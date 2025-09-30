자산 라이프사이클 관리란 무엇인가요?

자산 라이프사이클 관리는 자산의 수명을 연장하고 효율성을 높이기 위해 고안된 다양한 전략을 결합합니다. 오늘날 많은 접근 방식은 자산 상태와 실시간 성능을 모니터링하고 필요한 경우 예방형 유지보수를 수행하기 위해 사물인터넷(IoT)에 의존합니다.
자산은 조직에 유용하거나 가치 있는 것으로 정의됩니다. 이 용어에는 인프라 및 장비, 자본(돈), 인력과 같은 물리적 자산과 비물리적 자산이 모두 포함됩니다. 자산 라이프사이클은 소유자가 자산을 유효 기간 동안 구매, 보관, 활용 및 유지 관리하는 엔드투엔드 프로세스를 의미합니다.
조직은 여러 가지 방법을 활용하여 자산 상태를 추적합니다. 많은 기업이 인터넷에 연결된 센서(사물인터넷 또는 IoT)에서 제공하는 데이터를 활용하여 자산 성능을 실시간으로 모니터링합니다. 전반적인 유지보수 전략의 일환으로서 자산 유지보수는 유지보수 비용을 줄이고, 자산 수명을 연장하며, 계획되지 않은 가동 중단 시간을 방지하기 위해 정기적으로 수행됩니다.
대부분의 조직은 네 가지 핵심 단계에 따라 자산 라이프사이클 관리 접근 방식을 구현합니다.
첫 번째 단계에서 이해관계자는 자산의 필요성, 조직에 대한 예상 가치 및 예상 비용을 평가합니다. 자산을 운영하고 유지 관리하는 방법에 대한 계획을 수립하고, 자산 취득과 관련된 모든 위험을 신중하게 고려합니다. 위험은 자산과 조직의 유형에 따라 달라질 수 있지만, 일반적으로 자산을 이중화할 수 있는 기술 발전 가능성, 즉 고장 및/또는 교체 가능성, 연료 및/또는 부품과 같이 자산을 운영하는 데 필요한 리소스의 가용성 등이 포함됩니다.
가치 평가: 조직이 보유한 자산의 전반적인 가치를 주의 깊게 측정하는 것이 중요합니다. 이를 위해 의사 결정권자는 자산의 예상 수명과 시간 경과에 따른 예상 성과를 고려해야 합니다. 오늘날 사물인터넷(IoT)을 통해 제공되는 정보의 양이 방대해지면서, 계획 단계의 가치 평가 부분에서 점점 더 중요해지고 있는 한 가지 기술은 고려 중인 자산의 디지털 트윈을 만드는 것입니다.
디지털 트윈 생성: 디지털 트윈은 운영자가 시뮬레이션을 기반으로 테스트를 실행하고 성능을 예측할 수 있도록 자산을 가상으로 표현한 형태입니다. 의사 결정권자는 훌륭한 디지털 트윈을 통해 자산이 적용되는 조건에서 얼마나 잘 작동할 것인지 알아볼 수 있습니다. Mind Commerce의 최근 보고서(2)에 따르면, 디지털 트윈 기술은 고급 자산 모니터링 기능을 통해 '커넥티드 IoT 시대'에 비즈니스의 기반을 형성하면서 가까운 미래에 비즈니스의 필수 요소로 부상할 것으로 전망됩니다.
다음 단계는 자산의 구매, 운송 및 설치입니다. 이 단계에서 고려해야 할 가장 중요한 부분 중 하나는 새로운 자산이 더 큰 조직의 전체 생태계 내에서 어떻게 작동할 것인가 하는 문제입니다. 자산이 운영될 때 다른 자산과 어떻게 통합될까요? 조직의 기존 재고 관리 계획과 어떻게 조화를 이룰 수 있을까요? 데이터는 어떻게 공유될까요? 자산을 최적화하고 최고 수준의 성능을 유지하기 위한 전체 계획의 일환으로 이러한 모든 질문에 답해야 합니다.
자산 라이프사이클 관리의 목표는 항상 새로운 물리적 또는 디지털 자산의 문제를 모니터링하고 예방형 유지보수를 수행하여 성능을 극대화하는 것입니다. 엔터프라이즈 자산 관리 시스템 또는 EAM은 이를 달성하기 위한 가장 선호되고 효과적인 방법으로 빠르게 자리 잡았습니다.
엔터프라이즈 자산 관리(EAM)
EAM은 소프트웨어, 시스템 및 서비스를 결합하여 자산 수명을 연장하고 생산성을 높이는 자산 라이프사이클 관리 방법입니다. 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 자산을 실시간으로 모니터링하고 필요한 경우 유지보수를 권장하는 EAM의 일반적인 구성 요소입니다. 최고 성능의 EAM 시스템은 자산의 성능을 모니터링할 뿐만 아니라 자산 구매 시기, 유지보수 비용과 같은 중요한 정보를 포함한 자산 활동의 과거 기록도 유지합니다.
전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)
전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 조직의 유지보수 작업 데이터베이스를 유지 및 관리하고 자산 수명을 연장하는 데 도움이 되는 자산 관리 소프트웨어의 일종입니다. 많은 업계에서는 전체 유지보수 생태계는 물론 EAM의 구성 요소로 CMMS를 사용하고 있습니다. 제조, 석유 및 가스 생산, 발전, 건설 및 운송 산업 등이 그 예입니다.
자산 추적
기술의 발전에 따라 자산을 추적하고 성능과 위치를 실시간으로 측정하는 것이 자산 라이프사이클 관리의 중요한 부분이 되었습니다. 자산 추적 시스템의 유형에는 무선 주파수 식별 태그(RFID), QR 코드, WiFi 및 위성 위치 확인 시스템(GPS)이 있습니다.
무선 주파수 식별 태그(RFID): RFID 태그는 무선 주파수 신호와 Bluetooth 기술을 사용하여 자산에 대한 다양한 정보를 브로드캐스팅하는 자산에 부착되는 작은 태그입니다. 자산, 정확한 실내 위치 및 기타 풍부한 중요한 데이터와 함께 환경의 온도와 습도를 전송할 수 있습니다.
WiFi 지원 추적: WiFi 지원 추적 시스템은 자산에 부착된 태그를 사용하여 로컬 WiFi 네트워크를 통해 정보를 브로드캐스트합니다. RFID와 마찬가지로 WiFi 지원 추적은 자산이 실내에 있고 WiFi 네트워크 범위 내에 있는 경우에만 효과적입니다.
QR 코드: QR 코드는 이전 버전인 범용 바코드에 비해 크게 업그레이드되었습니다. 바코드와 마찬가지로 자산에 관한 풍부한 정보를 빠르고 쉽게 제공할 수 있지만, 바코드와 달리 2차원이므로 스마트폰과 같은 일반적인 기기로 어느 각도에서나 판독할 수 있습니다.
위성 위치 확인(GPS): 많은 기업이 위성 위치 확인 시스템을 활용하여 이동 중인 자산의 위치를 모니터링합니다. 추적기는 자산에 배치되어 범지구 위성 항법 시스템(GNSS) 네트워크와 통신합니다. 관리자는 추적기를 통해 신호를 위성으로 전송함으로써 전 세계 어디서나 실시간으로 자산의 위치를 확인할 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 자산의 감가상각을 적절하게 처리하려면 의사 결정권자는 해당 자산의 최종 처분 및 교체에 대한 전략을 고려해야 합니다. 귀중한 자산은 복잡할 수 있고 시장은 항상 변화하기 때문에 자산의 수명이 다할 때 전반적인 투자 수익률을 고려하는 것이 중요합니다. 의사 결정권자는 자산의 폐기 여부를 결정할 때 자산의 가동 시간, 예상 수명, 자산을 운영하는 데 필요한 연료 및/또는 예비 부품의 비용 변화, 자산이 조직을 위해 수행하는 업무의 전반적인 가치를 고려해야 할 것입니다.
효과적인 자산 라이프사이클 관리는 가장 가치 있는 자산에 대한 조직의 투자 수익률(ROI)을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 다음은 효과적인 자산 라이프사이클 관리 전략을 배포하는 조직이 기대할 수 있는 몇 가지 이점입니다.
이제 운영자는 센서(IoT)를 통해 자산에서 수집한 정보를 활용하여 자산 성능을 실시간으로 측정할 수 있습니다. 이 정보를 활용하여 고장이 나기 전에 자산을 수리하고, 필요할 때 주요 부품을 교체하고, 조직에 가장 적합할 때 유지 보수 일정을 계획할 수 있습니다. 예방형 유지보수로 알려진 이 접근법은 전체 자산 라이프사이클 관리 전략에서 핵심적인 역할을 하며, 자산의 유효 수명을 연장하고 성능을 최적화합니다.
조직이 고장이 발생할 때까지 기다리지 않고 정기적으로 예정된 유지보수를 통해 자산 성능을 모니터링하고 개선하도록 선제적인 역할을 수행하면 비용이 많이 드는 수리 및 중단 시간의 발생 가능성을 줄일 수 있습니다. 필요한 수리를 예측하고 사전에 수리를 수행함으로써 조직은 예기치 않은 장비 장애가 발생한 후가 아니라 적절한 시기에 유지보수 일정을 계획할 수 있습니다.
최근 IDC 설문조사(1)에 따르면, 2022년에 운영 효율성 향상은 조직의 최우선 과제였습니다(51%). 이를 실현하기 위해 많은 기업이 IoT 기능과 인공 지능을 활용하여 예방형 유지보수를 수행하는 자산 라이프사이클 관리 전략에 투자하고 있습니다. 운영자는 월말이나 분기말까지 기다렸다가 실적 수치를 검토하는 대신, 실시간으로 데이터를 확보하고 이를 활용하여 언제든 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
자산 라이프사이클 관리의 기술 발전은 큰 변화를 주도하고 조직의 일상적인 역량을 강화하고 있습니다. 다음은 현재 현장에 배포되고 있는 최첨단 기술의 몇 가지 사용 사례입니다.
AI와 ML이 계속 진화하고 더욱 발전함에 따라 다음을 포함하여 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 더욱 복잡한 임무를 수행하게 되었습니다.
AR 및 VR 기술은 다음과 같은 다양한 작업을 수행하여 조직의 자산 라이프사이클 관리를 지원하고 있습니다.
예전에는 유지보수 작업자가 수행하던 다양한 작업을 로봇과 드론으로 처리하는 경우가 점점 늘고 있으며, 이를 통해 직원들은 조직을 위해 더 가치 있는 작업에 기술을 다시 집중할 수 있게 되었습니다. 이러한 작업에는 다음 사항이 포함됩니다.
지능형 자산 관리, 모니터링, 예측 유지보수 및 안정성이 단일 플랫폼에서 제공됩니다.
Maximo Application Suite로 기업 자산의 가치를 극대화하세요. Maximo Application Suite는 AI, IoT 및 분석을 사용하여 성능을 최적화하고 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 다운타임 및 비용을 줄이는 단일 통합 클라우드 기반 플랫폼입니다.
Beauvais, Juliana, "엔터프라이즈 자산 관리 1.0", IDC MaturityScape, 2022년 3월 30일, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US48512122&pageType=PRINTFRIENDLY(ibm.com 외부 링크)
Stallard, Bob, "2022~2026년 전 세계 자산 라이프사이클 관리 애플리케이션 전망", IDC Market Forecast, 2022년 7월 27일, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49423422&pageType=PRINTFRIENDLY(ibm.com 외부 링크)