계획된 유지보수란 무엇인가요?

모든 장비, 기계 또는 제조 시설이 항상 최적의 상태로 작동한다면 유지보수가 필요하지 않습니다. 그러나 현실 세계에서는 아무리 잘 만들어진 제품이라도 마모되고 파손될 수 있으므로 서비스를 계속 유지하려면 상태 조절, 부품 교체 및 수리가 필요합니다.

1700년대 1차 산업혁명 당시에는 기계가 고장 난 후에야 수리가 이루어지는 '고장 유지보수'(교정 유지보수 또는 사후 대응 유지보수라고도 함)가 지배적인 유지보수 형태였습니다. 산업 공학 전문가들의 한 보고서에 따르면, 이 시대의 기계는 비교적 단순하고 전문가의 수리가 필요하지 않았기 때문에 이는 당시에는 "가장 쉽고 자연스러운 유지보수 방법"이었습니다.1

그러나 1800년대 후반에 시작된 2차 산업혁명으로 기계가 더욱 복잡해지면서 산업계 일부에서는 고장 유지보수가 계획 유지보수로 대체되었습니다. 1919년 포드 자동차 회사에서 발행한 매뉴얼에서 독자들에게 "모든 수리 또는 조정은 필요성을 발견하는 즉시 처리하는 습관을 들이라"고 지시했는데, 그 이유는 "주의를 기울이면 시간이 거의 걸리지 않고 지연이나 사고 가능성을 피할 수 있기 때문"입니다.1

오늘날 조직이 계획된 유지보수를 수행하지 않을 경우, 즉 자산의 성능 저하나 오작동을 예상하고 사전에 대처하여 장비와 공장을 정상 작동 상태로 유지하지 않을 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 계획되지 않은 유지보수를 수행해야 할 수 있으며, 이는 계획된 유지보수보다 더 스트레스가 많고 노동 집약적이며 비용이 많이 들 수 있습니다. 예를 들어, 유지보수 팀은 긴 리드 타임을 피하기 위해 다른 때보다 더 많은 비용을 지불하고 필요한 부품을 서둘러 확보할 수 있습니다. 한편, 계획되지 않았거나 예정에 없던 유지보수와 관련된 예기치 않은 다운타임은 생산성 및 매출 손실로 인해 기업의 수익에 더 큰 타격을 줄 수 있습니다. Forrester와 IBM®이 100개 대기업을 대상으로 실시한 설문조사(PDF)에 따르면 계획되지 않은 다운타임은 계획된 다운타임보다 분당 35% 더 많은 비용이 발생하는 것으로 나타났습니다.

회사가 계획된 유지보수 프로그램을 운영하지 않는다면 작업장 안전에도 영향을 미칠 수 있습니다. 장비 고장은 미국 산업안전보건청에서 작성한 작업장 사고 보고서에서 수천 번 언급되었습니다.2 계획된 유지보수를 통해 작업장 사고와 직원의 부상을 유발하는 장비 고장을 예방할 수 있습니다.