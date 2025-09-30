상태 기반 유지보수란 무엇인가요?

상태 기반 유지보수(CBM)는 자산 또는 장비의 모니터링을 통해 유지보수 작업이 필요한 시기를 결정하는 예방 유지보수 전략입니다.

CBM은 센서 및 기타 모니터링 장비를 사용하여 장비의 성능에 대한 데이터를 수집합니다. 그런 다음 알고리즘, 머신 러닝, AI를 사용하여 수집된 데이터를 분석하여 유지보수 문제를 암시할 수 있는 패턴과 이상 징후를 식별합니다.

과거에는 정해진 일정에 따라 또는 장비에 장애가 발생한 경우에만 유지보수를 수행했기 때문에 비용이 많이 들고 비효율적인 유지보수 관행(예: 예기치 않은 다운타임 및 긴급 수리)을 초래하는 경우가 많았습니다. 그러나 상태 기반 유지보수는 유지보수 관리에 대한 보다 새롭고 발전된 접근 방식을 제공합니다.

CBM은 미리 정해진 일정에 따라 유지보수를 수행하거나 장비가 고장날 때까지 대신 실시간 데이터를 사용하여 유지보수 요구 사항을 파악하므로 보다 효율적이고 경제적인 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다.