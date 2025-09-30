자산 라이프사이클 관리란 무엇인가요?

자산 라이프사이클 관리의 목표는 항상 새로운 물리적 또는 디지털 자산의 문제를 모니터링하고 예방형 유지보수를 수행하여 성능을 극대화하는 것입니다. 엔터프라이즈 자산 관리 시스템 또는 EAM 은 이를 달성하기 위한 가장 선호되고 효과적인 방법으로 빠르게 자리 잡았습니다.

엔터프라이즈 자산 관리(EAM)

EAM은 소프트웨어, 시스템 및 서비스를 결합하여 자산 수명을 연장하고 생산성을 높이는 자산 라이프사이클 관리 방법입니다. 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 자산을 실시간으로 모니터링하고 필요한 경우 유지보수를 권장하는 EAM의 일반적인 구성 요소입니다. 최고 성능의 EAM 시스템은 자산의 성능을 모니터링할 뿐만 아니라 자산 구매 시기, 유지보수 비용과 같은 중요한 정보를 포함한 자산 활동의 과거 기록도 유지합니다.

전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)

전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 조직의 유지보수 작업 데이터베이스를 유지 및 관리하고 자산 수명을 연장하는 데 도움이 되는 자산 관리 소프트웨어의 일종입니다. 많은 업계에서는 전체 유지보수 생태계는 물론 EAM의 구성 요소로 CMMS를 사용하고 있습니다. 제조, 석유 및 가스 생산, 발전, 건설 및 운송 산업 등이 그 예입니다.

자산 추적

기술의 발전에 따라 자산을 추적하고 성능과 위치를 실시간으로 측정하는 것이 자산 라이프사이클 관리의 중요한 부분이 되었습니다. 자산 추적 시스템의 유형에는 무선 주파수 식별 태그(RFID), QR 코드, WiFi 및 위성 위치 확인 시스템(GPS)이 있습니다.

무선 주파수 식별 태그(RFID): RFID 태그는 무선 주파수 신호와 Bluetooth 기술을 사용하여 자산에 대한 다양한 정보를 브로드캐스팅하는 자산에 부착되는 작은 태그입니다. 자산, 정확한 실내 위치 및 기타 풍부한 중요한 데이터와 함께 환경의 온도와 습도를 전송할 수 있습니다.

WiFi 지원 추적: WiFi 지원 추적 시스템은 자산에 부착된 태그를 사용하여 로컬 WiFi 네트워크를 통해 정보를 브로드캐스트합니다. RFID와 마찬가지로 WiFi 지원 추적은 자산이 실내에 있고 WiFi 네트워크 범위 내에 있는 경우에만 효과적입니다.

QR 코드: QR 코드는 이전 버전인 범용 바코드에 비해 크게 업그레이드되었습니다. 바코드와 마찬가지로 자산에 관한 풍부한 정보를 빠르고 쉽게 제공할 수 있지만, 바코드와 달리 2차원이므로 스마트폰과 같은 일반적인 기기로 어느 각도에서나 판독할 수 있습니다.

위성 위치 확인(GPS): 많은 기업이 위성 위치 확인 시스템을 활용하여 이동 중인 자산의 위치를 모니터링합니다. 추적기는 자산에 배치되어 범지구 위성 항법 시스템(GNSS) 네트워크와 통신합니다. 관리자는 추적기를 통해 신호를 위성으로 전송함으로써 전 세계 어디서나 실시간으로 자산의 위치를 확인할 수 있습니다.