2023년 12월 17일
기고자: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
계획된 유지보수는 자산의 유지, 수리 또는 교체에 필요한 유지보수 작업과 도구 및 예비 부품과 같은 리소스를 식별하고 설명하는 것입니다.
이름에서 알 수 있듯이 계획된 유지보수는 조직의 자산 관리 프로그램의 일환으로 유지보수 활동을 미리 준비하는 것을 의미합니다. 이는 유지보수 팀이나 개인이 고급 계획을 활용하지 않고 문제를 해결해야 하는 계획되지 않은 유지보수와 대조됩니다.
계획된 유지보수의 이점은 예상치 못한 장비 고장으로 인한 예기치 못한 다운타임과 비용을 최소화하고, 자산의 수명을 연장하며, 작업장 안전을 개선하는 것 등 다양합니다.
모든 장비, 기계 또는 제조 시설이 항상 최적의 상태로 작동한다면 유지보수가 필요하지 않습니다. 그러나 현실 세계에서는 아무리 잘 만들어진 제품이라도 마모되고 파손될 수 있으므로 서비스를 계속 유지하려면 상태 조절, 부품 교체 및 수리가 필요합니다.
1700년대 1차 산업혁명 당시에는 기계가 고장 난 후에야 수리가 이루어지는 '고장 유지보수'(교정 유지보수 또는 사후 대응 유지보수라고도 함)가 지배적인 유지보수 형태였습니다. 산업 공학 전문가들의 한 보고서에 따르면, 이 시대의 기계는 비교적 단순하고 전문가의 수리가 필요하지 않았기 때문에 이는 당시에는 "가장 쉽고 자연스러운 유지보수 방법"이었습니다.1
그러나 1800년대 후반에 시작된 2차 산업혁명으로 기계가 더욱 복잡해지면서 산업계 일부에서는 고장 유지보수가 계획 유지보수로 대체되었습니다. 1919년 포드 자동차 회사에서 발행한 매뉴얼에서 독자들에게 "모든 수리 또는 조정은 필요성을 발견하는 즉시 처리하는 습관을 들이라"고 지시했는데, 그 이유는 "주의를 기울이면 시간이 거의 걸리지 않고 지연이나 사고 가능성을 피할 수 있기 때문"입니다.1
오늘날 조직이 계획된 유지보수를 수행하지 않을 경우, 즉 자산의 성능 저하나 오작동을 예상하고 사전에 대처하여 장비와 공장을 정상 작동 상태로 유지하지 않을 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 계획되지 않은 유지보수를 수행해야 할 수 있으며, 이는 계획된 유지보수보다 더 스트레스가 많고 노동 집약적이며 비용이 많이 들 수 있습니다. 예를 들어, 유지보수 팀은 긴 리드 타임을 피하기 위해 다른 때보다 더 많은 비용을 지불하고 필요한 부품을 서둘러 확보할 수 있습니다. 한편, 계획되지 않았거나 예정에 없던 유지보수와 관련된 예기치 않은 다운타임은 생산성 및 매출 손실로 인해 기업의 수익에 더 큰 타격을 줄 수 있습니다. Forrester와 IBM®이 100개 대기업을 대상으로 실시한 설문조사(PDF)에 따르면 계획되지 않은 다운타임은 계획된 다운타임보다 분당 35% 더 많은 비용이 발생하는 것으로 나타났습니다.
회사가 계획된 유지보수 프로그램을 운영하지 않는다면 작업장 안전에도 영향을 미칠 수 있습니다. 장비 고장은 미국 산업안전보건청에서 작성한 작업장 사고 보고서에서 수천 번 언급되었습니다.2 계획된 유지보수를 통해 작업장 사고와 직원의 부상을 유발하는 장비 고장을 예방할 수 있습니다.
계획된 유지보수에는 여러 가지 유지보수 전략이 포함됩니다. 계획된 유지보수의 유형은 다음과 같습니다.
예방적 유지보수는 장비 고장을 방지하고 가동 시간을 극대화하기 위한 작업을 수행하는 데 중점을 둡니다. 이러한 유지보수 작업은 유지보수 일정에 따라 수행될 수 있으며 장비 청소, 오일 교환 또는 장비 윤활, 교체 부품 설치와 같은 정기적인 유지보수 작업을 포함합니다.
예방 유지보수의 일종으로 간주되는 예측 유지보수는 상태 기반 모니터링에 중점을 둡니다. 기업은 예측 유지보수를 통해 센서에서 데이터를 수집하고 고급 분석 도구 및 프로세스를 적용하여 실시간으로 문제를 감지할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 유지보수 접근 방식을 통해 조직은 문제를 적시에 해결하여 장비 다운타임의 장기화와 같은 비용이 많이 드는 문제를 방지하는 동시에 자산의 수명을 연장할 수 있습니다.
신뢰성 중심 유지보수는 장비 가동 시간을 극대화하는 동시에 자산 교체 필요성을 줄여 유지보수 비용을 절감하는 것을 목표로 하는 고도로 맞춤화된 유지보수 프로세스입니다. 최적의 상태를 유지하기 위해 특정 유지보수 필요성과 요구 사항에 따라 모든 자산을 다르게 처리합니다. 이는 가장 중요한 자산을 우선시합니다.
Run-to-Failure 유지보수는 자산 수명이 다할 때까지 장비를 의도적으로 작동하는 것입니다. 때때로 사후 대응 유지보수의 일종으로 간주되기도 하지만, 일부 사후 대응 유지보수 방식이 일상적인 유지보수 프로그램에 포함되지 않는 경우, Run-to Failure 유지보수가 계획 프로세스의 일부가 될 수 있습니다. 예를 들어 시설 관리자는 장애 발생 시 자산을 교체하는 것이 비용이 덜 들기 때문에 자산에 대한 예방 유지보수를 의도적으로 포기할 수 있습니다. 이러한 경우 시설 관리자의 Run-to Failure 유지보수 계획에는 교체 자산을 미리 사용할 수 있도록 하고 유지보수 팀이 설치 프로세스를 문서화하고 이해하도록 하는 것이 포함될 수 있습니다.
유지보수 소프트웨어는 성공적인 계획된 유지보수 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)의 기원은 1960년대에 기술자들이 유지보수 작업을 추적하기 위해 펀치 카드와 IBM 메인프레임을 사용하던 시절로 거슬러 올라갑니다. 1970년대에 펀치 카드는 CMMS에 입력되는 유지보수 체크리스트로 대체되었습니다.
결국 CMMS 기술은 웹 기반 연결을 활용하도록 발전했으며 그 기능은 모바일 장치로 확장되었습니다. 오늘날의 CMMS는 클라우드 기반으로, 워크플로 가시성 제공, 유지보수 팀 배포를 효율적으로 관리하여 비용 절감, 안전 문제 및 사고를 분석하여 안전 예방 조치를 알리는 등의 영역에서 더 빠른 기능을 제공합니다.
자산 집약적인 조직은 CMMS 외에도 자산 성능 관리(APM) 솔루션도 사용합니다. 이러한 솔루션은 원격 모니터링과 인공 지능 기반 분석을 통해 자산 관리 인사이트를 제공하고 예측 유지보수를 지원하여 자산 수명 주기를 연장합니다.
CMMS 및 APM과 같은 솔루션은 조직이 핵심 성과 지표(KPI)를 달성하고 궁극적으로 수익성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
운영 데이터 및 분석에서 얻은 자산 상태 인사이트를 기반으로 하는 상태 기반 예측 유지보수를 통해 자산 안정성을 개선합니다.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.
1 "유지보수 관리 전략의 역사적 개요: 4차 산업혁명에 따른 고장 정비에서 예측 정비로의 발전." (ibm.com 외부 링크) 산업 공학 및 운영 관리에 관한 국제 회의 간행물, 체코 플젠, 2019년 7월 23-26일.
²사고 검색 결과. (ibm.com 외부 링크) 직업 안전 보건국, 2023년 12월 8일.