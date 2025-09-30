전문화와 글로벌 공급망으로 인해 장비 제작자와 최종 사용자가 분리되기 전에는 물리적 자산을 구축한 사람이 해당 자산을 사용하는 사람이었기 때문에 고유한 부품에 대한 이해도가 높았던 경우가 많았습니다. 전문화가 진행되고 제품 제작자가 더 이상 최종 사용자가 아니게 되면서, 물리적 자산의 고객은 기계의 부품을 이해하고 해결하기 위한 더 포괄적이고 전략적인 방법론이 필요해졌습니다.

이는 일반적으로 RCM의 근원지로 여겨지는 항공 산업에서 특히 두드러지는 중요한 사안이었습니다. 1960년대에 비행기 추락률이 가속화되면서 항공 업계는 치명적인 추락 사고를 예방할 만큼 충분히 주기적으로 수행되지 않았던 정비 방식을 바꿔야 했습니다. 업계에서는 발생할 가능성이 있는 오류를 파악하는 데 도움이 필요했으며 접근 방식을 변경해야 했습니다. 특정 일정에 따라 개입이 이루어지는 시간 기반 유지보수는 더 이상 작동하지 않았습니다. 일부 연구에서는 유지보수에 소요되는 시간과 비용을 줄이면서 더 전략적으로 관리하면 성과를 개선할 수 있다는 사실이 입증되어 더욱 효율적인 접근 방식이 가능함을 시사했습니다.

사실 신뢰성 중심 유지보수라는 명칭은 1978년 장비 유지보수에 대한 새로운 접근 방식을 통해 항공기 안전성을 개선하기 위한 새로운 프로세스를 체계화하고자 했던 United Airlines에 관한 놀란과 힙(Nolan and Heap)의 보고서에서 유래했습니다. 이 보고서의 영향은 매우 오래 지속되어 거의 모든 RCM 접근 방식이 놀란과 힙의 보고서에서 확립한 미국자동차공학회(Society of Automotive Engineers) JA1011 표준을 떠올리게 합니다.

이제 RCM은 제조 공정 중 유지보수를 실행하는 지능적이고 비용 효율적인 방법으로서 거의 모든 산업으로 확산되었습니다.