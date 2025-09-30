상태 모니터링이란 무엇인가요?

귀하의 조직 및/또는 유지 관리 팀은 상태 모니터링 프로그램을 구현하기 위해 다양한 기술과 도구를 사용할 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 다음과 같습니다:

전자기 모니터링

전자기 모니터링은 필드 왜곡과 와전류 변화를 측정하여 부식, 균열, 약점 및 기타 결함을 찾아냅니다. 기술자는 자산의 표면 벽과 튜브에 자기장을 적용하여 표면 재료 및 특징의 결함을 식별합니다.



적외선 서모그래피



적외선 열화상 측정은 열화상을 사용하여 과열 및 기타 온도 관련 문제를 감지하는 일종의 비파괴 테스트입니다. 열화상 카메라를 사용하여 물체/표면에서 방출되는 적외선을 캡처하고 이를 시각적 이미지(또는 열분석도)로 변환합니다. 조직은 주로 모터 모니터링, 베어링 검사, 가스, 슬러지 또는 액체 레벨 확인에 이러한 유형의 CBM을 사용합니다.

레이저 간섭 측정



레이저 간섭계는 레이저로 생성된 빛의 파장을 활용하여 자산의 베이스라인 파동 변위의 변화를 측정합니다. 유지보수 기술자는 간섭계를 사용하여 표면 및 지하 재료의 부식 및 구멍과 같은 결함을 나타내는 간섭 패턴을 측정합니다.

오일 분석



오일 분석은 자산에서 오일의 특성(예: 점도, 산도 등)을 평가하여 오염 물질 또는 마모 입자를 감지합니다. 일반적으로 장비에서 윤활유 샘플을 수집하여 분석을 위해 실험실로 보내는 작업이 포함됩니다. 오일 분석은 엔진, 기어박스, 유압 시스템과 같은 자산을 모니터링하는 데 유용할 수 있습니다.

진동 모니터링



진동 모니터링(또는 진동 분석)은 진동 센서를 사용하여 자산의 진동 주파수를 측정하고 문제를 나타낼 수 있는 이상 징후를 감지합니다. 예를 들어, 회전하는 자산(예: 모터 및 펌프)은 노후화됨에 따라 더 강렬하고 큰 소리로 진동하는 경향이 있으므로 진동의 변화를 측정하면 자산이 고장 나기 전에 마모 및 손상을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 진동 데이터는 정렬 불량, 불균형, 베어링 마모 또는 고장, 구부러진 샤프트, 느슨한 구성 요소 등 다양한 문제를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.



음향 방출 테스트



음향 방출 테스트는 일종의 진동 분석이지만 충격과 균열을 찾기 위해 훨씬 더 높은 주파수의 소리를 사용합니다. 소리 패턴은 문제나 임박한 고장을 나타낼 수 있는 비정상적인 소음이나 진동의 존재를 나타냅니다. 이 기술은 모터, 펌프, 팬과 같은 회전 장비의 결함을 감지하는 데 특히 유용합니다.

초음파 분석



초음파 분석(초음파 테스트라고도 함)은 고주파 음파를 사용하여 장비의 누출, 균열 또는 결함을 감지합니다. 자산 감소를 결정하기 위해 접촉(구조물 기반) 및 비접촉(항공) 데이터 수집 기술을 모두 사용합니다. 접촉 방식은 일반적으로 고주파 소리를 발생시키는 윤활 문제, 기어 손상, 로터 바 파손과 같은 기계적 문제를 감지하는 데 사용됩니다. 비접촉 방법은 압축 가스 시스템의 압력 및 진공 누출과 같이 저주파 소리를 생성하는 경향이 있는 문제를 감지할 수 있습니다.

모터 회로 분석(MCA)



모터 테스트라고도 하는 모터 회로 분석은 전압 또는 전류 기반 평가를 사용하여 모터 고장을 일으킬 수 있는 전기 불균형을 찾아내고 절연 성능 저하를 측정합니다. MCA는 주로 전기 모터를 모니터링하는 데 사용됩니다.

상태 모니터링에는 육안 검사 및 성능 테스트와 같은 다른 방법도 사용할 수 있습니다. 당연히 각 기술에는 장단점이 있으므로 부서에 가장 적합한 선택은 리소스, 장비, 환경 및 조직의 요구 사항에 따라 달라집니다.